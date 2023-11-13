13 ноября 2023, 08:34

Половина месячной нормы осадков выпала за сутки в Центральной России

РИА «Новости»
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В Центральной России за последние сутки выпало 50% месячной нормы осадков. Об этом рассказал в Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Он добавил, что в Москве выпало 14 миллиметров осадков - 27% нормы за месяц. В Московской области больше всего осадков выпало в Можайске - 19 миллиметров и 40% от месячной нормы, - а также в Наро-Фоминске и Волоколамске (15 миллиметров).

«Дожди прошли почти на всей территории Русской равнины», - констатировал Тишковец.

По его словам, в Калужской области в осадкомеры попало 25 миллиметров дождевой воды, в Новгородской - 23, в Липецкой и Брянской - по 22, в Тверской и Смоленской - 21 и 19 соответственно.

Ночью в Москве и Подмосковье распространили экстренное предупреждение о дожде и сильном ветре - до 15 метров в секунду. Непогода ожидалась примерно до 06:00. Водителям посоветовали снизить скорость на дорогах, избегать резких маневров, а также не парковаться под деревьями и ветхими конструкциями.

Погода Погода в Москве
13 ноября 2023, 00:16
Экстренное предупреждение выпустили в Москве из-за резкого ухудшения погоды
РИА «Новости»
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Непогода в виде дождя и сильного ветра до 15 метров в секунду придет в Москву и Подмосковье в ближайшие часы и останется в столичном регионе до 06:00 понедельника. Такое экстренное предупреждение сделали управления МЧС.

В ведомстве уточнили, что приходе непогоды в столичный регион сообщил Росгидромет.

«В ближайший час с сохранением до 06:00 утра 13 ноября ожидается дождь, местами сильный, усиление юго-восточного ветра с порывами до 15 метров в секунду», - говорится в сообщении.

Автомобилистов во время осадков попросили снизить скорость движения, отказаться от опасных маневров и увеличить дистанцию с другими участниками дорожного движения.

Водителям рекомендовали не парковать транспортные средства около деревьев. Пешеходам, которых дождь и ветер застанут на улицах, попросили держаться подальше от рекламных щитов и шатких конструкций.

МЧС РФ Погода Москва 2023 Погода в Москве
11 ноября 2023, 22:30
Магнитная буря обрушится на Землю в ночь на 12 ноября
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Магнитная буря прогнозируется на Земле в ночь на воскресенье, 12 ноября. Об этом предупредили специалисты центра «Фобос» на сайте «Метеовести».

«Возмущения магнитосферы Земли достигнут уровня слабых магнитных бурь класса G1. По предварительным прогнозам, во второй половине воскресенья интенсивность возмущений уменьшится, и геомагнитное поле перейдет в неустойчивое состояние», - указали в прогнозе.

По словам экспертов, такой магнитный шторм наблюдался в начале недели. Теперь на поверхности Солнца снова зафиксировали огромные разрывы, поэтому ожидается новый выброс плазмы.

Магнитная буря на Земле проявляется в виде полярного сияния. Метеозависимых людей предупредили о возможном ухудшении самочувствия. Также буря может вызывать выбросы адреналина, что нередко вызывает бессонницу.

Специалисты рекомендовали по возможности избегать стрессовых ситуаций, больше отдыхать и гулять на свежем воздухе.

В ночь на 5 ноября сильная магнитная буря накрыла Землю , жители южных регионов России наблюдали в небе характерное сияние.

Планета Земля Магнитные бури
11 ноября 2023, 12:53
Жителей Забайкалья предупредили об аномально мощной магнитной буре в субботу
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Сильная магнитная буря мощностью шесть баллов накроет в субботу, 11 ноября, Забайкальский край. Об этом сообщила пресс-служба лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Российской академии наук.

В 15:00 по читинскому времени мощность бури составит порядка пяти баллов, она продержится примерно до 21:00. К ночи сила магнитных возмущений увеличится еще на балл.

После полуночи произойдет ослабление, когда магнитный шторм выйдет на комфортную отметку в два балла.

Доктор физико-математических наук Сергей Богачев объяснял, что ученые в силах предсказать только три магнитных бури из четырех. По его словам, в некоторых случаях солнечная плазма внезапно ускоряется, а приборы не в состоянии оперативно выявить такие колебания.

В ночь на 5 ноября сильная магнитная буря обрушилась на Землю , жители южных регионов России могли увидеть в небе характерное сияние.

Планета Земля Солнце
10 ноября 2023, 14:22
Проблему бесхозного хранения радиоактивных отходов на Украине назвали ужасающей
Unsplash
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Правительство Украины перестало выделять деньги на обеспечение безопасного хранения радиоактивных отходов. Около 12 миллиона тонн вредных веществ могут попасть в Днепр и вызвать катастрофические последствия, заявил МИД России.

«Ситуация с хранением опасных радиоактивных отходов на Украине принимает ужасающий характер», - подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

Министерство подтвердило, что на Приднепровском химическом заводе и за его пределами скопились 42 миллиона тонн образовавшихся от переработки урановых руд отходов. Киевский режим, по словам пресс-службы, перестал финансировать обеспечение экологической безопасности хранилищ этих веществ и цеха для получения из них закиси-окиси урана.

Возникла серьезная угроза для экологии, обратили внимание в МИД. Около 14 тонн радиоактивной пыли уже разносились по окрестностям каждый год. Теперь появился риск подмыва дамбы одного из хранилищ, а впоследствии - попадания около 12 миллионов тонн радиоактивных отходов в Днепр и грунтовые воды. Министерство предупредило, что экологическая катастрофа распространится за пределы Украины.

Войска Украины в 2022 году пытались заминировать хранилище радиоактивных отходов в Константиновке и обстрелять бетонные резервуары на Запорожской АЭС. Им удалось лишь оборвать линии электропередач и спровоцировать пожар.

Ядерное оружие МИД РФ Украина Экология

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