«Ситуация с хранением опасных радиоактивных отходов на Украине принимает ужасающий характер», - подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

Министерство подтвердило, что на Приднепровском химическом заводе и за его пределами скопились 42 миллиона тонн образовавшихся от переработки урановых руд отходов. Киевский режим, по словам пресс-службы, перестал финансировать обеспечение экологической безопасности хранилищ этих веществ и цеха для получения из них закиси-окиси урана.

Возникла серьезная угроза для экологии, обратили внимание в МИД. Около 14 тонн радиоактивной пыли уже разносились по окрестностям каждый год. Теперь появился риск подмыва дамбы одного из хранилищ, а впоследствии - попадания около 12 миллионов тонн радиоактивных отходов в Днепр и грунтовые воды. Министерство предупредило, что экологическая катастрофа распространится за пределы Украины.

Войска Украины в 2022 году пытались заминировать хранилище радиоактивных отходов в Константиновке и обстрелять бетонные резервуары на Запорожской АЭС. Им удалось лишь оборвать линии электропередач и спровоцировать пожар.