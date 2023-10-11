Прошедшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени
Метеостанции в Москве и Подмосковье 11 октября зафиксировали температуру воздуха ниже 0 градусов. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале назвал прошедшую ночь самой холодной с начала осени.
«Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени. На базовой метеостанции города, ВДНХ, отмечены первые отрицательные температуры», - объявил он.
Приборы зафиксировали отрицательные значения по всей Москве и Подмосковью, кроме Балчуга. Михаил Леус сообщил, что на северо-востоке столицы температура воздуха опустилась до -1,7 градуса, на территории Новой Москвы похолодало до -4,1 градуса. Михайловское стало самой холодной точкой на карте. Синоптик заявил, что морозы пришли четко по расписанию. В среднем первые заморозки в XXI случались именно 11 октября.
Днем в Москве потеплеет до 6… 8 градусов, в Подмосковье до 4… 9 градусов. После полудня ветер усилится до 10-15 метров в секунду. Вечером из-за теплого атмосферного фронта дожди пройдут на западе области, ночью - в столице. Михаил Леус предупредил, что 12 октября столбик термометра поднимется до 11… 13 градусов днем.
Метеозависимые люди в скором времени почувствуют последствия мощной магнитной бури , сообщили специалисты. Первые проявления спрогнозировали 15 октября.