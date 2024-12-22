22 декабря 2024, 20:10

Площадь очищенного от мазута побережья Анапы выросла почти до 40 километров

РИА «Новости»
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Сотрудники МЧС и волонтеры очистили от мазута более 39,7 километра береговой линии Анапы. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Там отметили, что площадь очищенной акватории в городском порту увеличилась до 500 квадратных метров.

Всего с побережья увезли более 17 тысяч тонн загрязненного песка и грунта. Кроме того, специалисты увеличили взятую под контроль территорию до 37 километров, до новороссийского села Мысхако. На месте продолжили работу более 10 тысяч человек и 366 единиц техники.

Работы по очистке от мазута провели в Крыму, где собрали более 60 тонн загрязненного песка и грунта. Масляные пятна в море нашли в Ленинском районе и около Керчи. Общая площадь загрязнения составила менее 10 квадратных метров. К расчистке привлекли 412 человек, 37 единиц техники и четыре плавательных средства.

Ранее оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что волонтеры и специалисты спасли более 350 пострадавших от разлива мазута птиц. Всех пернатых направили для реабилитации в Ставропольский край.

Черное море МЧС РФ Крым Краснодарский край Анапа Крушение танкеров в Керченском проливе
22 декабря 2024, 14:56
Севастополь направил в Анапу волонтеров для ликвидации разлива мазута
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Группа волонтеров-экологов из Севастополя прибыла в Анапу для помощи в ликвидации последствий разлива мазута. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Он подчеркнул, что волонтеры присоединились к уборке прибрежной территории в Анапском и Темрюкском районах, где ввели режим чрезвычайной ситуации. Сейчас на месте работают более 8,5 тысячи человек. Волонтеры присоединились к группировке спасателей, администрации и сотрудников предприятий.

Кроме того, активисты приступили к поискам пострадавших от разлива мазута птиц. Пернатых доставляют в специальный пункт помощи, где очищают, моют и кормят.

В распоряжении 360.ru оказалось видео с работой волонтеров на побережье и в пункте помощи пострадавшим птицам. Вся работа проводится в круглосуточном режиме.

МЧС России ранее сообщило, что спасатели очистили более 34 километров береговой линии и вывезли 12 тысяч тонн загрязненного мазутом песка. Кроме того, из акватории в порту Анапы и на побережье Керчи убрали почти 11 тонн нефтяной смеси. Теперь спасатели сконцентрировались на очистке моря около мыса Змеиный и в Керченском проливе.

Черное море Волонтеры Севастополь Экология Анапа Крушение танкеров в Керченском проливе
21 декабря 2024, 20:17
Спасатели собрали на Кубани 12 тысяч тонн загрязненного мазутом песка
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После крушения танкеров и разлива мазута в Краснодарском крае спасатели очистили более 34 километров береговой линии и вывезли почти 12 тысяч тонн загрязненного песка. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

В морском порту Анапы специалисты убрали 10,4 тонны нефтеводяной смеси, на побережье Керчи - более 700 килограммов нефтепродуктов. В целом с начала работ спасатели очистили свыше 34 километров береговой линии от 12 тысяч тонн загрязненных мазутом грунта и песка. Небольшие масляные пятна удалось ликвидировать.

Теперь МЧС сосредоточилось на работе в районе мыса Змеиный. Ликвидацией пятен в Керченском проливе занялись сотрудники крымского специального морского отряда на катере.

Танкеры «Волгонефть-239» и «Волгонефть-212» затонули 15 декабря во время шторма, один человек погиб. Следком предъявил капитанам обвинение в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта.

Сочи МЧС РФ Экология Краснодарский край Анапа Крушение танкеров в Керченском проливе
21 декабря 2024, 19:04
Режим ЧС ввели в Керчи
РИА «Новости»
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Режим чрезвычайной ситуации муниципального характера ввели в Керчи после обнаружения мазута на пляжах. Об этом сообщил советник главы Крыма Олег Крючков в Telegram-канале.

Он уточнил, что в Ленинском районе Крыма также объявили режим угрозы ЧС муниципального характера.

Такие меры ввели после выброса в море и на берег мазута с потерпевших аварию танкеров на Керченском полуострове. Сообщалось, что нефтепродукты с потерпевших аварию судов обнаружили в районе мыса Змеиный и крепости Ени-Кале.

Сотрудники МЧС и волонтеры продолжают работы по очистке береговой линии от мазута в Краснодарском крае. Накануне они очистили 26 километров береговой линии.

Танкеры «Волгонефть-239» и «Волгонефть-212» потерпели крушение в Керченском проливе 15 декабря во время шторма. В результате ЧП произошел разлив нефтепродуктов.

Крым Экология Крушение танкеров в Керченском проливе
20 декабря 2024, 13:00
Работы еще очень много. Волонтеры — об очистке пляжей Анапы от мазута
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Большой объем вылившегося в Черное море мазута после крушения танкеров во время шторма серьезно усложнил работу по очистке побережья Анапы. Об этом 360.ru рассказала волонтер Ната Будникова, которая находится на месте происшествия.

Она подчеркнула, что работы еще очень много, потому что море регулярно выбрасывает на берег все новые порции топлива уже на расчищенные участки.

«То есть люди очищают зоны какие-то, а потом прибывает море и опять очень много мазута», - заявила Будникова.

Собеседница 360.ru добавила, что собранное топливо в тонких мешках не держится и все выливается на землю. Но сегодня на место пришел неизвестный мужчина, который предоставил волонтерам плотные белые мешки, а спасатели пригнали уборочные машины, которые помогли все убрать.

«Здесь люди как будто сами справляются. Не хватает воды, чтобы просто волонтеры ходили раздавали, мешков. Большая часть людей работает без масок и респираторов. Фронт работы еще огромный, потому что в море полно мазута», - подытожила волонтер.

Мазут в Черное море попал из танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239», вышедших в акваторию во время шторма. Оба судна получили серьезные повреждения во время непогоды. Нефтепродукты из трюма вылились в море, а ветер пригнал их к побережью Краснодарского края. Власти Анапы ввели режим чрезвычайной ситуации.

Следователи завели уголовные дела против руководство танкеров.

Капитана «Волгонефть-212» арестовали до 17 февраля 2025 года, капитана «Волгонефти-239» отправили под домашний арест.

Черное море Анапа Крушение танкеров в Керченском проливе

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