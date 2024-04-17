«Проехать уже нельзя». Жительница Кургана назвала самые подтопленные районы

«Вода поднимается. От шоссе Тюнина до Керамзитного люди проезжают, там, говорят, немного осталось. Если вода еще на метр поднимется, затопит», - сказала она.

Сильней остальных от паводка пострадали шоссе Тюнина, вся пойма реки Тобол, район Малое Чаусово и микрорайон Глинки. Женщина заявила, что некоторые участки ушли под воду за считанные часы.

«Вчера я проехала по поселку Глинки. Сегодня его затопило, и проехать уже нельзя. Улицу Титова затопило. Вода поднялась на метр, и люди утром могли выйти только в воду», - рассказала местная жительница.

К утру 17 апреля река Тобол поднялась до 865 сантиметров.

В микрорайоне Тополя объявили срочную эвакуацию.

Из села Кетово за ночь спасли жителей почти 50 улиц.