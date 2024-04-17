Река Тобол в окрестностях Кургана превысила опасную отметку

Только за последние два часа в Кургане вода поднялась на 15 сантиметров и преодолела отметку «опасное явление». К 08:00 (06:00 по московскому времени) река Тобол достигла 865 сантиметров с ростом на 123 сантиметра за сутки. Повышение уровня воды продолжилось в Кетовском округе.

Власти призвали местных жителей незамедлительно эвакуироваться, в том числе из домов в нижней части села Кетово. Правительство сообщило, что машины можно оставить на стоянке, а домашних животных - в приюте.

Губернатор Вадим Шумков заявил, что некоторые жители Курганской области не восприняли всерьез угрозу подтопления. По этой причине они отказались эвакуироваться. Он предупредил, что в 2024 году одновременно два водохранилища сбросили большой объем воды, и она устремилась к Кургану.