Прошедшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени

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«Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени. На базовой метеостанции города, ВДНХ, отмечены первые отрицательные температуры», - объявил он.

Приборы зафиксировали отрицательные значения по всей Москве и Подмосковью, кроме Балчуга. Михаил Леус сообщил, что на северо-востоке столицы температура воздуха опустилась до -1,7 градуса, на территории Новой Москвы похолодало до -4,1 градуса. Михайловское стало самой холодной точкой на карте. Синоптик заявил, что морозы пришли четко по расписанию. В среднем первые заморозки в XXI случались именно 11 октября.

Днем в Москве потеплеет до 6… 8 градусов, в Подмосковье до 4… 9 градусов. После полудня ветер усилится до 10-15 метров в секунду. Вечером из-за теплого атмосферного фронта дожди пройдут на западе области, ночью - в столице. Михаил Леус предупредил, что 12 октября столбик термометра поднимется до 11… 13 градусов днем.

Метеозависимые люди в скором времени почувствуют последствия мощной магнитной бури , сообщили специалисты. Первые проявления спрогнозировали 15 октября.