Пятый сезон премии «Экология — дело каждого» начнется 1 августа
V сезон Международной детско-юношеской премии «Экология — дело каждого» начнется 1 августа. Об этом сообщила глава Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова.
По ее словам, участники премии становятся примером для подражания, а также возрождают интерес к профессии эколога. Звание лучших присуждается тем, кто выступает с интересными идеями, инициативами и проектами, посвященными сохранению окружающей среды.
«Число людей - и детей, и взрослых, которые сегодня хотят помогать природе, выросло многократно. Мы это видим на примере нашей премии „Экология - дело каждого“. С начала проекта мы получили свыше 210 тысяч работ из 78 стран», - отметила Радионова.
Те, кто проявили себя лучше всех, получили ценные призы - смартфоны, планшеты, путевки на Черное море, а главное, преимущество при поступлении в российские вузы.