Регионы Поволжья засыпало снегом

Необычные для 3 мая осадки зафиксировали в Чувашии, Удмуртии и Татарстане. Из-за снегопада в Казани власти возобновят подачу тепла в муниципальные учреждения. Теплоснабжение запустят в детских садах, школах и больницах, сообщила пресс-служба мэрии города.

«Температура воздуха в ближайшие дни опустится до нуля. Холодная погода сохранится и в начале следующей недели», - указали в администрации.

Ранее похолодание спрогнозировали и в Подмосковье. По словам руководителя прогностического центра «Метео» Александра Шувалова, в ночь на 4 мая в некоторых районах области возможны заморозки. В выходные в регионе пройдут дожди, а потом наступит новая волна холода, заключил синоптик.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предположил, что в ночь на 4 мая в Москве наступят заморозки с температурой ниже нуля. Он добавил, что днем 3 мая температура не превысит +10 градусов.