Погода в Москве поставила новый рекорд холода

Овчинский: система сбора электронного лома для утилизации заработала в Москве

Центр сбора электронного и электротехнического оборудования начал работу в Москве в октябре. Проект реализуют в рамках соглашения о государственно-частном партнерстве (ГЧП) в сфере экологии. Пункт сбора уже получил первую партию вышедшей из строя техники, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

По его словам, в конце 2021 года город заключил соглашение в сфере экологии со столичным заводом. Частный партнер бесплатно принимает и утилизирует электронное и электротехническое оборудование, находящееся в собственности Москвы, отметил министр столичного правительства. Городские предприятия уже направили на открывшийся пункт приема 3,5 тонны техники, потерявшей потребительские свойства, сказал глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.

Столица стала одним из первых регионов России, использующих различные механизмы ГЧП. Формат сотрудничества определяется целями и задачами, которые решает тот или иной инфраструктурный проект.

На сегодняшний день в Москве находится более четырех тысяч промплощадок, на которых трудятся свыше 720 тысяч работников. Ежегодно в городе открывают от 40 до 50 средних и крупных предприятий и около 100 малых. Эти компании производят самые разнообразные товары: косметику, одежду, медицинское оборудование, сложную технику, электронику и многое другое.

Для реализации партнерства 14 февраля 2023 года правительство Москвы подписало распоряжение, по которому с 1 октября все органы госвласти, бюджетные предприятия и учреждения города должны системно и по единым стандартам поставлять электронный лом на утилизацию на завод «Экотехпром».

Экологическое соглашение заключили на 20 лет. Инвестором выступил завод «Экотехпром», входящий в корпорацию «Экополис».

По условиям соглашения Москва передала компании два объекта на Остаповском проезде и на Алтуфьевском шоссе, куда будут свозить старую технику. После переработки из нее начнут изготавливать рециклированные материалы, которые вернутся в экономический оборот. Благодаря этому в столице сформируется экономика замкнутого цикла.

«Созданная в столице инфраструктура для сбора и утилизации отслужившей электроники задает эталонный стандарт обращения с электронным ломом и делает Москву одним из самых экологичных мегаполисов мира», - обратил внимание Сидоров.

Реализация соглашения о государственно-частном партнерстве несет важное экономическое и экологическое значение, отметил генеральный директор корпорации Игорь Сидоров. По его словам, этот проект посодействует исполнению указа президента России Владимира Путина «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» в части снижения количества отходов, направляемых на полигоны.

«Подобное взаимодействие выгодно обеим сторонам: город существенно сократит расходы на утилизацию электрооборудования, а предприятие сможет максимально использовать свои мощности и развивать производство», - пояснил Овчинский.