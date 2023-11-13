Половина месячной нормы осадков выпала за сутки в Центральной России

Он добавил, что в Москве выпало 14 миллиметров осадков - 27% нормы за месяц. В Московской области больше всего осадков выпало в Можайске - 19 миллиметров и 40% от месячной нормы, - а также в Наро-Фоминске и Волоколамске (15 миллиметров).

«Дожди прошли почти на всей территории Русской равнины», - констатировал Тишковец.

По его словам, в Калужской области в осадкомеры попало 25 миллиметров дождевой воды, в Новгородской - 23, в Липецкой и Брянской - по 22, в Тверской и Смоленской - 21 и 19 соответственно.

Ночью в Москве и Подмосковье распространили экстренное предупреждение о дожде и сильном ветре - до 15 метров в секунду. Непогода ожидалась примерно до 06:00. Водителям посоветовали снизить скорость на дорогах, избегать резких маневров, а также не парковаться под деревьями и ветхими конструкциями.