Площадь очищенного от мазута побережья Анапы выросла почти до 40 километров

Там отметили, что площадь очищенной акватории в городском порту увеличилась до 500 квадратных метров.

Всего с побережья увезли более 17 тысяч тонн загрязненного песка и грунта. Кроме того, специалисты увеличили взятую под контроль территорию до 37 километров, до новороссийского села Мысхако. На месте продолжили работу более 10 тысяч человек и 366 единиц техники.

Работы по очистке от мазута провели в Крыму, где собрали более 60 тонн загрязненного песка и грунта. Масляные пятна в море нашли в Ленинском районе и около Керчи. Общая площадь загрязнения составила менее 10 квадратных метров. К расчистке привлекли 412 человек, 37 единиц техники и четыре плавательных средства.

Ранее оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что волонтеры и специалисты спасли более 350 пострадавших от разлива мазута птиц. Всех пернатых направили для реабилитации в Ставропольский край.