«Нельзя надеяться, что трансграничный механизм углеродного регулирования не затронет нас, поскольку в новых геополитических условиях торговые отношения между Россией и странами Евросоюза сведены к минимуму», - заявил он.

Торосов отметил, что логичными становятся следующие соображения: зачем отдавать деньги в бюджет других государств, если можно направить их на ту же декарбонизацию. Даже когда дружественные страны введут углеродное ценообразование, издержки российских экспортеров возрастут.

В России пока нет обязательной платы для бизнеса за выбросы углерода. Но эксперимент по достижению углеродной нейтральности вводят в Сахалинской области, сообщал «Коммерсант».

Ранее представители Российского экологического оператора выступили на площадке конференции ООН по изменению климата. В недавно принятой новой Климатической доктрине Российской Федерации закреплен срок достижения нашей страной углеродной нейтральности - не позднее 2060 года.