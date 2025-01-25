25 января 2025, 21:53

Появился новый космический снимок самого большого айсберга на планете

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Госкорпорация «Роскосмос» опубликовала космический снимок айсберга А23а, отколовшегося от Антарктиды и считающегося самым крупным на планете. Изображения айсберга компания опубликовала в своем официальном Telegram-канале.

Снимок сделал космический аппарат «Метеора-М», который производит постоянное гидрометеорологическое и океанографическое наблюдение за состоянием земной поверхности, в частности ледового и снежного покровов.

«По последним оценкам, площадь айсберга A23a - 3672 квадратных километров, и весит он почти один триллион тонн», - рассказали в «Роскосмосе».

Айсберг откололся от Антарктиды еще в 1986 году, однако более трех десятков лет оставался прикован льдом ко дну океана, пока в 2020 году вновь не начал свое движение. Сейчас, по данным Роскосмоса, он приближается к британскому острову Южная Георгия, который располагается на юге Атлантического океана.

Ранее в США оценили последствия столкновения айсберга с островом. Это может серьезно затруднить доступ к местам кормления диких животных, в основном тюленей и пингвинов, которые размножаются на острове, считают журналисты.

Исследования Природа Роскосмос Глобальное потепление
24 января 2025, 20:27
Контроль за содержанием контейнерных площадок усилили в Чехове
Пресс-служба администрации м. о. Чехов
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Совещание по вопросам ЖКХ прошло в администрации муниципального округа Чехов. В нем приняли участие профильные специалисты.

На территории муниципалитета расположены свыше 1200 контейнерных площадок, почти 300 из них относятся к многоквартирным домам и индивидуальному жилищному строительству.

В Подмосковье уже четвертый год работает чат-бот, предназначенный для быстрой отработки запросов на вывоз отходов. Это позволяет предотвратить образование навалов на контейнерных площадках и в случае возникновения оперативно устранить их. Михаил Собакин дал поручение своевременно и корректно обрабатывать все поступающие обращения.

«Управляющие компании должны обеспечивать надлежащее состояние площадок и контролировать уборку территории, чтобы предотвратить образование несанкционированных свалок. Вывоз крупногабаритного мусора осуществляется по отдельному графику», - подчеркнул глава округа.

Руководитель муниципалитета сообщил, что такие встречи будут проводить на постоянной основе, чтобы в срочном порядке реагировать и устранять выявленные недостатки.

Свалки Природа Чехов
24 января 2025, 20:07
Владельца танкера «Волгонефть-239» могут признать банкротом
РИА «Новости»
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Компанию «Волгатранснефть», которая владеет танкером «Волгонефть-239», могут признать банкротом. Как выяснили «Известия», с таким требованием выступило ЗАО «Волга-бункер». Обе эти компании имеют признаки аффилированности.

Компанию «Волгатранснефть», которая владеет танкером «Волгонефть-239», могут признать банкротом. Как выяснили «Известия» , с таким требованием выступило ЗАО «Волга-бункер». Обе эти компании имеют признаки аффилированности.

В июне 2022 года компания «Волга-бункер» продала «Волгатранснефти» шесть танкеров за 6,5 миллионов рублей. Эта сумма кажется заниженной как минимум на порядок.

Однако суда не были оплачены в установленный срок - до 31 декабря 2022 года. Арбитражный суд признал претензии «Волга-бункер» обоснованными, и «Волгатранснефть» не стала их оспаривать. Иск о банкротстве «Волгатранснефти» «Волга-бункер» подала только после аварии в Керченском проливе, когда танкер «Волгонефть-239» сел на мель и вызвал разлив мазута.

Как выяснили «Известия», компании «Волга-бункер» и «Волгатранснефть», возможно, принадлежат одним и тем же лицам. В разное время генеральным директором обеих компаний был Андрей Сураев. Он возглавлял «Волгатранснефть» до 2012 года, а затем перешел в зарегистрированную тогда же «Волга-бункер», где оставался генеральным директором до 2023 года. Обе компании имеют одного и того же регистратора, который ведёт реестр их акционеров.

Кроме того, как выяснили «Известия», конечным бенефициаром обеих компаний может быть бизнесмен Игорь Шавва.

В акватории Черного моря 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение два танкера - «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». В результате аварии в море произошел разлив «тяжелого» топочного мазута.

Ранее сотрудники Морспасслужбы завершили откачку большей части нефтепродуктов с танкера «Волгонефть-239», который затонул в Керченском проливе. Сейчас они приступают к завершающему этапу очистки. В рамках финальной фазы специалисты соберут мазут с танкера с помощью ручных насосов.

Суд Крушение танкеров в Керченском проливе
24 января 2025, 13:32
РЭО: 236 т макулатуры сдали жители Югры в экоцентры в 2024 году
«ВКонтакте»
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Жители Ханты-Мансийского автономного округа сдали на переработку 236 295 кг макулатуры в экоцентры «Югра Собирает» в 2024 году и тем самым сохранили более двух миллионов деревьев.

