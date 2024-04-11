11 апреля 2024, 09:37

Почти 8 тысяч жителей Оренбургской области эвакуировали из-за паводка

РИА «Новости»
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Из затопленных районов Оренбургской области эвакуировали почти восемь тысяч жителей, в том числе более двух тысяч детей. Пострадали 11,9 тысячи жилых домов и 14,9 тысячи приусадебных хозяйств, сообщило региональное правительство.

«Из подтопленных домовладений и с приусадебных участков всего эвакуировано 7800 человек, в том числе 2117 детей. <…> Из зон затопления перемещены в безопасные районы 615 голов сельскохозяйственных животных», - объявила пресс-служба.

В 40 пунктах временного размещения отправились 1415 человек, в том числе 256 детей. Им обеспечили трехразовое питание и необходимые для жизни бытовые условия.

На борьбу с паводком мобилизовали все силы и средства региона. Кабмин сообщил, что больше остальных пострадали Орск, Оренбург, Бузулук, Оренбургский, Илекский и Бузулукский районы. К утру 11 апреля в зону подтопления попали 11 972 жилых дома и 14 991 приусадебный участок в 25 муниципалитетах. За сутки вода ушла из 1900 домов и 2399 участков.

Власти предупредили, что в ближайшие сутки вода в реке Урал поднимется еще выше. По прогнозам, она подтопит 3580 жилых домов и 3950 приусадебных участков в Оренбурге, Орске, Новотроицке, Кувандыкском городском округе, Беляевском районе и других муниципалитетах.

Бобры начали строить плотины на затопленных улицах Орска. Животных заметили возле одной из пятиэтажек.

Паводки Экология Реки Наводнение в Оренбургской области
11 апреля 2024, 10:04
Река Урал в Оренбурге поднялась выше 10,6 метра
РИА «Новости»
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Уровень воды в реке Урал на территории Оренбурга побил исторический рекорд. Он превысил отметку в 10 метров 60 сантиметров, заявил журналистам министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин. Его процитировало РИА «Новости».

«1069 [сантиметров] уже», - сказал он.

Ирек Файзуллин прокомментировал версию, что дамба в Орске могла разрушиться из-за грызунов. Минстрой вместе с Минприроды обследуют конструкцию. По словам министра, дамба могла выдерживать до 5,5 метра воды, но она поднялась почти вдвое.

Правительство Оренбургской области сообщило, что к утру 11 апреля река Урал в окрестностях Оренбурга поднялась на 82 сантиметра, до рекордных 1060 сантиметра , в зону подтопления попали более 11 тысяч домов. В Орске вода опустилась на 14 сантиметров. Бобры начали строить плотины на затопленных улицах города.

Паводки Экология Реки Наводнение в Оренбургской области
11 апреля 2024, 09:01
Уровень воды в реке Урал в Орске снизился на 14 см за сутки
РИА «Новости»
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В затопленном Орске уровень воды в реке Урал опустился на 14 сантиметров за сутки. Паводковая ситуация начала улучшаться, заявил на встрече с журналистами губернатор Оренбургской области Денис Паслер. Его процитировали «Известия».

«В Орске за сутки у нас ушло 14 сантиметров. Как я и говорил, мы встали на уверенную траекторию снижения», - сказал он.

На территории Оренбурга, по информации губернатора, река Урал поднялась почти на метр, достигла отметки 1060 сантиметров и побила исторический рекорд. Денис Паслер заявил, что в регионе продолжат работать над сокращением притока.

Вода подобралась к многоквартирным домам в Оренбурге и подтопила здания на набережной около автомобильного моста. Для сдерживания потоков в город завезли водоналивные дамбы. Власти призвали жителей эвакуироваться, не дожидаясь критической ситуации.

Паводки Экология Реки Наводнение в Оренбургской области
10 апреля 2024, 21:56
Неделя полного напряжения. Паводки в Оренбуржье пошли на спад, что будет дальше?
РИА «Новости»
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На спад воды в российских регионах потребуется несколько недель. Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов на стриме с ведущей «360» Екатериной Малашенко отметил, что паводки уже пошли на спад.

«В том же Орске - на Урале, в Илеке [началось понижение воды]. И оно пойдет ускоренными темпами - погода будет способствовать», - подчеркнул он.

Шувалов признался, что сложно назвать конкретные сроки схода волны. За неделю, допустил синоптик, пик половодья спустится дальше по течению Урала.

«Затопленная территория будет постепенно освобождаться от воды. Неделю еще предстоит в полном напряжении работать МЧС. Дискомфорт, если так можно выразиться, будут испытывать люди и животные», - обратил внимание собеседник «360».

Наибольшее внимание, по мнению Шувалова, сейчас стоит уделить Тоболу и Кургану. Именно там 13–15 апреля - в самом городе - ожидают выход воды на пойму и достижения ее опасного уровня.

«Поэтому затопления здесь, по всей видимости, неизбежны. Тобол захватывают и юг Тюменской области, поэтому волна паводка туда придет, думаю 12–15 апреля», - заключил специалист.

Наводнение в Оренбургской области
10 апреля 2024, 21:24
Казахстан исключил влияние сброса из водохранилищ на подъем рек в России
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Сброс из водохранилищ Казахстана не влияет на паводки в приграничных регионах России. Все подобные заявления не имеют под собой никаких оснований. Об этом с ссылкой на пресс-службу Министерства водных ресурсов и ирригации республики сообщил РБК.

Так в ведомстве отреагировали на заявление полномочного представителя президента России в Уральском Федеральном округе Владимира Якушева, который предложил двум странам согласовывать сбросы воды в реку Тобол, которая протекает в Курганской и Тюменской областях, а также в Костанайской области Казахстана, где расположены Верхнетобольское и Каратомарское водохранилища.

«Вода по реке Тобол поступает из России. И, соответственно, решения о сбросах воды принимаются исходя из потоков, которые приходят по российской стороне. Поэтому говорить о том, что это Казахстан влияет на паводки в России, некорректно», - заявили в пресс-службе министерства соседней страны.

Собеседники подчеркнули, что начиная со 2 апреля сообщают России о всех сбросах воды, которые происходят на Тоболе.

В Курганской области паводок пришел в шесть населенных пунктов в Цивильного и Звериноголовского муниципальных округов. Об этом заявила официальный представитель регионального главка МЧС Ольга Сабуркина. Все населенные пункты в устье Тобола, где уровень воды начал расти еще в начале недели.

Еще в минувший вторник, 9 апреля, глава Звериноголовского муниципального округа Марина Панкратова объявила принудительную эвакуацию жителей , попадающих в зону затопления.

Всего по прогнозу МЧС в Курганской области паводок грозит 62 населенным пунктам, включая столицу региона. В этой связи губернатор Вадим Шумков ввел в регионе режим чрезвычайной ситуации.

Губернатор Тюменской области Александр Моор также объявил о введении в регионе режима чрезвычайной ситуации еще до наступления разлива рек.

Повышение уровня воды в Тоболе грозит затоплением Ялуторвского района, а также столицы региона, который стоит на Туре - притоке большой реки. От затопления пострадали не только российские регионы. В Казахстане режим чрезвычайной ситуации из-за разлива рек объявили в десятке областей.

Казахстан Тюмень Паводки Курганская область Россия Эвакуации Реки

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