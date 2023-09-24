Раненую белуху попытались спасти в акватории Владивостока
Подводный охотник из Владивостока Олег Мещанюк обнаружил дикую белуху, за тело которой зацепилась троллинговая снасть. Мужчина попытался спасти животное. Об этом заявил президент Федерации подводного спорта Приморского края Дмитрий Анашкин в своем Telegram-канале.
Он опубликовал видео, на котором аквалангист попытался подплыть к белухе и снять с нее «плетенку». Снасть набрала пучок морских водорослей, которые животное стало таскать за собой.
«Я попытался снять, но мелкая не подходит слишком близко. А после того, как удалось хватануть за шнур и хотя бы обрезать кусок с травой, мелкая стартанула и больше не подходила. Очевидно, ей больно», - рассказал аквалангист.
Анашкин отметил, что жители Владивостока переживают за судьбу раненой белухи.
Ранее на берег в Сочи из-за шторма выбросило двух дельфинов. Посетители и сотрудники пляжа смогли спасти животных и перенесли их обратно в море. Очевидцы записали происшествие на видео и опубликовали кадры в Сети.