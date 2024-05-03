03 мая 2024, 09:56

Регионы Поволжья засыпало снегом

РИА «Новости»
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Жители Поволжья засняли на видео снег, неожиданно выпавший в мае. Об этом сообщило РИА «Новости».

Необычные для 3 мая осадки зафиксировали в Чувашии, Удмуртии и Татарстане. Из-за снегопада в Казани власти возобновят подачу тепла в муниципальные учреждения. Теплоснабжение запустят в детских садах, школах и больницах, сообщила пресс-служба мэрии города.

«Температура воздуха в ближайшие дни опустится до нуля. Холодная погода сохранится и в начале следующей недели», - указали в администрации.

Ранее похолодание спрогнозировали и в Подмосковье. По словам руководителя прогностического центра «Метео» Александра Шувалова, в ночь на 4 мая в некоторых районах области возможны заморозки. В выходные в регионе пройдут дожди, а потом наступит новая волна холода, заключил синоптик.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предположил, что в ночь на 4 мая в Москве наступят заморозки с температурой ниже нуля. Он добавил, что днем 3 мая температура не превысит +10 градусов.

Казань Татарстан Погода
24 апреля 2024, 09:26
Появились кадры окутанного туманом Воронежа
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Утром в среду Воронеж окутал густой туман. Местные жители поделились кадрами природного явления в социальных сетях.

Туман охватил почти весь правый берег города и скрыл жилые высотки.

Согласно информации на сайте Гидрометцентра по Центральному федеральному округу, в среду в Воронежской области дополнительных оповещений по погоде не требуется.

В начале апреля мощный туман также накрыл Москву и отдельные районы Московской области. На дорогах общего пользования видимость местами ухудшилась до 300 метров.

Ранее россиян предупредили, что летние месяцы в 2024 году станут самыми жаркими за всю историю наблюдений.

Россия Погода
23 апреля 2024, 15:25
Появились кадры защищающей тюменское село от паводка дамбы
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Село Упорово в Тюменской области защитили от предстоящего паводка дамбой протяженностью в шесть километров. Сделанные с дрона фотографии опубликовал в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Моор.

Комментируя снимок, он сообщил, что белые линии - это защитная пленка, прижимающая мешки с песком. Эта технология поможет сдержать потоки воды во время разлива реки, пояснил губернатор.

«Если выложить все 776 730 мешков, которые сейчас защищают Тюменскую область, в одну цепь, то получится почти 390 километров. Больше, чем расстояние от Тюмени до Екатеринбурга», - подчеркнул Моор.

Паводок в Тюменской области проходит за счет повышения уровня воды в реках Ишим и Тобол. В первом водоеме пик уже прошел и потоки начали уходить из пострадавших районов. Но вторая река еще только набирает силу.

По словам губернатора Моора, суточный прирост воды около села Упорово составляет почти 1,5 метра. Новый пик власти региона ожидают к началу следующей недели. Чтобы не допустить жертв, власти Тюменской области объявили превентивную эвакуацию жителей из населенных пунктов, попадающих в зону подтопления.

Тюмень Паводки Реки
23 апреля 2024, 09:06
Спрогнозировали постепенное снижение уровня воды в реке Тобол
РИА «Новости»
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Паводковая ситуация в Кургане стабилизировалась. Уровень реки Тобол снизится в ближайшие дни, а на других водоемах останется в пределах нормы, сообщило Главное управление МЧС России по Курганской области.

«В ближайшие один-два дня на реке Тобол у города Кургана ожидается постепенный спад уровня воды. На остальных участках наблюдений гидрологическая ситуация спокойная», - сообщила пресс-служба.

На основных реках Курганской области, по прогнозу специалистов, уровень воды останется в пределах средних многолетних значений. В створах гидрологических постов на реках Тобол, Уй, Миасс и Исеть колебания составят от -25 до 3 сантиметров. Спасатели предупредили о возможных подтоплениях в некоторых населенных пунктах Кетовского и Белозерского муниципальных округов.

Жительница Курганской области подтвердила «360» спад воды в реке Тобол, но заявила, что он происходил очень медленно.

«Известия» сообщили о снижении уровня на пять сантиметров за ночь.

Курган Паводки Курганская область МЧС РФ Реки
23 апреля 2024, 04:06
Вильфанд предсказал резкое похолодание в подтопленных регионах России
Freepik
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Подтопленные паводком регионы России ждет новое испытание — морозы. В Тюменской и Курганской областях ожидается резкое похолодание с 30-градусной жары до ночных заморозков, сообщил РИА «Новости» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Подтопленные паводком регионы России ждет новое испытание - морозы. В Тюменской и Курганской областях ожидается резкое похолодание с 30-градусной жары до ночных заморозков, сообщил РИА «Новости» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В тех регионах, в которых сейчас наблюдается половодье, температура понижается - причем заметно. Это, конечно же, дискомфорт», - рассказал метеоролог.

В Тюменской области во вторник, 23 апреля, температура воздуха снизится до 6… 7 градусов днем и 0…-2 ночью. Причем отрицательные ночные температуры продержатся до конца недели.

Самый сильный перепад ожидается в Курганской области. В субботу днем температура там поднялась до 28… 30 градусов. Но уже к среде дневная температура там опустится до 4… 8 градусов, а ночью будут заморозки с температурой -2…-3 градуса.

А вот в Оренбургской области похолодание будет не таким заметным. Днем там ожидается температура около 20 градусов, ночью - 10.

По словам Вильфанда, похолодание произойдет из-за мощного антициклона над Северным Ледовитым океаном.

Ранее синоптик Александр Шувалов рассказал о том, какая погода ждет москвичей на майские праздники.

Тюмень Паводки Курганская область Россия Роман Вильфанд

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