«В регионах появляются не только экопункты, куда жители могут сдать вторсырье, но и целые точки притяжения, где дети и взрослые могут узнать, как внести свой вклад в защиту окружающей среды. В прошлом году на карте появился еще один такой экоцентр нового формата - это „Югра Собирает“ в Сургуте. За 2024 год жители ХМАО сдали в пункт 236 295 кг макулатуры и спасли более двух миллионов деревьев. Это наглядный пример того, как любой может стать участником экономики замкнутого цикла, а главное - снизить свой антропогенный след», - отметил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

Экоцентры «Югра Собирает» расположены в городах Ханты-Мансийск, Сургут и Нижневартовск. Макулатура - самая популярная из 15 принимаемых в сети экоцентров фракций. Среди других больше всего собираемых фракций - стекло, крышечки, пластик, батарейки.

«Особенность экопросветительской площадки в Сургуте заключается в том, что она объединила в себе традиционный пункт приема вторсырья и помещение, где проводятся лектории. Это место стало точкой притяжения юных горожан. Владельцы экопункта также приглашают все общественные экологические организации города присоединиться к совместным активностям», - отметил заместитель генерального директора по региональному развитию и инфраструктуре РЭО Евгений Карелов.

В экоцентрах также организована программа поощрения образовательных учреждений. Посетители могут записать баллы за принесенное вторсырье на виртуальный кошелек «Экокопилка» любого образовательного учреждения - участника акции.

В 2024 году школы и детсады сдали на переработку рекордное количество вторсырья. Педагоги и их воспитанники принесли в пункты сбора «Югра Собирает» более 410 тонн отходов - в полтора раза больше, чем в 2023-м. Самым активным школам и детским садам вручили дипломы, а также призы - стильные боксы для сбора крышечек, скамейки из переработанного пластика, плакаты о раздельном сборе отходов.

Суд Крушение танкеров в Керченском проливе
23 января 2025, 09:57
РЭО: количество отчетов для утилизаторов сократится в 40 раз
РЭО
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Компаний, которые должны будут отчитаться за утилизацию отходов в рамках расширенной ответственности производителей (РОП), станет в 40 раз меньше по итогам отчетного 2025 года. Это упростит администрирование подотчетных, а также снизит нагрузку на остальные компании.

Эксперты Российского экологического оператора выступили 21 января на международной выставке упаковки, печати и технологий розлива UPAKEXPO 2025 и разъяснили производителям упаковки функции РОП, а также новые правила, касающиеся отчетности.

«С 2024 года заработал обновленный механизм РОП, по которому ответственность за утилизацию отходов упаковки перенесена с производителей товаров на производителей упаковки. Количество субъектов, которые должны отчитываться, сократилось в 40 раз - с 2 миллионов до примерно 55 тысяч. Теперь администрирование не только станет более прозрачным и простым, но и снимет нагрузку с большого числа компаний. К примеру, те, кто раньше фасовал чипсы в пакеты, должны были отчитываться. Теперь отчеты будут ждать только от тех, кто производит пакеты для этих чипсов. Тех, кто производит саму упаковку, гораздо меньше, чем тех, кто фасует товар в эту упаковку. Таким образом и было снижено количество субъектов, которые должны отчитываться», - объяснил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Отчеты по итогам 2023 и 2024 годов необходимо подать до 15 апреля 2025 года в Росприроднадзор. В этот раз отчетность коснется тех, кто работал по старым правилам, и тех, кто работает по новым. Таких компаний насчитывается около 2 миллионов.

По итогам 2025-го, то есть до 15 апреля 2026 года, отчитываться будут уже только те, кто работает по новым правилам РОП. Это производители упаковки, а также производители товаров и импортеры, подпадающие под РОП согласно Постановлению № 2414. Таких примерно 55 тысяч.

На круглом столе «Почему РОП - это не новый налог. Сценарий для добросовестных производителей» обсуждались предварительные итоги реформы РОП за 2024 год. Представители отраслевых сообществ подчеркнули, что РЭО провел большую работу по информированию субъектов РОП, которая способствовала пониманию всех ее аспектов, но данную работу важно продолжить.

Мероприятие организовали Ассоциация содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс» и Национальная конфедерация упаковщиков (НКПак).

«Участники дискуссии позитивно оценивают роль РЭО в адаптации РОП, которая была произведена за прошедший год. Многие предложения удалось рассмотреть и учесть. Мы получали их и от экспертов, и от бизнеса. Работа не заканчивается и идет сейчас на площадке Ассоциации. На круглом столе мы обсудили межотраслевое взаимодействие, большое внимание уделили коэффициенту цикличности, его обоснованию. Важно опираться не только на давно освоенные, но и на новые технологии, их экспертизу и доказанность переработки. Обсудили готовность к взаимодействию на таких площадках, как „Ресурс“. Это дает основание для сотрудничества, конструктивного отношения добросовестных компаний к РОП, не как к новому налогу, а как к инструменту развития, содействия внедрению новых технологий, экологизации и кооперации», - отметила исполнительный директор Ассоциации «Ресурс» Валерия Гулимова, которая выступила модератором круглого стола.

Ассоциация содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс» - объединение отраслевых организаций в сфере обращения с отходами производства и потребления, в том числе твердых коммунальных отходов. Создана в августе 2021 года по инициативе и при поддержке РЭО. В Ассоциацию входит 170 организаций.

Суд Крушение танкеров в Керченском проливе

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