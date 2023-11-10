10 ноября 2023, 14:22

Проблему бесхозного хранения радиоактивных отходов на Украине назвали ужасающей

Unsplash
Читайте нас в: Google Новости

Правительство Украины перестало выделять деньги на обеспечение безопасного хранения радиоактивных отходов. Около 12 миллиона тонн вредных веществ могут попасть в Днепр и вызвать катастрофические последствия, заявил МИД России.

«Ситуация с хранением опасных радиоактивных отходов на Украине принимает ужасающий характер», - подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

Министерство подтвердило, что на Приднепровском химическом заводе и за его пределами скопились 42 миллиона тонн образовавшихся от переработки урановых руд отходов. Киевский режим, по словам пресс-службы, перестал финансировать обеспечение экологической безопасности хранилищ этих веществ и цеха для получения из них закиси-окиси урана.

Возникла серьезная угроза для экологии, обратили внимание в МИД. Около 14 тонн радиоактивной пыли уже разносились по окрестностям каждый год. Теперь появился риск подмыва дамбы одного из хранилищ, а впоследствии - попадания около 12 миллионов тонн радиоактивных отходов в Днепр и грунтовые воды. Министерство предупредило, что экологическая катастрофа распространится за пределы Украины.

Войска Украины в 2022 году пытались заминировать хранилище радиоактивных отходов в Константиновке и обстрелять бетонные резервуары на Запорожской АЭС. Им удалось лишь оборвать линии электропередач и спровоцировать пожар.

Ядерное оружие МИД РФ Украина Экология
02 ноября 2023, 15:41
Россиян предупредили о переменчивой погоде зимой
Pxhere
Читайте нас в: Google Новости
Погода этой зимой в стране будет переменчивой. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, сообщили «Известия».

Не только в Москве, но и в европейской и азиатской частях страны столбики термометра будут колебаться в значениях около и выше нормы. Россиян ждут как морозы, так и оттепель.

«Экстремальные значения будут наблюдаться от оттепели в Москве до заметных морозов –15… –20 градусов. <…> Более детально этот анализ можно будет сделать в начале следующего месяца», - подчеркнул он.

Главный специалист Метеобюро Москвы, метеоролог Татьяна Позднякова рассказала о погоде в пятницу, 3 ноября. В столице пройдут интенсивные дожди. В вечернее время температура начнет понижаться. Из-за этого может образоваться гололедица. Днем 3 ноября в Москве ожидается -1 градус.

По словам синоптика Михаила Леуса , 2 ноября в столице снова побит рекорд. Температура воздуха превысила климатическую норму.

Погода
01 ноября 2023, 07:33
Аномально теплый ноябрь спрогнозировали в 5 федеральных округах России
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
В ноябре в большинстве регионов России установится теплая погода, в пяти федеральных округах выше нормы. Дефицит осадков произойдет только в Якутии и на Чукотке, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Очень большая территория, где температура будет существенно выше нормы, - это большая часть Центрального федерального округа, весь Приволжский федеральный округ, Южный, Северо-Кавказский федеральные округа, южная половина Уральского федерального округа, север Якутии и северо-запад Чукотки», - сказал он.

В остальных регионах столбик термометра покажет обычные для ноября значения. Роман Вильфанд заявил, что в среднем по России установится относительно теплая погода.

Количество осадков превысит многолетние значения в 21 регионе России. Синоптик сообщил, что дожди и снегопады накроют Смоленскую, Брянскую, Амурскую, Курскую, Тульскую, Белгородскую, Тамбовскую, Воронежскую, Иркутскую, Магаданскую области, запад Новгородской и Тверской областей, юг Красноярского и Камчатского краев, юго-запад Якутии, Хакасию, Хабаровский край, Тыву, Сахалин, Приморье и Бурятию. Дефицит осадков спрогнозировали только на побережье Якутии и Чукотки.

В Москву 1 ноября придет потепление.

Роман Вильфанд заявил, что дождь смоет остатки выпавшего снега.

Гидрометцентр РФ Прогноз погоды Погода
26 октября 2023, 07:33
Погода в Москве поставила новый рекорд холода
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
В Москве зафиксировали самую холодную ночь с начала осени 2023 года. Метеостанция на ВДНХ зафиксировала -2,4 градуса, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Прошедшей ночью на базовой метеостанции столицы, ВДНХ, минимальная температура воздуха составила -2,4 градуса - это самая низкая температура, зафиксированная в Москве с начала холодного сезона», - сказал он.

Предыдущий минимум зафиксировали ночью 11 октября, когда похолодало до -2 градусов. Михаил Леус сообщил, что в Подмосковье температура воздуха опускалась еще ниже. Самой морозной точкой на карте стал Клин, где подморозило до -5,7 градуса. В Дмитрове, Сергиевом Посаде и Талдоме столбик термометра показал -5 градусов и ниже.

В ближайшие дни в столичном регионе потеплеет. Вечером 26 октября снег пойдет в Подмосковье, ночью - в Москве. В пятницу осадки усилятся.

Погода Погода в Москве
25 октября 2023, 01:01
Москвичам пообещали первый снег на этой неделе
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В Москве первый снег выпадет в четверг, 26 октября. Он будет наблюдаться до конца недели, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«К вечеру четверга начнутся небольшие осадки в виде снега, а в пятницу днем они станут уже заметными. Заметными они будут в субботу и воскресенье, и это приведет к тому, что в выходные сформируется временный снежный покров», - отметил он.

По словам синоптика, снег растает уже в начале следующей недели. В Москве ожидается потепление, поэтому на дорогах будет заметная гололедица.

Главный специалист «ИА Метеоновости» Татьяна Позднякова ранее сообщила, что в Москву придет долгожданное тепло. В первых числах ноября температура воздуха может подняться до 8… 10 градусов.

Однако ждать потепления москвичам придется будут целую неделю. Сначала столицу накроет снегом. В четверг и пятницу большую часть дня температура будет минусовой.

Прогноз погоды Погода Москва 2023

Новости по теме