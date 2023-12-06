06 декабря 2023, 13:35

Прокуратура начала проверку после засыпки Москвы-реки в Нагатинском затоне

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Межрайонная природоохранная прокуратура проверит факт незаконной засыпки акватории Нагатинского затона Москвы-реки подрядчиком. Специалисты рассчитают вред, нанесенный окружающей среде, сообщила в Telegram-канале пресс-служба ведомства.

По информации прокуратуры, коммерческая подрядная организации производила утилизацию затонувшего судна по договору. Работы проводили без согласования уполномоченных органов и без необходимой разрешительной документации. Грунт отсыпали в акваторию Нагатинского затона Москвы-реки.

Уполномоченные органы проведут проверку и произведут расчет вреда, нанесенного окружающей среде, в том числе водному объекту и биологическим ресурсам.

Ранее в Ступине ликвидировали свалку с отходами нефтепродуктов на площади около 800 квадратных метров. Главе города вынесли представление.

Прокуратура РФ Экология Москва 2023
06 декабря 2023, 06:05
Штормовое предупреждение из-за холода объявили в ряде российских регионов
РИА «Новости»
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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил россиян об аномальном и опасном похолодании, которое ожидается в период с 6–7 по 10 декабря в большинстве регионов страны. Об этом сообщили «Известия».

Синоптик отметил, что жители Московской, Тверской, Смоленской, Владимирской, Рязанской, Калужской, Тульской, Орловской и Брянской областей столкнутся с морозами. В этих регионах температура будет ниже нормы на 7–14 градусов. В Ивановской, Ярославской и Тверской областях падение ожидается на 16–18 градусов.

«В большинстве регионов морозы будут в диапазоне 16–23 градуса, а в этих северных регионах - 25–29 градусов», - пояснил Вильфанд.

Самые морозные дни ожидаются в Архангельской области и Ненецком автономном округе с еще большими минусовыми температурами.

Ранее Курганский центр гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды предупредил жителей региона о резком похолодании. В отдельных районах области ожидается понижение температуры до -40 градусов.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил россиян об аномальном и опасном похолодании, которое ожидается в период с 6–7 по 10 декабря в большинстве регионов страны. Об этом сообщили «Известия».

Россия Погода
04 декабря 2023, 04:15
Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье
РИА «Новости»
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Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за ветра и гололедицы. Это следует из данных карты прогнозов на сайте организации.

«Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна», - сообщили в учреждении.

Ветер в столице может достигать 16 метров в секунду. Предупреждение будет действовать до полудня вторника, 5 декабря.

Мощный снегопад накрыл столичный регион в воскресенье, 3 декабря. Москва в этот день побила суточный рекорд по осадкам за последние более чем 40 лет. При этом снег продолжает идти. В ночь на понедельник, 4 декабря, из-за непогоды в столичных аэропортах отменили и задержали более 40 рейсов. Один из самолетов около часа кружил над Шереметьево и не мог приземлиться из-за снега на взлетно-посадочной полосе.

В Подмосковье для расчистки дорог ночью выпустили около 1300 единиц техники. Ожидается, что снег будет идти до самого утра.

Прогноз погоды Погода Снегопад Погода в Москве
01 декабря 2023, 22:51
Климатологи спрогнозировали рекордно теплую зиму
Freepik
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Средние температуры на Земле зимой 2023–2024 годов будут рекордно высокими и превысят средние показатели за последние десятилетия на один градус. Такое заявление сделали климатологи Института физики атмосферы Китайской академии наук (КАН), его опубликовали на официальном сайте организации.

«Проведенные учеными расчеты показывают, что рекордно высокие температуры установятся во многих регионах в средних широтах Евразии и в большей части Нового Света. При этом общая глобальная температура поверхности Земли с вероятностью 95% установит новый рекорд во время зимы 2023–2024 годов», - заявили китайские климатологи.

Ученые отметили, что 2023 год считается самым жарким за всю историю наблюдений, средняя температура превышала статистическую на 1,25 градуса. Климатологи считают, что причина этого - активизация феномена Эль-Ниньо.

Ранее жителям столицы предрекли аномально теплую зиму - январь и февраль окажутся на 2–3,5 градуса теплее нормы. Температура в декабре будет ниже нормы, выпадет на 20% больше снега.

Средние температуры на Земле зимой 2023–2024 годов будут рекордно высокими и превысят средние показатели за последние десятилетия на один градус. Такое заявление сделали климатологи Института физики атмосферы Китайской академии наук (КАН), его опубликовали на официальном сайте организации.

Погода Климат Экология
01 декабря 2023, 09:34
Декабрь в России превысит нормы по снегу и холоду
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В Центральной России ожидается снежный и морозный декабрь. Температура воздуха опустится ниже нормы, а осадков выпадет больше, чем обычно. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил об этом РИА «Новости».

Зима, по его словам, началась с нормальной для средних многолетних значений температуры. Евгений Тишковец заявил, что снега выпало в два раза больше, чем обычно.

«Декабрь в Центральной России прогнозируется на градус-полтора холоднее нормы, а по количеству снега - с 20% превышением над многолетним значением. Норма: ночь -8,6, день -3,5 градуса, осадки - 56 миллиметров», - сказал он.

Холодней всего станет на западе и северо-западе России. Там температура воздуха отклонится от нормы не на один, а на 2,5-3 градуса в сторону понижения.

Январь, по информации Евгения Тишковца, наоборот, станет аномально теплым - столбик термометра покажет на два-три градуса выше нормы и выпадет на 10% больше снега. Для этого месяца характерны -12,3 градусов ночью, -6,5 градусов днем и 42 миллиметра осадков.

В феврале тоже стоит ждать относительного тепла. Специалист заявил, что температура воздуха превысит норму на 3-3,5 градуса, выпадет на 30% больше осадков. Ночью в этот месяц в среднем холодало до -11,1 градуса, днем до -4,2. Выпадало 36 миллиметров снега.

Уходящий 2023 год стал самым жарким в истории метеонаблюдений. Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что человечество прошло через климатический коллапс.

Прогноз погоды Погода

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