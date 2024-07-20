«Редчайшее событие». Температура воды в Черном море побила рекорды

Черное море в Сочи, Туапсе и Ейске прогрелось до рекордных для середины июля температур - 28 градусов, что является редчайшим событием. В Анапе вода чуть прохладнее, но зато аномальная жара под 40 градусов, рассказал РИА «Новости» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Метеоролог оценил ситуацию с повышением температуры воды в Туапсе, Сочи и Ейске до 28 градусов словами «вот уж парное молоко наступило».

«В Геленджике - 27, в Анапе пониже - 25-26, зато рекордные значения температуры воздуха. Позавчера там было 39,9 градуса, выше температуры еще не было в Анапе», - сказал Вильфанд.

По его словам, повышение температуры воды Черного моря у берегов Краснодарского края до 28 градусов - это «редчайшее событие».

Ранее экологи пообещали москвичам новую климатическую реальность , а метеоролог Татьяна Позднякова предупредила, что до конца июля в столице ожидается похолодание - кратковременные дожди и снижение дневных температур.