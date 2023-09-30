РАН рассказала о ситуации с озоновыми дырами

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«Абсолютно все глобальные экологические характеристики ухудшаются, кроме только тех, это единственное исключение, которые характеризует состояние озонового слоя», - заявил он.

По словам ученого, характеристики озонового слоя стали улучшаться после реализации всех обязательств, установленных в Монреальском протоколе.

Однако все остальные глобальные показатели в сфере экологии указывают на негативную тенденцию. Так, наблюдается рост концентрации парниковых газов в атмосфере и сокращается площадь лесов. Кроме того, продолжает увеличиваться площадь пустынь и химическое отравление почв.

Исследователи СПбГУ ранее предупредили, что геомагнитные бури могут разрушить до четверти озоновый слой Земли за 24 часа.