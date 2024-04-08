Полсотни человек эвакуировали за ночь из подтопленного Орска

«Работы по эвакуации продолжались и ночью. <…> В общей сложности из подтопленных зон эвакуировано более 50 человек», - сказал он.

По словам собеседника агентства, Гагаринская площадь на пересечении главной транспортной магистрали с улицей Строителей осталась затопленной. Он заявил, что визуально уровень воды не изменился.

По состоянию на вечер 7 апреля из Орска вывезли более двух тысяч жителей, МЧС Оренбургской области сообщило о подтоплении более 4,5 тысячи домов. Многие отказались уезжать. Спасатели призвали их переждать стихию у родственников или в пунктах временного размещения. Минздрав объявил о подтоплении восьми медучреждений.