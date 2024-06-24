24 июня 2024, 10:50

«Преобладает северный ветер». Данные о приходе 33-градусной жары в Москву опровергли

РИА «Новости»
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Существенных осадков до июля в московском регионе не ожидается. Температура воздуха будет постепенно повышаться и составит до +25 градусов, но, вопреки сообщениям некоторых СМИ, вряд ли достигнет +33 к выходным. Об этом 360.ru рассказала метеоролог, главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

«До конца месяца в московском регионе существенных осадков не ожидается. Только 30 числа может местами собраться небольшой кратковременный дождь. Температура воздуха начнет постепенно повышаться, к концу месяца она уже приблизится к отметке +25 градусов, а 1 июля может быть даже повыше - +25–27», - рассказала она.

По словам Поздняковой, потепление будет идти в том числе за счет ночной температуры: до сих пор ночи были довольно прохладными (от +9 до +14 градусов), но к середине недели минимальная температура воздуха в это время суток составит порядка +11–16 градусов. Атмосферное давление будет чуть выше климатической нормы.

«Погоду по-прежнему будет определять антициклон, который [находится] над северо-западом европейской России, поэтому можно рассчитывать, что конец июля будет более комфортным с точки зрения осадков», - подчеркнула Позднякова.

Она добавила, что «отдельные всплески температуры» в этот период возможны, но насчет +33 градусов никакой уверенности нет.

«Мы практически все время будем находиться под влиянием северных потоков - всю неделю будет преобладать северный ветер, а это значит, что прогрев будет только за счет трансформации, а не за счет адвекции. А вот эти +33 градуса возможны только тогда, когда идет сначала адвекция теплого воздуха, а потом этот теплый воздух еще и трансформируется при солнечной погоде», - пояснила метеоролог.

В понедельник, 24 июня, в Москве будет облачно и до +22 градусов , рассказал ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Прогноз погоды Погода Погода в Москве Москва Жара
23 июня 2024, 11:12
Число погибших на побережье Латвии тюленей стало рекордным
Global Look Press
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Трупы обитающих в Балтийском море тюленей все чаще стали находить на побережье. Экологи заявили, что только за последние пять дней нашли 11 погибших животных. В прошлые годы их число не превышало двух или трех. Об этом сообщил портал Kas Vyksta.

Глава Клайпедского департамента охраны живой природы Виталис Марозас подчеркнул, что ведомство не ведет подсчета количества мертвых тюленей на побережье. По его словам, ситуацию наблюдают каждое лето.

«Мы пытались определить причину смерти, но у нас ничего не вышло. Это могут быть естественные причины или сети», - заявил Марозас.

С мнением чиновника не согласились представители экологической организации Būk Mano Draugas. Собеседники журналистов подчеркнули, что ситуация критическая.

«За пять дней к берегу прибило 11 туш тюленей. Раньше было три-четыре в год. Мы не успеваем их убирать», - заявил представитель организации.

Литовский морской музей призвал гостей и жителей прибрежных районов республики при обнаружении тюленя на берегу сообщать в экстренные службы, которые передадут координаты экологам, готовым забрать животное на реабилитацию.

На берегу Белого моря в Мурманской области нашли 11 туш гренландских тюленей без голов. Заместитель директора по охране территории Кенозерского национального парка Евгений Буторин заявил, что все погибшие - молодые особи, которые стали жертвами айсбергов. Он пояснил, что подросшие детеныши гренландских тюленей плохо ориентируются в пространстве и их часто сдавливает льдинами.

Природа Латвия Животные Балтийское море
21 июня 2024, 08:47
Дождь прекратится. Синоптик — о погоде в Москве после урагана «Эдгар»
Unsplash
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В Москве 21 июня сохранится сильный ветер, но дождь прекратится. Воздух прогреется до +22 градусов, сообщил РИА «Новости» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Сегодня погоду в столице будет формировать гребень антициклона. В Москве и окрестностях ожидается переменная облачность и без осадков», - сказал он.

Леус предупредил о сильном северо-западном порывистом ветре скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление опустится ниже нормы, до 743 миллиметров ртутного столба. Днем в Москве температура воздуха поднимется максимум до 20… 22 градусов. В Подмосковье термометры покажут 18… 23 градуса.

На столичный регион 20 июня обрушился ураган «Эдгар» , сопровождавшийся ливнем и сильным ветром. Дождевая вода затопила дворы , сильный ветер повалил деревья. 360.ru показал последствия непогоды.

В Москве 21 июня сохранится сильный ветер, но дождь прекратится. Воздух прогреется до 22 градусов, сообщил РИА «Новости» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Ураган Прогноз погоды Погода Погода в Москве Москва Ураган «Эдгар»
21 июня 2024, 01:53
Вулкан Карымский проснулся на Камчатке
РИА «Новости»
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Вулкан Карымский, находящийся в центральной части Камчатки, начал извергаться спустя два года молчания. Выброс пепла достиг Петропавловска-Камчатского, сообщил в Telegram-канале Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

«Предыдущее извержение происходило с 3 апреля 2021 года по 22 августа 2022 года. Сегодня вулкан Карымский проснулся. Извержение будет красивым и долгим», - отметили в сообщении.

Исполин выбросил пепел на высоту до шести километров над уровнем моря. В результате выброса в Петропавловске-Камчатском произошло оседание мелких частиц пепла в виде пыли, которая не представляет угрозы.

В марте пепеловый выброс зафиксировали на вулкане Эбеко на Курилах. Вулкан располагается на северокурильском острове Парамушир, в северной части хребта Вернадского. Он выбросил столб пепла на высоту 3,5 километра.

Вулканы Камчатка
20 июня 2024, 09:28
Обещанный синоптиками мегаливень приблизился к центру Москвы
РИА «Новости»
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Москву накрыл сильный дождь с грозой. Осадки начались на западе столицы и переместились к центру.

Утром 20 июня на востоке города светило солнце, хотя на западе уже начался сильный дождь. Спустя время тучи переместились на юго-запад и к центру Москвы.

Центр погоды «Фобос» предупреждал москвичей о мегаливне из-за прохождения холодного атмосферного фронта. Ожидалось, что в четверг в городе выпадет 47% месячной нормы осадков, наибольший объем - в первой половине дня. МЧС Москвы выпустило штормовое предупреждение из-за предстоящего ливня, порывистого ветра и смерча.

Дептранс посоветовал пользоваться метрополитеном.

Погода в столице может побить 145-летний рекорд по количеству осадков в июне, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Месячную норму уже превысили более чем вдвое.

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