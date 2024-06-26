26 июня 2024, 16:14

Пятый сезон премии «Экология — дело каждого» начнется 1 августа

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V сезон Международной детско-юношеской премии «Экология — дело каждого» начнется 1 августа. Об этом сообщила глава Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова.

По ее словам, участники премии становятся примером для подражания, а также возрождают интерес к профессии эколога. Звание лучших присуждается тем, кто выступает с интересными идеями, инициативами и проектами, посвященными сохранению окружающей среды.

«Число людей - и детей, и взрослых, которые сегодня хотят помогать природе, выросло многократно. Мы это видим на примере нашей премии „Экология - дело каждого“. С начала проекта мы получили свыше 210 тысяч работ из 78 стран», - отметила Радионова.

Те, кто проявили себя лучше всех, получили ценные призы - смартфоны, планшеты, путевки на Черное море, а главное, преимущество при поступлении в российские вузы.

Природа Экология
26 июня 2024, 09:26
Жителей Камчатки предупредили о пеплопаде
Unsplash
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В населенных пунктах Мильковского муниципального округа в ближайшие три дня может выпасть пепел из вулкана Карымского. Об этом предупредило МЧС Камчатки.

Пепловый выброс до пяти тысяч метров произошел 26 июня, высота самого вулкана - почти полторы тысячи метров. Пепловый шлейф, по информации спасателей, устремился в западном и северо-западном направлении.

На его пути оказались населенные пункты Мильковского муниципального округа. МЧС предупредило о возможном выпадении вулканического пепла вплоть до 28 июня. До сих пор пеплопада в этом районе не регистрировали.

Вулкан Карымский не извергался около двух лет, в июне ученые объявили о его пробуждении. Пепловый выброс достиг Петропавловска-Камчатского.

На Сахалине активизировался вулкан Эбеко. Он выбросил пепел на высоту около 3,5 тысячи метров.

МЧС РФ Вулканы Камчатка
24 июня 2024, 10:50
«Преобладает северный ветер». Данные о приходе 33-градусной жары в Москву опровергли
РИА «Новости»
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Существенных осадков до июля в московском регионе не ожидается. Температура воздуха будет постепенно повышаться и составит до +25 градусов, но, вопреки сообщениям некоторых СМИ, вряд ли достигнет +33 к выходным. Об этом 360.ru рассказала метеоролог, главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

«До конца месяца в московском регионе существенных осадков не ожидается. Только 30 числа может местами собраться небольшой кратковременный дождь. Температура воздуха начнет постепенно повышаться, к концу месяца она уже приблизится к отметке 25 градусов, а 1 июля может быть даже повыше - 25–27», - рассказала она.

По словам Поздняковой, потепление будет идти в том числе за счет ночной температуры: до сих пор ночи были довольно прохладными (от 9 до 14 градусов), но к середине недели минимальная температура воздуха в это время суток составит порядка 11–16 градусов. Атмосферное давление будет чуть выше климатической нормы.

«Погоду по-прежнему будет определять антициклон, который [находится] над северо-западом европейской России, поэтому можно рассчитывать, что конец июля будет более комфортным с точки зрения осадков», - подчеркнула Позднякова.

Она добавила, что «отдельные всплески температуры» в этот период возможны, но насчет 33 градусов никакой уверенности нет.

«Мы практически все время будем находиться под влиянием северных потоков - всю неделю будет преобладать северный ветер, а это значит, что прогрев будет только за счет трансформации, а не за счет адвекции. А вот эти 33 градуса возможны только тогда, когда идет сначала адвекция теплого воздуха, а потом этот теплый воздух еще и трансформируется при солнечной погоде», - пояснила метеоролог.

В понедельник, 24 июня, в Москве будет облачно и до 22 градусов , рассказал ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Прогноз погоды Погода Погода в Москве Москва Жара
23 июня 2024, 11:12
Число погибших на побережье Латвии тюленей стало рекордным
Global Look Press
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Трупы обитающих в Балтийском море тюленей все чаще стали находить на побережье. Экологи заявили, что только за последние пять дней нашли 11 погибших животных. В прошлые годы их число не превышало двух или трех. Об этом сообщил портал Kas Vyksta.

Глава Клайпедского департамента охраны живой природы Виталис Марозас подчеркнул, что ведомство не ведет подсчета количества мертвых тюленей на побережье. По его словам, ситуацию наблюдают каждое лето.

«Мы пытались определить причину смерти, но у нас ничего не вышло. Это могут быть естественные причины или сети», - заявил Марозас.

С мнением чиновника не согласились представители экологической организации Būk Mano Draugas. Собеседники журналистов подчеркнули, что ситуация критическая.

«За пять дней к берегу прибило 11 туш тюленей. Раньше было три-четыре в год. Мы не успеваем их убирать», - заявил представитель организации.

Литовский морской музей призвал гостей и жителей прибрежных районов республики при обнаружении тюленя на берегу сообщать в экстренные службы, которые передадут координаты экологам, готовым забрать животное на реабилитацию.

На берегу Белого моря в Мурманской области нашли 11 туш гренландских тюленей без голов. Заместитель директора по охране территории Кенозерского национального парка Евгений Буторин заявил, что все погибшие - молодые особи, которые стали жертвами айсбергов. Он пояснил, что подросшие детеныши гренландских тюленей плохо ориентируются в пространстве и их часто сдавливает льдинами.

Природа Латвия Животные Балтийское море
21 июня 2024, 08:47
Дождь прекратится. Синоптик — о погоде в Москве после урагана «Эдгар»
Unsplash
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В Москве 21 июня сохранится сильный ветер, но дождь прекратится. Воздух прогреется до +22 градусов, сообщил РИА «Новости» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Сегодня погоду в столице будет формировать гребень антициклона. В Москве и окрестностях ожидается переменная облачность и без осадков», - сказал он.

Леус предупредил о сильном северо-западном порывистом ветре скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление опустится ниже нормы, до 743 миллиметров ртутного столба. Днем в Москве температура воздуха поднимется максимум до 20… 22 градусов. В Подмосковье термометры покажут 18… 23 градуса.

На столичный регион 20 июня обрушился ураган «Эдгар» , сопровождавшийся ливнем и сильным ветром. Дождевая вода затопила дворы , сильный ветер повалил деревья. 360.ru показал последствия непогоды.

В Москве 21 июня сохранится сильный ветер, но дождь прекратится. Воздух прогреется до 22 градусов, сообщил РИА «Новости» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Ураган Прогноз погоды Погода Погода в Москве Москва Ураган «Эдгар»

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