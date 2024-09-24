24 сентября 2024, 11:43

Регоператоры и муниципалитеты смогут обсудить вопросы вывоза отходов онлайн

РЭО
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Российский экологический оператор добавил в Федеральную государственную информационную систему учета твердых коммунальных отходов (ФГИС УТКО) новые модули, которые позволят эффективно координировать работу между всеми участниками отрасли обращения с ТКО в России.

«Модернизация ФГИС УТКО в части разработки и внедрения новых модулей направлена на упрощение процесса управления отходами, улучшение взаимодействия между региональными операторами, владельцами объектов ТКО и органами власти всех уровней, а также повышение прозрачности и контроля за обращением с отходами. Внедрение таких решений ускоряет реализацию федеральных экологических проектов, обеспечивает пользователей оперативной и достоверной информацией», - прокомментировал генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

В новом модуле «Запросы» для регоператоров, федеральных органов исполнительной власти (ФОИВ), органов местного самоуправления (ОМСУ), компаний в сфере обращения с отходами появилась возможность взаимодействовать друг с другом на единой платформе ФГИС УТКО.

В этом модуле поставщики информации могут создавать запросы на внесение и корректировку данных (например, о местах накопления отходов), следить за их статусом и исполнять полученные запросы, направлять проекты территориальных схем обращения с ТКО на рассмотрение РЭО, а также заявки на проведение воздушного лазерного сканирования полигонов. Это поможет существенно сократить время на взаимодействие в официальном порядке в том числе в целях корректировки и актуализации информации.

«Федеральная государственная информационная система учета твердых коммунальных отходов (ФГИС УТКО) представляет собой мощный инструмент, направленный на улучшение взаимодействия всех участников процесса обращения с отходами. Новые модули системы не только расширяют функциональные возможности, но и значительно облегчают коммуникацию между операторами, региональными органами власти и государственными структурами. Возможности взаимодействия пользователей внутри ФГИС УТКО - новый уровень контроля и прозрачности», - пояснил заместитель генерального директора по цифровизации РЭО Алексей Буров.

Также в ФГИС УТКО появился модуль «Транспортирующих организаций», где автоматически формируется список транспортирующих организаций на основе заключенных договоров и обновлена «Интерактивная карта», где пользователи могут получать информацию о контейнерных площадках и схемах транспортирования ТКО.

24 сентября 2024, 10:36
Изменения в нормативном регулировании отрасли обращения с ТКО обсудят эксперты на РЭФ-2024
РЭО
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Паблик-ток «Нормативное регулирование отрасли обращения с ТКО: итоги 2024 года и планы на будущее» пройдет 8 октября на Российском экологическом форуме. Участники отрасли и представители гос органов обсудят законодательство в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

«В нормативном регулировании отрасли обращения с ТКО назрело множество актуальных тем, необходимых к обсуждению. На предстоящем паблик-токе, который состоится на площадке РЭФ, обсудим новые правила разработки терсхем, позволяющие вырабатывать сбалансированные решения по развитию системы обращения с ТКО, а также новый порядок коммерческого учета ТКО. Он необходим для того, чтобы определить количество отходов, за которое рассчитываются потребители с региональным оператором, а последний - с операторами объектов. Такая информация позволит эффективнее планировать работу по взаимодействию с участниками рынка», - сообщил генеральный директор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев.

Также участники паблик-тока обсудят последние изменения, касающиеся медицинских отходов.

Четвертой темой станет обращение с ТКО на труднодоступных территориях. В таких местах часто возникают сложности с организацией сбора и вывоза отходов, поэтому важно найти оптимальные решения для этих территорий.

В паблик-токе примут участие заместитель генерального директора РЭО Алексей Макрушин, заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Тетенькин.

В 2024 году РЭФ проходит 7–9 октября, форум включает в себя Молодежный день и деловую программу. Подробности о мероприятии - на сайте Российского экологического оператора.

22 сентября 2024, 21:15
Летняя погода вернется в Москву
Pxhere
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Летняя погода и пик потепления ожидаются в Москве. Об этом РИА «Новости» сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, температура воздуха 25 сентября поднимется до 24 градусов.

«В среду ожидается летняя погода и пик потепления: под утро 5… 10, днем 19… 24 градуса», - отметил синоптик.

