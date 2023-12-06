Прокуратура начала проверку после засыпки Москвы-реки в Нагатинском затоне
Межрайонная природоохранная прокуратура проверит факт незаконной засыпки акватории Нагатинского затона Москвы-реки подрядчиком. Специалисты рассчитают вред, нанесенный окружающей среде, сообщила в Telegram-канале пресс-служба ведомства.
По информации прокуратуры, коммерческая подрядная организации производила утилизацию затонувшего судна по договору. Работы проводили без согласования уполномоченных органов и без необходимой разрешительной документации. Грунт отсыпали в акваторию Нагатинского затона Москвы-реки.
Уполномоченные органы проведут проверку и произведут расчет вреда, нанесенного окружающей среде, в том числе водному объекту и биологическим ресурсам.
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