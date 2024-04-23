23 апреля 2024, 15:25

Появились кадры защищающей тюменское село от паводка дамбы

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Село Упорово в Тюменской области защитили от предстоящего паводка дамбой протяженностью в шесть километров. Сделанные с дрона фотографии опубликовал в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Моор.

Комментируя снимок, он сообщил, что белые линии - это защитная пленка, прижимающая мешки с песком. Эта технология поможет сдержать потоки воды во время разлива реки, пояснил губернатор.

«Если выложить все 776 730 мешков, которые сейчас защищают Тюменскую область, в одну цепь, то получится почти 390 километров. Больше, чем расстояние от Тюмени до Екатеринбурга», - подчеркнул Моор.

Паводок в Тюменской области проходит за счет повышения уровня воды в реках Ишим и Тобол. В первом водоеме пик уже прошел и потоки начали уходить из пострадавших районов. Но вторая река еще только набирает силу.

По словам губернатора Моора, суточный прирост воды около села Упорово составляет почти 1,5 метра. Новый пик власти региона ожидают к началу следующей недели. Чтобы не допустить жертв, власти Тюменской области объявили превентивную эвакуацию жителей из населенных пунктов, попадающих в зону подтопления.

Тюмень Паводки Реки
23 апреля 2024, 09:06
Спрогнозировали постепенное снижение уровня воды в реке Тобол
РИА «Новости»
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Паводковая ситуация в Кургане стабилизировалась. Уровень реки Тобол снизится в ближайшие дни, а на других водоемах останется в пределах нормы, сообщило Главное управление МЧС России по Курганской области.

«В ближайшие один-два дня на реке Тобол у города Кургана ожидается постепенный спад уровня воды. На остальных участках наблюдений гидрологическая ситуация спокойная», - сообщила пресс-служба.

На основных реках Курганской области, по прогнозу специалистов, уровень воды останется в пределах средних многолетних значений. В створах гидрологических постов на реках Тобол, Уй, Миасс и Исеть колебания составят от -25 до 3 сантиметров. Спасатели предупредили о возможных подтоплениях в некоторых населенных пунктах Кетовского и Белозерского муниципальных округов.

Жительница Курганской области подтвердила «360» спад воды в реке Тобол, но заявила, что он происходил очень медленно.

«Известия» сообщили о снижении уровня на пять сантиметров за ночь.

Курган Паводки Курганская область МЧС РФ Реки
23 апреля 2024, 04:06
Вильфанд предсказал резкое похолодание в подтопленных регионах России
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Подтопленные паводком регионы России ждет новое испытание — морозы. В Тюменской и Курганской областях ожидается резкое похолодание с 30-градусной жары до ночных заморозков, сообщил РИА «Новости» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Подтопленные паводком регионы России ждет новое испытание - морозы. В Тюменской и Курганской областях ожидается резкое похолодание с 30-градусной жары до ночных заморозков, сообщил РИА «Новости» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В тех регионах, в которых сейчас наблюдается половодье, температура понижается - причем заметно. Это, конечно же, дискомфорт», - рассказал метеоролог.

В Тюменской области во вторник, 23 апреля, температура воздуха снизится до 6… 7 градусов днем и 0…-2 ночью. Причем отрицательные ночные температуры продержатся до конца недели.

Самый сильный перепад ожидается в Курганской области. В субботу днем температура там поднялась до 28… 30 градусов. Но уже к среде дневная температура там опустится до 4… 8 градусов, а ночью будут заморозки с температурой -2…-3 градуса.

А вот в Оренбургской области похолодание будет не таким заметным. Днем там ожидается температура около 20 градусов, ночью - 10.

По словам Вильфанда, похолодание произойдет из-за мощного антициклона над Северным Ледовитым океаном.

Ранее синоптик Александр Шувалов рассказал о том, какая погода ждет москвичей на майские праздники.

Тюмень Паводки Курганская область Россия Роман Вильфанд
22 апреля 2024, 22:25
Спад воды в Тоболе около Кургана назвали очень медленным
РИА «Новости»
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Начавшийся в Курганской области паводок прошел свой пик и разлив реки Тобол пошел дальше, в сторону соседней Тюменской области. В Кургане подтопленными остались более двух тысяч домов и почти 3,5 тысячи дач. Жительница области Елена в комментарии «360» рассказала о ситуации с продолжающимся в регионе паводком.

Она подчеркнула, что в городе снижение воды происходит очень медленно: один сантиметр за два часа, но даже такой результат принес жителям радость, так как они осознали, что скоро смогут вернуться в свои дома.

«Сейчас вода идет в Белозерский район. Вся масса воды движется туда. Жители там тоже под угрозой, а основные потоки аккумулировались около дороги на Тюмень», - рассказала Елена.

По ее словам, переток произошел только на одном участке трассы. Но местные жители оперативно выстроили дамбу из мешков с глиной, чтобы не допустить затопления дороги. Но как река поведет себя дальше пока неизвестно.

Самая тяжелая ситуация сложилась в садоводческих товариществах вокруг Кургана. Елена вместе со знакомыми ездила туда спасать оставленных собак и кошек.

«Там уже не видно ни заборов, ни крыш. Козырьки только торчат. Там единое пространство - все под водой. Прогнозируют, что уходить она будет вплоть до середины июня», - добавила собеседница «360».

О стабилизации ситуации в Кургане заявил губернатор региона Вадим Шумков. При этом он подчеркнул, что расслабляться жителям и властям пока рано, так как важно удержать городскую дамбу до снижения уровня Тобола ниже опасного.

Он поблагодарил всех, кто в последние две недели занимался наращиванием плотин в преддверии прихода большой воды.

Опасная ситуация сложилась для Тюменской области, куда Тобол направил свои потоки. Региональный главк МЧС сообщил, что уровень воды около сел Коркино, Упорово и Ивлево, а также города Ялуторовск приблизился к опасным отметкам. За сутки он вырос до 554 сантиметров при критическом показателе в 950 сантиметров.

Курган Паводки Дороги Реки
21 апреля 2024, 21:22
Майские праздники принесут в Москву и Подмосковье теплую погоду
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В начале мая температура воздуха в Москве и области поднимется до 20 градусов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Согласно прогнозу метеорологов, в выходные на следующей неделе количество ненастных дней уменьшиться.

«Дожди пойдут постепенно на убыль. В воскресенье окончательно распогодится, а выглянувшее солнце разогреет воздух до комфортных климатических показателей мая - до 15... 20», - сказал синоптик.

Ранее из-за ураганного ветра на Абрамцевской улице в Москве на женщину свалилось дерево. Повреждения также получили два авто. В красногорском парке «Ивановские пруды» дерево упало на двухлетнюю девочку на детской площадке. Следователи возбудили уголовное дело о халатности.

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