Пик паводка в Тюменской области спрогнозировали к концу апреля
Уровень воды в реках Тобол и Ишим повысится к середине апреля, а затем в течение нескольких дней побьет предыдущие рекорды. Первый заместитель начальника ГУ МЧС по Тюменской области Владимир Закутаев заявил об этом в эфире телеканала «Россия 24», сообщило РИА «Новости».
«По прогнозу Росгидромета, 14–15 апреля мы уже достигнем высоких отметок. К 20-му числу предполагаются неблагоприятные уровни воды, а к 23-25-му, опять же по Росгидромету, мы предполагаем, что уровни воды могут быть выше исторических максимумов», - предупредил он.
Режим чрезвычайной ситуации из-за паводка в Тюменской области ввели 8 апреля.
Волну паводка прогнозировали 13–15 апреля. В регионе нарастили группировку спасателей до 12 тысяч человек и подготовили пункты временного размещения на случай эвакуации жителей. Глава МЧС России Александр Куренков побывал в Ялуторовском районе , где произошло подтопление.