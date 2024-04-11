11 апреля 2024, 12:00

Пик паводка в Тюменской области спрогнозировали к концу апреля

Пресс-служба МЧС
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Уровень воды в реках Тобол и Ишим повысится к середине апреля, а затем в течение нескольких дней побьет предыдущие рекорды. Первый заместитель начальника ГУ МЧС по Тюменской области Владимир Закутаев заявил об этом в эфире телеканала «Россия 24», сообщило РИА «Новости».

«По прогнозу Росгидромета, 14–15 апреля мы уже достигнем высоких отметок. К 20-му числу предполагаются неблагоприятные уровни воды, а к 23-25-му, опять же по Росгидромету, мы предполагаем, что уровни воды могут быть выше исторических максимумов», - предупредил он.

Режим чрезвычайной ситуации из-за паводка в Тюменской области ввели 8 апреля.

Волну паводка прогнозировали 13–15 апреля. В регионе нарастили группировку спасателей до 12 тысяч человек и подготовили пункты временного размещения на случай эвакуации жителей. Глава МЧС России Александр Куренков побывал в Ялуторовском районе , где произошло подтопление.

Тюмень Паводки Реки
11 апреля 2024, 12:59
Спасатели получили водоналивные дамбы для укрепления трассы Тюмень — Омск
РИА «Новости»
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В Тюменскую область доставили четыре километра водоналивных дамб. При помощи быстровозводимых конструкций федеральную трассу Р402 Тюмень — Омск укрепят на время паводка, заявил в эфире телеканала «Россия 24» первый заместитель начальника ГУ МЧС по Тюменской области Владимир Закутаев.

В Тюменскую область доставили четыре километра водоналивных дамб. При помощи быстровозводимых конструкций федеральную трассу Р402 Тюмень - Омск укрепят на время паводка, заявил в эфире телеканала «Россия 24» первый заместитель начальника ГУ МЧС по Тюменской области Владимир Закутаев.

«Сегодня бортом МЧС России прибыло четыре километра водоналивных дамб для укрепления федеральной трассы Тюмень - Омск, которые в ближайшее время мы уже будем устанавливать», - сказал он.

Быстроналивные дамбы поставят в 10 километрах от села Абатское. Через этот населенный пункт прошла река Ишим, о подъеме которой предупредил Росгидромет.

Закутаев заявил, что вода в реках повысится к середине апреля.

Пик паводка спрогнозировали на 23–25 апреля. В Тюменской области подготовили пункты временного размещения и нарастили группировку спасателей. Власти ввели режим чрезвычайной ситуации.

Тюмень Паводки МЧС РФ Реки
11 апреля 2024, 10:04
Река Урал в Оренбурге поднялась выше 10,6 метра
РИА «Новости»
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Уровень воды в реке Урал на территории Оренбурга побил исторический рекорд. Он превысил отметку в 10 метров 60 сантиметров, заявил журналистам министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин. Его процитировало РИА «Новости».

«1069 [сантиметров] уже», - сказал он.

Ирек Файзуллин прокомментировал версию, что дамба в Орске могла разрушиться из-за грызунов. Минстрой вместе с Минприроды обследуют конструкцию. По словам министра, дамба могла выдерживать до 5,5 метра воды, но она поднялась почти вдвое.

Правительство Оренбургской области сообщило, что к утру 11 апреля река Урал в окрестностях Оренбурга поднялась на 82 сантиметра, до рекордных 1060 сантиметра , в зону подтопления попали более 11 тысяч домов. В Орске вода опустилась на 14 сантиметров. Бобры начали строить плотины на затопленных улицах города.

Паводки Экология Реки Наводнение в Оренбургской области
11 апреля 2024, 09:37
Почти 8 тысяч жителей Оренбургской области эвакуировали из-за паводка
РИА «Новости»
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Из затопленных районов Оренбургской области эвакуировали почти восемь тысяч жителей, в том числе более двух тысяч детей. Пострадали 11,9 тысячи жилых домов и 14,9 тысячи приусадебных хозяйств, сообщило региональное правительство.

«Из подтопленных домовладений и с приусадебных участков всего эвакуировано 7800 человек, в том числе 2117 детей. <…> Из зон затопления перемещены в безопасные районы 615 голов сельскохозяйственных животных», - объявила пресс-служба.

В 40 пунктах временного размещения отправились 1415 человек, в том числе 256 детей. Им обеспечили трехразовое питание и необходимые для жизни бытовые условия.

На борьбу с паводком мобилизовали все силы и средства региона. Кабмин сообщил, что больше остальных пострадали Орск, Оренбург, Бузулук, Оренбургский, Илекский и Бузулукский районы. К утру 11 апреля в зону подтопления попали 11 972 жилых дома и 14 991 приусадебный участок в 25 муниципалитетах. За сутки вода ушла из 1900 домов и 2399 участков.

Власти предупредили, что в ближайшие сутки вода в реке Урал поднимется еще выше. По прогнозам, она подтопит 3580 жилых домов и 3950 приусадебных участков в Оренбурге, Орске, Новотроицке, Кувандыкском городском округе, Беляевском районе и других муниципалитетах.

Бобры начали строить плотины на затопленных улицах Орска. Животных заметили возле одной из пятиэтажек.

Паводки Экология Реки Наводнение в Оренбургской области
11 апреля 2024, 09:01
Уровень воды в реке Урал в Орске снизился на 14 см за сутки
РИА «Новости»
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В затопленном Орске уровень воды в реке Урал опустился на 14 сантиметров за сутки. Паводковая ситуация начала улучшаться, заявил на встрече с журналистами губернатор Оренбургской области Денис Паслер. Его процитировали «Известия».

«В Орске за сутки у нас ушло 14 сантиметров. Как я и говорил, мы встали на уверенную траекторию снижения», - сказал он.

На территории Оренбурга, по информации губернатора, река Урал поднялась почти на метр, достигла отметки 1060 сантиметров и побила исторический рекорд. Денис Паслер заявил, что в регионе продолжат работать над сокращением притока.

Вода подобралась к многоквартирным домам в Оренбурге и подтопила здания на набережной около автомобильного моста. Для сдерживания потоков в город завезли водоналивные дамбы. Власти призвали жителей эвакуироваться, не дожидаясь критической ситуации.

Паводки Экология Реки Наводнение в Оренбургской области

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