В четверг воздух немного остынет. Ночью столбики термометров покажут 7… 12 градусов, днем - 17… 22 градуса. В пятницу атмосферный фронт окклюзии накроет столицу многослойными облаками - москвичам стоит подготовиться к освежающим дождям. На выходных сохранится пасмурная дождливая погода, после чего начнется настоящая золотая осень.

Чтобы адаптироваться к предстоящим холодам, жителям города нужно носить шерстяную одежду , пить чай с лимоном и наладить режим сна. В рацион стоит добавить больше летних овощей и фруктов.

Погода Погода в Москве Москва
20 сентября 2024, 12:35
Эксперты обсудят с регионами развитие инфраструктуры ТКО на основе концессий на РЭФ-2024
РЭО
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Сессия «На пути к концессии. Как региону успешно реализовать мероприятия „Дорожных карт“ по созданию инфраструктуры обращения с ТКО» пройдет 8 октября на Российском экологическом форуме. Представители субъектов РФ, государственных учреждений, финансовых организаций и участники отрасли обсудят механизм государственно-частного партнерства (ГЧП) для развития инфраструктуры по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в регионах.

«За последние два года механизм ГЧП стал неотъемлемой частью развития инфраструктуры по обращению с ТКО в регионах. Этот финансовый инструмент позволяет строить инфраструктуру в амбициозно короткие сроки. В 2022–2024 годах РЭО помог 36 субъектам РФ заключить 65 концессионных соглашений на общую сумму более 170 млрд рублей. При этом до 95% от объема требуемых инвестиций - финансовая поддержка, оказываемая проектам со стороны РЭО. Сессия на РЭФ в первую очередь будет ориентирована на профильные органы субъектов РФ и инвесторов», - сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Дорожные карты по созданию инфраструктуры подписаны в 75 субъектах РФ. На сессии обсудят типовые ошибки в реализации дорожных карт, а также варианты их предупреждения и выхода из сложившейся ситуации.

В заседании примут участие представители ФАС России, Минприроды России, Сбербанка, Правительства Архангельской области, Правительства Приморского края, юридических консультантов.

В 2024 году РЭФ проходит 7–9 октября, форум включает в себя Молодежный день и деловую программу. Подробности о мероприятии - на сайте Российского экологического оператора. Организатором РЭФ выступает Российский экологический оператор, Правительство Российской Федерации и Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации.

Погода Погода в Москве Москва
20 сентября 2024, 11:33
Эксперт РЭО рассказал о перспективах развития вторичной переработки на промышленно-энергетическом форуме в Тюмени
РЭО
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Директор по устойчивому развитию Российского экологического оператора Игорь Забралов выступил 18 сентября на промышленно-энергетическом форуме в Тюмени с докладом на тему экономики замкнутого цикла и представили стимулирующие меры для применения вторичных ресурсов и вторичного сырья из отходов в промышленности.

«Работа над совершенствованием нормативной базы для максимального вовлечения вторичных ресурсов в хозяйственный оборот продолжается. На площадках различных форумов, в том числе на промышленно-энергетическом форуме в Тюмени, специалисты РЭО продолжают выносить на дискуссию предложения по дополнительным мерам экономического стимулирования развития инфраструктуры промышленности, перерабатывающей вторичные ресурсы и использующей вторсырье для производства продукции», - сообщил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

Представитель РЭО выступил с докладом, в рамках которого представил основные аспекты перехода к экономике замкнутого цикла (ЭЗЦ), стимулирующие меры, включая расширенную ответственность производителей (РОП), постановление Правительства РФ № 1224 «Зеленые закупки» и другие нормативные акты.

«Главная задача ЭЗЦ - сохранить ценность вещей, материалов и ресурсов в экономике как можно дольше. То, что в традиционной линейной экономике считается отходами, в ЭЗЦ становится вторичным ресурсом. Для различных секторов экономики ЭЗЦ предлагает достаточно универсальный набор решений для снижения ресурсоемкости и ущерба для климата и экологии, содержащихся в двух основных аспектах - минимизация образования отходов и максимальное вовлечение вторичных ресурсов в хозяйственный оборот», - сказал директор по устойчивому развитию РЭО Игорь Забралов.

Меры по стимулированию готовятся в рамках дорожной карты по реализации отраслевой программы «Применение вторичных ресурсов и вторичного сырья из отходов в промышленном производстве».

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