08 апреля 2024, 14:05

Пик половодья. Ждать ли катаклизмов в Центральной России

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Пик половодья в Центральной России практически подошел к концу. Метеоролог, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил об этом «360».

На открытых участках, по словам специалиста, снег уже сошел. Местами в лесу остались небольшие «островки». Вильфанд заявил, что к середине текущей недели исчезнут и они.

«Реки вскрылись. Половодье в центре европейской России. В Московской области, во многих точках вода вышла на пойму и даже за нее, но тоже уже к концу недели пик половодья пройдет», - сказал он.

Метеоролог предупредил, что в России половодье может продлиться до июня включительно. В скором времени начнут вскрываться великие сибирские реки, такие как Лена и Енисей. Вильфанд напомнил, что зима 2024 года прошла с большим количеством осадков , а тепло наступило быстро. Вода по водосбору стекла в русла рек, подняла их уровень.

«В Центральной России есть регионы, которые подтапливаются. Есть понятие опасных отметок, когда вода выходит на пойму, заливает ее и за поймой подтапливает дороги. <…> Процесс половодья всегда очень сложен. Сейчас он на нижней Волге, в Оренбургской области экстремальные события, никогда еще не было ничего подобного», - сказал метеоролог.

Роман Вильфанд предупредил о возможных заморозках в мае, но, по его словам, они пройдут быстро. Метеоролог заявил, в ближайшую неделю температура воздуха в Москве превысит многолетние значения.

Паводки Погода в Москве Москва Наводнение в Оренбургской области
08 апреля 2024, 09:32
Уровень воды в реке Урал снизился впервые с начала паводка в Орске
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Впервые с начала паводка и прорыва дамбы в Орске зафиксировали снижение уровня воды в реке Урал. Она опустилась на девять сантиметров. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные правительства Оренбургской области.

На утро 8 апреля в Орске уровень воды в реке Урал снизился на девять сантиметров, до 963 сантиметров. В Оренбурге уровень воды за сутки повысился на 16 сантиметров, до 872 сантиметров, в Илеке - на 24 сантиметра, до 890 сантиметров.

Река Самара в Бузулуке поднялась на 40 сантиметров, до 948 сантиметров. В Бугуруслане, Новосергиевке и Краснохолме уровень воды опустился. В целом по Оренбургской области водоемы за сутки поднялись от восьми до 30 сантиметров.

Из Орска за ночь эвакуировали более 50 человек.

В зону подтопления попали свыше 4,5 тысячи домов, горадминистрация сообщила о гибели четырех человек. Росгидромет спрогнозировал, что пик паводка случится 10 апреля.

Наводнения Экология Наводнение в Оренбургской области
08 апреля 2024, 08:31
Полсотни человек эвакуировали за ночь из подтопленного Орска
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Спасательная операция в Орске продолжалась круглосуточно. Ночью из города вывезли более 50 человек, сообщил РИА «Новости» представитель МЧС Оренбургской области.

«Работы по эвакуации продолжались и ночью. <…> В общей сложности из подтопленных зон эвакуировано более 50 человек», - сказал он.

По словам собеседника агентства, Гагаринская площадь на пересечении главной транспортной магистрали с улицей Строителей осталась затопленной. Он заявил, что визуально уровень воды не изменился.

По состоянию на вечер 7 апреля из Орска вывезли более двух тысяч жителей, МЧС Оренбургской области сообщило о подтоплении более 4,5 тысячи домов. Многие отказались уезжать. Спасатели призвали их переждать стихию у родственников или в пунктах временного размещения. Минздрав объявил о подтоплении восьми медучреждений.

Паводки МЧС РФ Наводнение в Оренбургской области
08 апреля 2024, 07:37
Мощное землетрясение произошло у побережья Курильских островов
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
В Тихом океане к востоку от Северо-Курильска произошло землетрясение магнитудой 4,5. Жители города могли ощутить подземные толчки, сообщила РИА «Новости» начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова.

По информации специалиста, землетрясение магнитудой 4,5 произошло 8 апреля в 08:31 (00:31 по московскому времени). Эпицентр находился на острове Парамушир в Тихом океане, очаг зафиксировали на глубине 63 километров. Елена Семенова заявила, что жители Северо-Курильска, в 88 километрах от которого зафиксировали сейсмоактивность, могли почувствовать толчки магнитудой 2,0.

На Тайване 3 апреля произошло землетрясение магнитудой 7,2 и выше. Его признали мощнейшим за последние 25 лет. Более тысячи человек пострадали. Очевидцы рассказали «360» , что проснулись от трясущихся стен и выбежали на улицу.

Землетрясения Курильские острова
07 апреля 2024, 17:56
Москвичам пообещали июньское тепло в апреле
Медиасток.рф
Читайте нас в: Google Новости
Москвичи смогут насладиться летним теплом уже на следующей неделе. Об этом РИА «Новости» заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, столбик термометра в среду поднимется в столице до отметки в 23 градуса.

«Период похолодания и ночных заморозков в Центральной России закончился, и апрель вновь уверенно встает на весенние рельсы», - подчеркнул специалист.

Эксперт отметил, что ветер принесет в Москву атлантическое тепло уже в понедельник. Ночью температура в столице не опустится ниже 4-9 градусов. Днем ожидаются небольшие дожди, но в городе все равно будет тепло, 15-20 градусов.

Во вторник температура будет достигать днем порядка 20 градусов тепла. Вечером в столице прогнозируется дождь с грозой, а ночью ожидается около 10 градусов.

Ранее в Москве обновился суточный температурный рекорд. Воздух в городе прогрелся 3 апреля до отметки в 18,1 градуса.

Россия Погода Погода в Москве Москва

Новости по теме