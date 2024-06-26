Существенных осадков до июля в московском регионе не ожидается. Температура воздуха будет постепенно повышаться и составит до +25 градусов, но, вопреки сообщениям некоторых СМИ, вряд ли достигнет +33 к выходным. Об этом 360.ru рассказала метеоролог, главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

«До конца месяца в московском регионе существенных осадков не ожидается. Только 30 числа может местами собраться небольшой кратковременный дождь. Температура воздуха начнет постепенно повышаться, к концу месяца она уже приблизится к отметке 25 градусов, а 1 июля может быть даже повыше - 25–27», - рассказала она.

По словам Поздняковой, потепление будет идти в том числе за счет ночной температуры: до сих пор ночи были довольно прохладными (от 9 до 14 градусов), но к середине недели минимальная температура воздуха в это время суток составит порядка 11–16 градусов. Атмосферное давление будет чуть выше климатической нормы.

«Погоду по-прежнему будет определять антициклон, который [находится] над северо-западом европейской России, поэтому можно рассчитывать, что конец июля будет более комфортным с точки зрения осадков», - подчеркнула Позднякова.

Она добавила, что «отдельные всплески температуры» в этот период возможны, но насчет 33 градусов никакой уверенности нет.

«Мы практически все время будем находиться под влиянием северных потоков - всю неделю будет преобладать северный ветер, а это значит, что прогрев будет только за счет трансформации, а не за счет адвекции. А вот эти 33 градуса возможны только тогда, когда идет сначала адвекция теплого воздуха, а потом этот теплый воздух еще и трансформируется при солнечной погоде», - пояснила метеоролог.

В понедельник, 24 июня, в Москве будет облачно и до 22 градусов , рассказал ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.