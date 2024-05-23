23 мая 2024, 09:24

Река Ишим в Омской области опустилась на 17 см

Unsplash
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Паводок в Омской области пошел на спад. Губернатор Виталий Хоценко сообщил, что уровень воды в реке Ишим снизился на 17 сантиметров, в реке Иртыш — на четыре.

«Уровень воды в Иртыше в районе села Усть-Ишим продолжает снижаться и сейчас составляет 933 сантиметра, минус четыре сантиметра со вчерашнего дня», - заявил он.

Замеры глубины Ишима около села Орехово показали 1484 сантиметра. Хоценко сообщил, что за день вода опустилась на 17 сантиметров.

Ситуация осложнилась в Якутии. Из-за ледохода на реке Лене власти ввели режим ЧС регионального уровня, спасатели нарастили группировку. По данным МЧС, пострадали более трех тысяч жителей, ущерб от паводка оценили в 131 миллион рублей.

Президент России Владимир Путин утвердил комплексные меры по ликвидации последствий паводка. Он поручил к концу лета восстановить подтопленное жилье.

Паводки Экология Реки
21 мая 2024, 10:24
Москвичей предупредили о дожде во вторник
РИА «Новости»
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Во вторник Москву накроет холодный циклон, который принесет с собой дождь. Об этом 360.ru сообщил метеоролог Александр Ильин.

«Осадки будут, через Москву пройдет холодный фронт, местами выпадет дождь. Каких-то ливневых залпов ждать не стоит, опасаться подтоплений - тоже. Дождь ожидаем с 13:00 до 17:00, ветер усилится до 10-15 метров в секунду, подует с северо-запада. Атмосферное давление повысится до 750 миллиметров ртутного столба», - сказал он.

Во вторник в Москве потеплеет до 27 градусов, но в среду и четверг погода в российской столице станет чуть холоднее, однако температура выправится к концу недели.

«До конца недели ожидаем малооблачную погоду без осадков. В пятницу начнется заметное потепление, в субботу и воскресенье воздух прогреется до 25… 27 градусов», - заключил Ильин.

Ранее метеоролог Татьяна Позднякова рассказала 360.ru, что первые шаги лета в Москве произойдут в конце мая.

Прогноз погоды Погода Москва
20 мая 2024, 10:39
Первые шаги лета. Москвичам сообщили о потеплении на неделе
РИА «Новости»
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До конца текущей недели в Москве потеплеет до 25 градусов. Об этом 360.ru рассказала метеоролог, главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

«Майская погода приблизилась к климатической норме. Не исключено, что в последних числах мая она даже превысит эту норму. Сейчас погоду определяют антициклоны. Погода будет более облачной, во вторник может пройти кратковременный дождь или гроза. Температура остается в пределах 22... 23 градусов», - сказала она.

Позднякова добавила, что после этого конца недели существенных осадков не ожидается, но новый антициклон окажется более холодным.

«В ночь на четверг минимальная температура в Московском регионе опустится до 5... 10 градусов тепла, а дневная останется на уровне 20... 25 градусов, что равно климатической норме. Можно считать, что в конце мая произойдут первые шаги лета», - добавила Позднякова.

Ранее в связи с потеплением в Московской области спрогнозировали третий класс пожарной опасности.

Погода Погода в Москве Татьяна Позднякова
20 мая 2024, 06:31
Режим ЧС ввели в Якутии
Пресс-служба МЧС
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Из-за сложной паводковой обстановки в Якутии ввели режим чрезвычайной ситуации регионального уровня. Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев объявил об этом в своем Telegram-канале.

«В связи со сложной паводковой обстановкой в ряде районов республики, подписал указ об объявлении с 20 мая 2024 года режима ЧС регионального уровня», - сказал он.

Николаев поручил правительству заняться восстановлением пострадавших от подтоплений населенных пунктов, оказать жителям социальную и материальную помощь.

Паводок в Якутии связан с ледоходом на реке Лена. Особенно сложная ситуация сложилась в Намском районе. Николаев сообщил 19 мая, что вода пошла на спад. Повышение воды прогнозировали в Кобяйском и Вилюйском районах.

МЧС Якутии заявило, что в зону подтопления попали 647 дворовых территорий, в том числе 489 жилых домов.

Режим ЧС федерального уровня ввели в Омской области. Вода в реке Иртыш у села Усть-Ишим, по данным на 19 мая, поднялась до 946 сантиметров, в реке Ишим у села Орехово - 1546 сантиметров.

Якутия Паводки Экология
19 мая 2024, 12:01
Чуть теплее, чем должно быть. Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Unsplash
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Небольшая облачность и теплая погода установятся в Москве в воскресенье. Об этом РИА «Новости» сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Столбики термометров 19 мая покажут до 18… 21 градуса, в Подмосковье - до 17… 22 градусов.

«Это даже чуть-чуть, буквально на один-два градуса теплее, чем должно быть в мае», - сказал синоптик.

По его словам, погоду определит западная периферия антициклона. Несмотря на облачность, осадков не ожидается. Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью от двух до семи метров в секунду. Атмосферное давление мало изменится и составит 751 миллиметр ртутного столба.

Весенний температурный рекорд в Москве обновится только на следующей неделе, рассказала специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. Сейчас максимальный показатель сохраняется за 2 апреля.

Погода Погода в Москве Москва

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