Регоператоры и муниципалитеты смогут обсудить вопросы вывоза отходов онлайн

«Модернизация ФГИС УТКО в части разработки и внедрения новых модулей направлена на упрощение процесса управления отходами, улучшение взаимодействия между региональными операторами, владельцами объектов ТКО и органами власти всех уровней, а также повышение прозрачности и контроля за обращением с отходами. Внедрение таких решений ускоряет реализацию федеральных экологических проектов, обеспечивает пользователей оперативной и достоверной информацией», - прокомментировал генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

В новом модуле «Запросы» для регоператоров, федеральных органов исполнительной власти (ФОИВ), органов местного самоуправления (ОМСУ), компаний в сфере обращения с отходами появилась возможность взаимодействовать друг с другом на единой платформе ФГИС УТКО.

В этом модуле поставщики информации могут создавать запросы на внесение и корректировку данных (например, о местах накопления отходов), следить за их статусом и исполнять полученные запросы, направлять проекты территориальных схем обращения с ТКО на рассмотрение РЭО, а также заявки на проведение воздушного лазерного сканирования полигонов. Это поможет существенно сократить время на взаимодействие в официальном порядке в том числе в целях корректировки и актуализации информации.

«Федеральная государственная информационная система учета твердых коммунальных отходов (ФГИС УТКО) представляет собой мощный инструмент, направленный на улучшение взаимодействия всех участников процесса обращения с отходами. Новые модули системы не только расширяют функциональные возможности, но и значительно облегчают коммуникацию между операторами, региональными органами власти и государственными структурами. Возможности взаимодействия пользователей внутри ФГИС УТКО - новый уровень контроля и прозрачности», - пояснил заместитель генерального директора по цифровизации РЭО Алексей Буров.

Также в ФГИС УТКО появился модуль «Транспортирующих организаций», где автоматически формируется список транспортирующих организаций на основе заключенных договоров и обновлена «Интерактивная карта», где пользователи могут получать информацию о контейнерных площадках и схемах транспортирования ТКО.