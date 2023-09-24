Раненую белуху попытались спасти в акватории Владивостока

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Он опубликовал видео, на котором аквалангист попытался подплыть к белухе и снять с нее «плетенку». Снасть набрала пучок морских водорослей, которые животное стало таскать за собой.

«Я попытался снять, но мелкая не подходит слишком близко. А после того, как удалось хватануть за шнур и хотя бы обрезать кусок с травой, мелкая стартанула и больше не подходила. Очевидно, ей больно», - рассказал аквалангист.

Анашкин отметил, что жители Владивостока переживают за судьбу раненой белухи.

Ранее на берег в Сочи из-за шторма выбросило двух дельфинов. Посетители и сотрудники пляжа смогли спасти животных и перенесли их обратно в море. Очевидцы записали происшествие на видео и опубликовали кадры в Сети.