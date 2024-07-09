09 июля 2024, 15:15

Проект «Зеленая премия» запустил новую номинацию в День семьи

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В День семьи, любви и верности проект «Зеленая премия» запустил новую номинацию — «Экологическая семья». Именно в кругу близких формируется экокультура: родители закладывают в детях привычки, которые передаются дальше из поколения в поколение.

Вадим Дордин руководит экологическими проектами в Новокузнецке. Активист не первый раз участвует в «Зеленой премии», но в этом году конкурс особенный - рядом самые близкие. Мужчина и его супруга задумались о разумном использовании природных ресурсов, когда родился первый ребенок. Сортировка мусора, организация субботников и участие в них стали привычным образом жизни семьи Дординых.

«Мы обожаем привычку повторного использования, честно говоря. Это прям наша история. Дети быстро вырастают из вещей, мы отдаем их другим родителям, сами получаем вещи от выросших детей. Любая привычка должна полезной для человека быть», - сказал Вадим.

Многодетный отец Алексей Чистопашин почти 15 лет помогает сохранять окружающую среду. На встречу с единомышленниками мужчина приехал с сыном, дочерьми и женой.

«Глубина вовлечения в экологичную жизнь у детей больше, чем у меня», - отметил Чистопашин.

Семьи активистов встретились с гендиректором Российского экологического оператора Денисом Буцаевым в центре «Яуза». Участники за круглым столом обсудили перспективы развития экологического движения.

«Ну, а как в семье обсуждают самые важные, или я бы даже сказал, серьезные моменты? Естественно, не стоя на вытяжку, либо не за столом переговоров. Это, в основном, скорее кухонный стол, и обсуждение за чаем, и обсуждение тех проблем, которые у каждого в семье есть», - подчеркнул Буцаев.

Проект «Зеленая миля» поддерживает активистов, будь то семьи или лидеры организаций. Итоги конкурса подводят в конце года. Призеры получают денежные гранты для развития и просвещения экологического движения.

Заявки на участие будут принимать до 1 октября.

Семья Экология
07 июля 2024, 20:27
Зато не +30. Москвичам пообещали залповые и грозовые дожди
РИА «Новости»
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На следующей неделе в Москву придут грозовые и залповые дожди. Прогноз погоды с 8 по 14 июля появился на сайте центра погоды «Фобос».

В понедельник, 8 июля, воздух в столице прогреется от 24 до 29 градусов, 9 июля, на градус потеплеет, но в тот же день ближе к вечеру на город обрушится кратковременный грозовой дождь. В среду будет немного свежее - от 23 до 28 градусов днем.

К концу рабочей пятидневки ночью ожидается 10… 15 градусов, в дневные часы - 25… 30.

Специалисты «Фобоса» обратили внимание, что хотя такой температурный фон выше климатической нормы на 3-6 градусов, считать это аномальной жарой нельзя.

«И уж тем более [такая погода] не сможет претендовать на рекорды тепла. В выходные столбики московских термометров попытаются штурмовать 30-градусную высоту», - заключили синоптики.

В это воскресенье сильные ливни испортили конец выходных жителям Петербурга. Из-за циклона «Делия» особенно сильные осадки наблюдали в шести районах. А аэропорт Пулково даже временно прекращал принимать самолеты.

Прогноз погоды Погода в Москве
07 июля 2024, 19:58
Петербург накрыла «Делия». Больше всего не повезло шести районам
РИА «Новости»
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Вечером в воскресенье на Санкт-Петербург обрушились сильнейшие ливни. В городском «Водоканале» их назвали сверхрасчетными и отметили, что сильнее всего поливало в шести районах Северной столицы.

Причиной резкого ухудшения погоды стал циклон «Делия». Он накрыл весь город, но максимальное количество осадков за 20 минут зафиксировали в Центральном, Калининском, Фрунзенском, Красногвардейском, Московском и Выборгском районах.

Представители «Водоканала» отметили, что система водоотведения работает штатно, но при такой интенсивности осадков канализация не может единовременно принять весь объем стоков, из-за этого на улицах могут быть скопления воды.

Когда дождь кончится, вся вода полностью уйдет в систему водоотведения, подчеркнули специалисты, отметив, что ситуацию держат на контроле бригады «Водоканала».

В нескольких Telegram-каналах тем временем уже появились жалобы на затопленный выход со станции метро «Площадь Восстания».

Повлияла «Делия» и на работу Пулково. Из-за сильного бокового ветра аэропорт временно прекращал отправлять самолеты. На запасной аэродром ушел один рейс, уточнило РИА «Новости». Сейчас воздушная гавань функционирует в обычном режиме.

Санкт-Петербург Погода
07 июля 2024, 03:40
Россиянам пообещали новые погодные рекорды
Freepik
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Аномально высокая температура снова накроет ряд регионов России на следующей неделе. При этом в Ростовской области и Ставропольском крае пройдут ливни, заявил РИА «Новости» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Рекорды на следующей неделе тоже ждем. В Астраханской, Волгоградской, Ростовской областях в ближайшие дни будет 40-42 градуса, в Краснодарском крае будет 39-41», - сказал он.

Вильфанд отметил, что несмотря на высокие температуры, в Ростовской области и Ставропольском крае ожидается сильный дождь. А также гроза и ветер до 23-25 метров в секунду.

Ранее синоптик заявил, что во многих регионах России на этой неделе температуры били рекорды и стояла небывалая жара. Он добавил, что такая погода сейчас наблюдается по всей Москве. На этой неделе в столице России погода соответствовала климатической июльской норме в Астрахани.

Прогноз погоды Погода Роман Вильфанд Погода в Москве Москва
07 июля 2024, 02:39
Череда магнитных бурь накроет Землю в июле
Freepik
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Российские ученые предупредили метеозависимых россиян, что им стоит приготовиться к длительным магнитным шторам в июле. Об этом сообщили на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН.

Июль начался с серии небольших магнитных бурь, причем его первая половина будет относительно геомагнитно спокойной. Неожиданные вспышки возможны, но до 13-го числа возмущений не ожидается.

Возмущение уровня три балла спрогнозировали на 14 июля. Четырехбалльная магнитная буря накроет Землю 15 июля, а в последующие дни активность магнитосферы будет постепенно снижаться.

Потом магнитное возмущение ожидается с 20 июля, а затем активность опять пойдет на спад и не превысит двух баллов.

Ранее врач-невролог Кира Шульц рекомендовала отказаться от кофе , крепкого чая и какао людям, страдающим гипертензией и сердечно-сосудистыми заболеваниями. По ее словам, Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников до этого заявил, что в дни магнитных бурь нужно отказаться от фастфуда , жареных и соленых продуктов.

Планета Земля Ученые Магнитные бури Солнце

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