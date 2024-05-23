Река Ишим в Омской области опустилась на 17 см

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«Уровень воды в Иртыше в районе села Усть-Ишим продолжает снижаться и сейчас составляет 933 сантиметра, минус четыре сантиметра со вчерашнего дня», - заявил он.

Замеры глубины Ишима около села Орехово показали 1484 сантиметра. Хоценко сообщил, что за день вода опустилась на 17 сантиметров.

Ситуация осложнилась в Якутии. Из-за ледохода на реке Лене власти ввели режим ЧС регионального уровня, спасатели нарастили группировку. По данным МЧС, пострадали более трех тысяч жителей, ущерб от паводка оценили в 131 миллион рублей.

Президент России Владимир Путин утвердил комплексные меры по ликвидации последствий паводка. Он поручил к концу лета восстановить подтопленное жилье.