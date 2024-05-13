Погода в Москве отойдет от холодного шока. Синоптик пообещал потепление





Однако «майские морозы» настигли не всех. Шувалов заявил, что в некоторых регионах погода не так сильно, как в Москве, отличалась от нормы.

«Есть и такие области, как Орловская и Брянская, где отклонения составляют всего лишь три градуса, и это отнюдь не самый холодный старт месяца», - заявил специалист.

Незначительное потепление В Москву и Подмосковье новая рабочая неделя не принесет значительного потепления. Синоптик объяснил, что в столичный регион придет северо-восточный антициклон, северный ветер сменится западным и северо-западным.

«Отнюдь не теплая, но и не сказать, чтобы сильно холодная погода. Прямо скажем, отрицательные отклонения от нормы сохранятся, но они будут не такими значительными», - сказал он.

Холодный старт Первая декада мая в некоторых регионах европейской части России, по его словам, стала самой холодной за всю историю наблюдений. Местами столбик термометра опустился на несколько градусов ниже нормы.

Шувалов предупредил, что, во-первых, прекратятся ночные заморозки. Во-вторых, в первой половине недели дневная температура воздуха повысится до +11…+13 градусов, а к четвергу поднимется до +15…+17 градусов. В пятницу, когда к столичному региону с севера приблизится холодный фронт с дождями, столбик термометра покажет около +15 градусов.

«То есть, все-таки погода идет слегка на поправку, отходит от этого холодного шока, который мы все испытали в самом начале месяца, особенно 9 мая», - сказал он.

Причиной майских заморозков стал воздух из Северного Ледовитого океана. Кроме россиян с погодной аномалией столкнулись жители приграничных регионов Белоруссии и Польши.