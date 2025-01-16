Развожаев попросил включить Севастополь в зону ЧС федерального характера

Российский экологический оператор опубликовал карту сбора новогодних деревьев после праздников. Всего на карте указано более 5000 точек по всей стране.

«Уже больше 5000 точек сбора деревьев нанесено на карту „Елочного круговорота“. В некоторых городах для сбора деревьев организовали специальные площадки, а где-то сбор елок будет организован спецрейсами с обычных контейнерных площадок. Натуральные ели могут быть переработаны в щепу для благоустройства или в корм для животных в зоопарках и на фермах. Приобретая живую елку и сдавая ее в переработку после праздников, вы приобщаетесь к экономике замкнутого цикла, когда отход возвращается в хозяйственный оборот, а полигонное захоронение снижается», - сообщил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

Использованные и подсушенные деревья измельчают в щепу, которую применяют в городском и парковом благоустройстве, передают на подстилку животным. Те ели, которые не были куплены, тоже отправляют на переработку. Сразу по наступлению Нового года они отправляются на корм животным в зоопарки и на фермы.

Акции по сбору живых елок проводят как представители общественных организаций, зоопарки и питомники, так и местные администрации, управляющие компании и региональные операторы.

«При решении проблемы отходов важно не забывать про их сезонность. Мы ежегодно рассылаем рекомендации по обращению с новогодними древесными отходами региональными операторам и местным органам власти, чтобы деревья на затрудняли погрузку мусоровозов, не забивали контейнеры и не отправлялись на захоронение, а использовались в хозяйственной деятельности различных организаций», - отметил заместитель генерального директора по региональному развитию и инфраструктуре РЭО Евгений Карелов.

Если поблизости нет пункта сбора деревьев, то дерево можно отнести в ближайший лесопарк, предварительно отделив ветки от ствола. Обязательно нужно снять всю мишуру и украшения с деревьев.

Ознакомиться с картой «Елочного круговорота» и найти пункт сбора можно на сайте РЭО.