РАН рассказала о ситуации с озоновыми дырами
В сфере экологии улучшение наблюдается только в решении проблемы озоновых дыр, все остальные глобальные показатели ухудшаются. Об этом сообщил ученый, научный руководитель Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян. Его слова привели РИА «Новости».
«Абсолютно все глобальные экологические характеристики ухудшаются, кроме только тех, это единственное исключение, которые характеризует состояние озонового слоя», - заявил он.
По словам ученого, характеристики озонового слоя стали улучшаться после реализации всех обязательств, установленных в Монреальском протоколе.
Однако все остальные глобальные показатели в сфере экологии указывают на негативную тенденцию. Так, наблюдается рост концентрации парниковых газов в атмосфере и сокращается площадь лесов. Кроме того, продолжает увеличиваться площадь пустынь и химическое отравление почв.
Исследователи СПбГУ ранее предупредили, что геомагнитные бури могут разрушить до четверти озоновый слой Земли за 24 часа.