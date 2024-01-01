01 января 2024, 12:48

Прошлый год включили в число самых теплых за всю историю наблюдений

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Средняя температура воздуха в Москве в 2023 году превысила норму на 0,9 градуса. Благодаря этому показателю прошлый год вошел в число шести наиболее теплых лет с 1879-го. Об этом в своем Telegram-канале сообщила главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова.

Она подчеркнула, что ушедший год не смог побить рекорд 2020-го, когда превышение температуры оказалось аномальным и составило 1,8 градуса.

В 2023-м необычно теплыми оказались март, апрель, август и сентябрь. Средняя температура еще четырех месяцев оказалась ниже нормы. Их них сильнее всех выделился июль, когда средняя температура оказалась на 1,3 градуса ниже, чем обычно.

Первая неделя наступившего года для жителей Москвы и Московской области станет по-настоящему зимней после предновогодней оттепели. Утром 1 января на метеостанции ВДНХ зафиксировали температуру в -12,9 градуса. Возвращения потепления ждать не стоит. В столичном регионе ожидаются сильные холода на 14-16 градусов ниже нормы.

Самое серьезное понижение температуры будет в ночь на четверг, 4 января, когда столбики термометров приблизятся к отметке -30 градусов. В последний раз такие морозы в начале года приходили в столичный регион в 2016 году, но тогда температура опустилась только до -20 градусов.

Прогноз погоды Погода Погода в Москве
01 января 2024, 06:15
Ответственность за утилизацию упаковки с 1 января ляжет на производителя
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С 1 января в России вступил в действие закон о совершенствовании механизма расширенной ответственности производителей (РОП) и импортеров товаров и упаковки. Закон перекладывает ответственность за утилизацию упаковки с продавцов на ее производителей.

«За утилизацию упаковки отвечают ее производители и утилизаторы <…> Закон вступает в силу с 1 января 2024 года», - сказано в обзоре федерального законопроекта.

Если компания-производитель не может самостоятельно провести утилизацию, ей придется заплатить экологический сбор. Импортеры при ввозе товара также будут оплачивать экосбор, такое требование может начать работать в 2026 году.

Ранее в Торгово-промышленной палате признали обоснованность новых ставок экосбора с коэффициентом экологичности. Значения базовых ставок экосбора и значений коэффициента будут способствовать максимальной загрузке существующих мощностей по утилизации отходов.

Законы Россия Экология Мусор
27 декабря 2023, 10:47
Снегопад в Екатеринбурге стал рекордным с 1917 года
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Снегопад в Екатеринбурге поставил новый рекорд. За сутки 26 декабря выпал 21 миллиметр снега против максимальных девяти. Синоптик Алексей Пулин сообщил об этом в своем Telegram-канале.

«В Екатеринбурге за сутки выпал 21 миллиметр осадков, своеобразный рекорд. В предыдущие годы за 26 декабря не выпадало больше девяти миллиметров (2002 год, по данным за 138 лет). Более того, с 1 декабря 1917 года в декабре за сутки не выпадало столько осадков», - заявил он.

Алексей Пулин заявил, что масштабы снегопада в Свердловской области недооценили в полтора-два раза. Суточный максимум пришелся на Каменск-Уральский, где выпало 26 миллиметров осадков, из них только днем 19 миллиметров.

По прогнозу синоптика, к середине дня 27 декабря циклон приблизится к границе с ХМАО - Югрой, и на Среднем Урале осадки стихнут. Днем в Екатеринбурге пройдет небольшой снег, подует западный и юго-западный ветер скоростью 5-10 миллиметров в секунду порывами до 12 миллиметров. Столбик термометра и днем, и ночью покажет -4…-6 градусов.

В Челябинской области из-за сильной метели временно перекрыли трассы. Новый год в Центральной России встретят при температуре от 0 до -3 градусов.

Гидрометцентр РФ Рекорды Погода Екатеринбург Снегопад
27 декабря 2023, 07:28
Аномальные холода придут в 11 российских регионов
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Жителей 11 российских регионов ждет аномально холодная погода в последние дни 2023 года. Речь идет о субъектах Северо-Западного и Дальневосточного федеральных округов, в том числе Архангельской, Мурманской, Вологодской областях, Якутии, Хабаровском крае. Морозы в некоторых регионах будут достигать –51 градуса, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, в Архангельской области с 29 по 31 декабря столбик термометра будет опускаться до –25 градусов, что на 7–11 градусов ниже нормы, написала «Газета.ru».

В Мурманской области будет до –24 градусов - ниже нормы на 7–10 градусов. В Коми и Вологодскую область сильные холода - до –25 - придут в последние два дня декабря. В Якутии с 27 по 31 декабря прогнозируют до –51 градуса, на Чукотке - до –48, на Сахалине - до –27, в Амурской области - до –41. Аномально низкая температура воздуха будет наблюдаться в Магаданской области и Хабаровском крае (до –47 и –44 градусов соответственно) и на Камчатке (до –36). Первый день 2024 года в этих регионах также будет морозным.

Роман Вильфанд назвал эту погоду «необычно холодной и опасной» и предположил, что жители этих регионов встретят Новый год дома.

А в Москве прогнозируется новогоднее потепление до плюсовых температур.

Гидрометцентр РФ Прогноз погоды Погода Роман Вильфанд
25 декабря 2023, 16:46
Ди Каприо поздравил Казахстан с увеличением популяции сайгаков
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Американский актер Леонардо Ди Каприо поздравил власти Казахстана с увеличением популяции сайгаков и указал на успехи правительства в этом направлении. Артист обнародовал свое обращение в соцсети Instagram*.

«Поздравления правительству Казахстана, которое вложило значительные средства в инициативы по борьбе с браконьерством, активное обеспечение правопорядка и создание новых охраняемых территорий», - написал актер.

Ди Каприо назвал сотрудничество властей с природоохранными организациями, университетами и учеными ярким примером настоящего успеха в защите природы. В 2005 году в Казахстане насчитали всего 48 тысяч сайгаков, а сейчас их популяция оставляет до 1,9 миллиона особей, напомнил актер.

В Приморском крае ранее сообщили об успешном росте популяции краснокнижных леопардов. Это происходит благодаря работе по сохранению редких животных, рассказали в дирекции национального парка «Земля леопарда».

* Instagram - соцсеть принадлежит признанной в России экстремистской организации Meta и запрещена.

Казахстан Животные Актеры

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