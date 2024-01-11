11 января 2024, 15:42

Посвященный заповедникам сайт запустят в России

РИА «Новости»
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В России запустят сайт, посвященный отечественным заповедным территориям. Об этом сообщил Владимир Путин. Его процитировало РИА «Новости».

В четверг, 11 января, в стране празднуют Всероссийский день заповедников и национальных парков. Президент поздравил население с этим событием и сообщил о запуске сайта nature.kremlin.ru. Он будет содержать информацию о работе российских заповедных территорий.

По словам Путина, накопилось уже достаточно контента, освещающего деятельность отечественных заповедников. А сайт станет хорошей возможностью познакомиться с их работой для людей, которые интересуются природой.

«Сайт - это еще один шаг вперед для того, чтобы познакомить людей, которые интересуются природой, с тем, что у нас происходит в этой сфере - это касается и флоры, и фауны, и познакомиться с работой заповедных зон», - подчеркнул глава государства.

Пользователи Сети могут не только посмотреть кадры с фотоловушек и видеокамер, но и ближе познакомиться с разными природоохранными территориями.

Природа Россия Владимир Путин
10 января 2024, 18:01
Аномальные морозы вернутся в Москву и Подмосковье к концу недели
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В Москву и Московскую область вернется аномально холодная погода, сообщил РИА «Новости» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его данным, в ночь на субботу, 13 января, в Подмосковье будет до –30 градусов.

В Москву и Московскую область вернется аномально холодная погода, сообщил РИА «Новости» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его данным, в ночь на субботу, 13 января, в Подмосковье будет до –30 градусов.

Уже в ночь на 12 января в столице ожидается до –17, в области - до –23. Днем немного потеплеет - будет от –12 до –16 градусов. Тем не менее температура в Москве будет ниже нормы на восемь-девять градусов. В субботу ночью столбик термометра опустится до –24 градусов в Москве и до –27–30 в Подмосковье, что ниже нормы уже на 15-16 градусов.

«Новогодняя ночь по старому стилю тоже холодная: от –17 до –22 градусов, днем - до –15 градусов», - добавил Вильфанд.

А днем 15 января вновь потеплеет - будет от –1 до –6.

С 21:00 10 января в столице объявили желтый уровень погодной опасности. До вечера 11 января ожидаются сильный ветер и снег. Предупреждение опубликовал Гидрометцентр.

Гидрометцентр РФ Погода Роман Вильфанд Погода в Москве Москва
09 января 2024, 05:23
Рекордную жару спрогнозировали на 2024 год
Pixabay
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Наступивший 2024 год может стать самым жарким за всю историю метеонаблюдений. Об этом написало агентство Bloomberg со ссылкой на исследования специалистов.

Всемирная метеорологическая организация назвала 2023 год самым жарким за всю историю метеонаблюдений, глобальная температура была выше среднего показателя на 1,4 градуса. В 2024 году ожидается превышение этого показателя более чем на 1,5 градуса.

Повышение температуры связано с явлением Эль-Ниньо - колебанием температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана. Эксперты объяснили, что между нагревом воды в Тихом океане и повышением температуры на поверхности планеты есть задержка, поэтому второй год под влиянием Эль-Ниньо часто бывает более жаркий, чем первый. Ученые отметили, что усилятся засухи и наводнения.

Средние температуры на Земле зимой 2023–2024 годов будут рекордно высокими и превысят средние показатели за последние десятилетия на один градус, заявили климатологи. Причина этого - активизация феномена Эль-Ниньо.

Исследования Наводнения Планета Земля Ученые Погода
08 января 2024, 03:25
Россиян предупредили о частых магнитных бурях в 2024 году
РИА «Новости»
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Магнитные бури будут происходить по несколько раз в месяц, потому что Солнце в 2024 году достигнет пика своей активности. Об этом сообщил РИА «Новости» заведующий лабораторией солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН Сергей Богачев.

По его словам, 2024-й будет годом максимальной солнечной активности.

«Это означает крупные вспышки, крупные магнитные бури, поэтому, в целом, если сравнивать 2024 год с 2023-м, по любым прогнозам, он будет более активный. Как в плане вспышечной активности, так и в плане геомагнитной», - объяснил ученый.

При этом невозможно точно спрогнозировать вспышки на Солнце и вызванные ими магнитные бури на Земле. По мнению Богачева, пик солнечной активности и магнитных бурь ожидается в мае–июне. К концу года этот процесс может пойти на спад.

Но американские коллеги Богачева наоборот считают, что 2024 год в этом плане будет довольно умеренным, а пик солнечной активности придется на следующий год.

Ранее сотрудники Гелиогеофизической службы Института прикладной геофизики рассказали, что 1 января на Солнце была сильнейшая вспышка , которая продлилась 32 минуты.

В конце прошлого года климатолог, доктор географических наук Нина Александровна Зайцева заявила, что новости о магнитных бурях могут пугать людей с метеозависимостью, однако прямых доказательств их влияния на организм человека и погоду не существует.

Россия Погода Магнитные бури
07 января 2024, 17:56
Аномальный холод задержится в Центральной России еще на два дня
РИА «Новости»
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Новая неделя не принесет жителям центральных регионов России ожидаемого потепления. Последний день новогодних каникул и рабочие будни начнутся с аномальных холодов. Об этом с ссылкой на синоптиков сообщили региональные главки МЧС.

Управление по Воронежской области предупредило жителей, что столбики термометра опустятся до -17...-22 градусов. Людей попросили одеваться потеплее, чтобы избежать обморожений. Водителям посоветовали в дальние поездки взять дополнительный запас горючего.

Курский главк МЧС предупредил, что температура в предстоящие два дня к климатической норме не вернется и останется на уровне -15...-21 градуса. Как уточнили спасатели Орловской области , это на 8-13 градусов ниже нормы.

«С понижением температуры воздуха увеличивается вероятность возникновения пожаров. Будьте бдительны и внимательны по отношению к себе, своему дому и людям, которые живут рядом с вами», - призвали они.

Морозы также задержатся в Смоленской, Рязанской и Липецкой областях. Спадать холода начнут только с середины следующей недели.

Об опасности температуры ниже -10 градусов предупредил россиян врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. Он подчеркнул, что аллергическая реакция на холод может проявиться у любого человека, даже у тех, кто раньше не испытывал подобных проблем.

МЧС РФ Прогноз погоды Россия Погода

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