08 апреля 2024, 08:31

Полсотни человек эвакуировали за ночь из подтопленного Орска

РИА «Новости»
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Спасательная операция в Орске продолжалась круглосуточно. Ночью из города вывезли более 50 человек, сообщил РИА «Новости» представитель МЧС Оренбургской области.

«Работы по эвакуации продолжались и ночью. <…> В общей сложности из подтопленных зон эвакуировано более 50 человек», - сказал он.

По словам собеседника агентства, Гагаринская площадь на пересечении главной транспортной магистрали с улицей Строителей осталась затопленной. Он заявил, что визуально уровень воды не изменился.

По состоянию на вечер 7 апреля из Орска вывезли более двух тысяч жителей, МЧС Оренбургской области сообщило о подтоплении более 4,5 тысячи домов. Многие отказались уезжать. Спасатели призвали их переждать стихию у родственников или в пунктах временного размещения. Минздрав объявил о подтоплении восьми медучреждений.

Паводки МЧС РФ Наводнение в Оренбургской области
08 апреля 2024, 07:37
Мощное землетрясение произошло у побережья Курильских островов
Unsplash
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В Тихом океане к востоку от Северо-Курильска произошло землетрясение магнитудой 4,5. Жители города могли ощутить подземные толчки, сообщила РИА «Новости» начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова.

По информации специалиста, землетрясение магнитудой 4,5 произошло 8 апреля в 08:31 (00:31 по московскому времени). Эпицентр находился на острове Парамушир в Тихом океане, очаг зафиксировали на глубине 63 километров. Елена Семенова заявила, что жители Северо-Курильска, в 88 километрах от которого зафиксировали сейсмоактивность, могли почувствовать толчки магнитудой 2,0.

На Тайване 3 апреля произошло землетрясение магнитудой 7,2 и выше. Его признали мощнейшим за последние 25 лет. Более тысячи человек пострадали. Очевидцы рассказали «360» , что проснулись от трясущихся стен и выбежали на улицу.

Землетрясения Курильские острова
07 апреля 2024, 17:56
Москвичам пообещали июньское тепло в апреле
Медиасток.рф
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Москвичи смогут насладиться летним теплом уже на следующей неделе. Об этом РИА «Новости» заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, столбик термометра в среду поднимется в столице до отметки в 23 градуса.

«Период похолодания и ночных заморозков в Центральной России закончился, и апрель вновь уверенно встает на весенние рельсы», - подчеркнул специалист.

Эксперт отметил, что ветер принесет в Москву атлантическое тепло уже в понедельник. Ночью температура в столице не опустится ниже 4-9 градусов. Днем ожидаются небольшие дожди, но в городе все равно будет тепло, 15-20 градусов.

Во вторник температура будет достигать днем порядка 20 градусов тепла. Вечером в столице прогнозируется дождь с грозой, а ночью ожидается около 10 градусов.

Ранее в Москве обновился суточный температурный рекорд. Воздух в городе прогрелся 3 апреля до отметки в 18,1 градуса.

Россия Погода Погода в Москве Москва
06 апреля 2024, 19:58
Полицейский спас истощенного тюлененка, найденного на берегу Финского залива
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В Ленинградской области удалось спасти тюлененка и детеныша ладожской нерпы. Животным требовалась срочная помощь ветеринаров, сообщили в пресс-службе ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

Сотрудник полиции во время прогулки по побережью Финского залива наткнулся на изнеможденного тюлененка. Он сразу же позвонил в Фонд друзей балтийской нерпы. Пока ехали специалисты, мужчина охранял тюленя от птиц.

Животное привезли в центр для оказания помощи ластоногим. После осмотра ветеринары выявили у него заражение паразитами и истощение - тюлененок весил всего 10 килограммов.

Накануне центр принял сильно поклеванного птицами детеныша ладожской кольчатой нерпы. Его привезли из поселка Моторное. У нерпеныша была высокая температура, глубокие раны и воспаление. Специалисты оказывают ему всю необходимую помощь.

Ранее в Орехово-Зуеве местные жители и волонтеры спасли кота , который застрял на дереве на высоте четвертого этажа. Активисты нашли специалиста. Он поднялся на высоту за животным с помощью монтажного подъемника и достал четвероногого.

Санкт-Петербург Животные
06 апреля 2024, 04:46
Россиянам пообещали майскую погоду
РИА «Новости»
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В большей части российских регионов ожидают температуру воздуха выше климатической нормы на два-шесть градусов. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с РИА «Новости».

«Если усреднить температуру за выходные дни и за первую половину следующей недели, то в Центральной России температура на четыре-шесть градусов выше нормы <…> Начиная с понедельника температура будет майская», - сказал он.

Синоптик отметил, что в Астраханской, Ростовской областях и Приволжском федеральном округе температура будет выше нормы на два-четыре градуса. В Омской, Новосибирской, Иркутской, Кемеровской, Томской, Сахалинской областях, Алтайском крае, на юге Красноярского края, в Хакасии, в Приморском, Хабаровском краях прогнозировали температуру на четыре-пять градусов выше среднего показателя.

Ранее синоптики пообещали ростовчанам потепление до 21 градуса на следующей неделе. Ночью ожидают до 8 градусов. На улице должно быть солнечно, порывы ветра достигнут шесть метров в секунду. В выходные с 6 по 5 апреля температура будет на отметке 18 градусов. Дождей не прогнозируется.

Россия Погода Роман Вильфанд

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