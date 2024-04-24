Появились кадры окутанного туманом Воронежа

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Туман охватил почти весь правый берег города и скрыл жилые высотки.

Согласно информации на сайте Гидрометцентра по Центральному федеральному округу, в среду в Воронежской области дополнительных оповещений по погоде не требуется.

В начале апреля мощный туман также накрыл Москву и отдельные районы Московской области. На дорогах общего пользования видимость местами ухудшилась до 300 метров.

Ранее россиян предупредили, что летние месяцы в 2024 году станут самыми жаркими за всю историю наблюдений.