05 июля 2024, 14:58

Появление богомолов в Москве и Подмосковье объяснили сменой климата

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Жители Москвы и Московской области заявили о появлении богомолов. Раньше насекомые жили в южных регионах России, но теперь появились в столичном регионе. Научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский в беседе с 360.ru объяснил миграцию богомолов на север теплыми зимами и общим смягчением климата.

Он отметил, что на юге Московской области богомолы появились еще несколько лет назад. Но теперь начали продвигаться все дальше на север.

«Несмотря на то, что богомолы не выглядят, как хорошие летуны, они летают очень хорошо и преодолевают большие расстояние, залетая далеко на север. В последние годы на юге Московской области появились устойчивые популяции этого вида насекомых», - рассказал Марьинский.

Эксперт добавил, что причиной миграции богомолов стало смягчение климата и мягкие зимы. Если в ближайшие годы ситуация продолжится, то эти насекомые станут неотъемлемой частью фауны столичного региона.

«Для человека богомолы не представляют никакой опасности. Но у них довольно мощные челюсти, поэтому если их схватить, то они обязательно попытаются укусить. Но их челюсти не способны пробить кожу. Кроме того богомолы не ядовиты и сами по себе в атаку на человека не пойдут», - добавил Марьинский.

Он подчеркнул, что в какой-то мере богомолы даже полезны, потому что питаются комарами и мухами. Поэтому, если они поселились на дачном участке, то прогонять их не стоит.

В начале июля министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов заявил, что в Луховицах нашли осу породы сколия-гигант. Это крупнейший представитель своего семейства в Европе. При этом в отличие от своих собратьев это вид отличается мирным нравом и слабым ядом, поэтому особой опасности для человека они не представляют.

Россия Климат Экология Москва Насекомые
05 июля 2024, 03:29
Москвичей призвали спрятать автомобили 5 июля
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В Москве 5 июля прогнозируют град, в связи с этим жителям столицы рекомендовали спрятать автомобили. Об этом в Telegram-канале сообщила ведущий специалист портала «Метеоновсти» Татьяна Позднякова.

Она предупредила, что личные автомобили нужно уберечь от возможного града. Их лучше оставить под навесом или укрыть подручными средствами. Синоптик также посоветовала дачникам накрыть грядки пленкой и хорошо ее закрепить.

Госкомпания «Автодор» также опубликовала предупреждение для водителей. Из-за ухудшения погоды 5 июля автомобилистам центральных регионов России лучше отложить поездки.

В сообщении отметили, что в Московской области, а также на трассах в Смоленской, Калужской, Тульской, Тверской и во Владимирской областях ожидаются неблагоприятные погодные условия.

Ожидается сильный дождь, переходящий в ливень. Также возможен град и гроза с порывами ветра до 22-27 метров в секунду. Кроме того, есть опасность формирования смерчей.

Погода Машины Погода в Москве Москва
04 июля 2024, 11:47
Ливни со смерчами обрушатся на северо-запад России в пятницу
РИА «Новости»
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Южный циклон принесет на северо-запад России сильный ветер и дожди. Погода ухудшится в Карелии, Ленинградской, Псковской и Новгородской областях, сообщил синоптик Александр Колесов в своем Telegram-канале.

В Санкт-Петербурге дождь, по словам специалиста, начнется ночью, местами - ливни, грозы и град. Колесов сообщил, что ветер усилится до 15-17 метров в секунду. Южный циклон выйдет ко Псковской, Новгородской, Ленинградской областям и Карелии. Именно в этих регионах синоптик спрогнозировал резкое ухудшение погоды.

«Кроме гроз ожидаются сильные ливни, сильный град и шквалистое усиление ветра до 22-27 метров в секунду, расчеты нам показывают и вероятность 30 метров в секунду и более. Мало того, остается вероятность образования смерчей, даже в ночные часы», - заявил он.

За минувшие сутки Россия побила 38 температурных рекордов. Небывалая жара пришла в Луганск, Йошкар-Олу, Тамбов, Орел, Рязань, Тулу и другие города.

Санкт-Петербург Прогноз погоды Погода
03 июля 2024, 21:49
Москвичам рассказали, ждать ли урагана 5 июля
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Синоптики прогнозируют резкое изменение погоды в столичном регионе в пятницу, 5 июля, предупреждая о приходе сильных ливней, гроз, града и даже формировании смерчей. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал 360.ru, насколько сильно ухудшатся погодные условия в Москве.

Метеоролог отметил, что погода точно ухудшится, но пока еще рано делать прогнозы.

«Пока таких жестких сценариев не предвидится. Будут хорошие ливни, будут грозы и все такое, но смерч, ураган пока не прогнозируется», - подчеркнул собеседник 360.ru.

Тишковец объяснил, что погодные условия будут оценивать ближе к пятнице.

«За сутки будем смотреть: в конце четверга - начале пятницы. Сейчас не надо об этом говорить», - пояснил метеоролог.

При этом мэр Москвы Сергей Собянин призвал москвичей не выходить на улицу в четверг, 4 июля, из-за жары выше 30 градусов.

Предупреждение градоначальника особенно касается пожилых людей, беременных и детей. Кроме того, Собянин предупредил, что в пятницу синоптики прогнозируют резкую перемену погоды с ливнями, грозами и градом.

Ранее жителей столицы предупредили, что на этой неделе температура в Москве и области поднимется до отметок выше 30 градусов , причем в пятницу - до 32…34.

Прогноз погоды Погода Сергей Собянин Погода в Москве
03 июля 2024, 03:33
Москвичей предупредили об опасности «египетских ночей»
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«Египетские» ночи в Москве могут быть опасны, так как температура не будет опускаться ниже +24 градусов. Об этом сообщил РИА «Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Ночью 24,5 градуса - минимальные значения, перед восходом солнца. Это очень жарко, совершенно аномально», - отметил он.

По словам синоптика, такая погода опасна для человека тем, что организм просто не успеет восстановиться. Он отметил, что аномально высокие температуры будут наблюдаться во всех федеральных округах России.

Ранее Вильфанд предупреждал, что в течение всей этой рабочей недели Москву и Подмосковье ожидается исключительно аномальная температура. Эксперт прогнозировал жару в диапазоне от 31 до 34 градусов. Причем в ночные часы, ожидаются такие же фантастически высокие показатели.

«Египетские» ночи в Москве могут быть опасны, так как температура не будет опускаться ниже 24 градусов. Об этом сообщил РИА «Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Прогноз погоды Погода Погода в Москве

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