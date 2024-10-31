Проект доклада о состоянии окружающей среды в 2023 году одобрили в Минприроды РФ

Приложение «Уберу» (Uberu) и сервис Ubirator открыли новый город для услуги «Экотакси». Теперь жители Волгограда могут заказать экотакси, водитель которого заберет и отвезет на переработку ПЭТ-бутылки, алюминий, макулатуру и черные металлы.

«В России 53% жителей сортируют отходы, поэтому крайне важно поддерживать вовлеченность людей в тему раздельного сбора отходов, развивать и создавать новые возможности для сдачи вторичных ресурсов на переработку. Это одно из важных направлений для формирования экономики замкнутого цикла», - отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Услуга «Экотакси» действует по единому тарифу для семи городов-участников пилотного проекта приложения Uberu, поэтому объем вывоза вторичных ресурсов может быть любой. Стоимость единого тарифа составляет 1600 рублей. Это позволяет вывозить вторичное сырье в то время и в том месте, которое удобно жителям.

«Не всегда есть возможность самому сдать вторичное сырье - пункт может располагаться далеко, его график работы может не удобен для пользователя, либо же отходов слишком много. Что делать в этом случае? Команда приложения „Уберу“ совместно с сервисом Ubirator нашли выход и запустили экотакси, которое теперь доступно еще и жителям Волгограда. Данное партнерство позволит каждому жителю заказать машину для вывоза отходов в удобное для него время, что благоприятно скажется на экологии», - отметил заместитель генерального директора по цифровизации РЭО Алексей Буров.

«Наша команда, заинтересована в вовлечении жителей РФ в практику раздельного сбора отходов, поэтому мы стремимся максимально упростить процедуру передачи отходов на переработку. Сервис Ubirator - ежегодно помогает снизить объем полезного вторичного сырья попадающего на полигоны, таким образом снижая негативное воздействие на окружающую среду», - сказал основатель сервиса Ubirator Никита Никишкин.

Приложение Uberu создано Российский экологическим оператором. Услуга «Экотакси» действует в таких городах, как Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Иркутск, Новосибирск и Волгоград.

Приложение Uberu доступно для скачивания на мобильные устройства в магазинах App Store , Google Play , Rustore , AppGallery. У сообщества «Уберу» также есть Telegram-канал и группа VK.