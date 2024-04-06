06 апреля 2024, 19:58

Полицейский спас истощенного тюлененка, найденного на берегу Финского залива

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В Ленинградской области удалось спасти тюлененка и детеныша ладожской нерпы. Животным требовалась срочная помощь ветеринаров, сообщили в пресс-службе ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

Сотрудник полиции во время прогулки по побережью Финского залива наткнулся на изнеможденного тюлененка. Он сразу же позвонил в Фонд друзей балтийской нерпы. Пока ехали специалисты, мужчина охранял тюленя от птиц.

Животное привезли в центр для оказания помощи ластоногим. После осмотра ветеринары выявили у него заражение паразитами и истощение - тюлененок весил всего 10 килограммов.

Накануне центр принял сильно поклеванного птицами детеныша ладожской кольчатой нерпы. Его привезли из поселка Моторное. У нерпеныша была высокая температура, глубокие раны и воспаление. Специалисты оказывают ему всю необходимую помощь.

Ранее в Орехово-Зуеве местные жители и волонтеры спасли кота , который застрял на дереве на высоте четвертого этажа. Активисты нашли специалиста. Он поднялся на высоту за животным с помощью монтажного подъемника и достал четвероногого.

Санкт-Петербург Животные
06 апреля 2024, 04:46
Россиянам пообещали майскую погоду
РИА «Новости»
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В большей части российских регионов ожидают температуру воздуха выше климатической нормы на два-шесть градусов. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с РИА «Новости».

«Если усреднить температуру за выходные дни и за первую половину следующей недели, то в Центральной России температура на четыре-шесть градусов выше нормы <…> Начиная с понедельника температура будет майская», - сказал он.

Синоптик отметил, что в Астраханской, Ростовской областях и Приволжском федеральном округе температура будет выше нормы на два-четыре градуса. В Омской, Новосибирской, Иркутской, Кемеровской, Томской, Сахалинской областях, Алтайском крае, на юге Красноярского края, в Хакасии, в Приморском, Хабаровском краях прогнозировали температуру на четыре-пять градусов выше среднего показателя.

Ранее синоптики пообещали ростовчанам потепление до 21 градуса на следующей неделе. Ночью ожидают до 8 градусов. На улице должно быть солнечно, порывы ветра достигнут шесть метров в секунду. В выходные с 6 по 5 апреля температура будет на отметке 18 градусов. Дождей не прогнозируется.

Россия Погода Роман Вильфанд
04 апреля 2024, 06:36
Мощное землетрясение произошло у берегов Японии
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В Японии утром 4 апреля произошло землетрясение магнитудой 6,0. Подземные толчки зафиксировали у побережья префектуры Фукусима, сообщили «Известия» со ссылкой на данные Метеоагентства.

Землетрясения Япония
03 апреля 2024, 10:44
Число пострадавших на Тайване превысило 700 человек
Global Look Press
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При крупнейшем за четверть века землетрясении в округе Хуалянь пострадали 711 человек. Под завалами могли остаться еще 77 жителей, сообщил телеканал ABC News со ссылкой на правительство Тайваня.

По состоянию на 14:00 (09:00 по московскому времени) количество раненых увеличилось до 711 человек. Из них не менее 317 жителей пострадали в городах Тайбэй и Нью-Тайбэй, которые расположены в 130-160 километрах от эпицентра землетрясения - восточной провинции Хуалянь. Еще 77 человек оказались под завалами.

Данные о погибших остались прежними, власти насчитали четыре жертвы стихии.

Рухнули пятиэтажный дом в Хуаляне, здание в Тайбэе и еще десятки построек. Повреждения получили девять участков местных дорог и 11 магистралей. Движение частично перекрыли, работу метро и высокоскоростной железной дороги приостановили.

Землетрясение магнитудой не ниже 7,2 произошло утром 3 апреля. Его объявили самым мощным за последние 25 лет и предупредили о новых подземных толчках.

Землетрясения Тайвань
03 апреля 2024, 07:39
Количество пострадавших при землетрясении на Тайване увеличилось вдвое
Global Look Press
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Землетрясение на востоке Тайваня унесло жизни четырех человек. Почти 100 жителей пострадали, сообщило издание The China Times.

Пожарная служба Тайваня обновила данные по масштабам бедствия. Погибли не менее четырех человек, пострадали 97 жителей. Среди них много туристов. Только на тропе в заповеднике Тароко погибли трое и 40 получили ранения. Возле тоннеля Дациншуй камни упали на грузовик, погиб водитель.

Профессор Центрального университета Ма Гофэн связала землетрясение с высвобождением энергии при движении плит и сообщила, что ударная волна достигла города Тайбэй. Она призвала жителей Тайваня подготовиться к новым подземным толчкам.

Эпицентр землетрясения магнитудой 7,2 находился в восточном округе Хуалянь. Спасатели сообщали об одном погибшем и более полусотни пострадавших. Обрушились не менее 26 зданий. Последствия сейсмической активности ощутили в Японии и на Филиппинах.

Землетрясения Тайвань

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