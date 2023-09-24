Преградивший дорогу поезду под Новосибирском медведь попал на видео

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Медведь помешал проехать поезду в Новосибирской области. Животное попало на видео, снятое очевидцами. Кадры появились в Telegram-канале « ЧП Новосибирск ».

По данным очевидцев, животное вышло на пути на перегоне Барабинск - Труновское сегодня ночью. Медведю сигналили, однако уходить он явно не собирался. На место, видимо, выезжала полиция: ее машина попала в кадр.

Ранее на видео попал «танец» медведя , чешущегося о дерево, на Камчатке. Хищнику понравились пластиковые коврики, которые прикрепил к дереву инспектор по охране леса. С помощью таких ковриков животные могут избавиться от насекомых на шерсти и расслабиться.

А в Красноярском крае медведь недавно напал на 42-летнего местного жителя , который вместе с группой людей собирал кедровые орехи. В момент нападения мужчина был один - он поднялся на возвышенность, чтобы поймать сеть для звонка, а там оказался хищник. Крики услышали остальные участники группы. Медведя отогнали. Раненого доставили в больницу на вертолете. Медики борются за его жизнь.