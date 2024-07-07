07 июля 2024, 19:58

Петербург накрыла «Делия». Больше всего не повезло шести районам

РИА «Новости»
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Вечером в воскресенье на Санкт-Петербург обрушились сильнейшие ливни. В городском «Водоканале» их назвали сверхрасчетными и отметили, что сильнее всего поливало в шести районах Северной столицы.

Причиной резкого ухудшения погоды стал циклон «Делия». Он накрыл весь город, но максимальное количество осадков за 20 минут зафиксировали в Центральном, Калининском, Фрунзенском, Красногвардейском, Московском и Выборгском районах.

Представители «Водоканала» отметили, что система водоотведения работает штатно, но при такой интенсивности осадков канализация не может единовременно принять весь объем стоков, из-за этого на улицах могут быть скопления воды.

Когда дождь кончится, вся вода полностью уйдет в систему водоотведения, подчеркнули специалисты, отметив, что ситуацию держат на контроле бригады «Водоканала».

В нескольких Telegram-каналах тем временем уже появились жалобы на затопленный выход со станции метро «Площадь Восстания».

Повлияла «Делия» и на работу Пулково. Из-за сильного бокового ветра аэропорт временно прекращал отправлять самолеты. На запасной аэродром ушел один рейс, уточнило РИА «Новости». Сейчас воздушная гавань функционирует в обычном режиме.

Санкт-Петербург Погода
07 июля 2024, 03:40
Россиянам пообещали новые погодные рекорды
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Аномально высокая температура снова накроет ряд регионов России на следующей неделе. При этом в Ростовской области и Ставропольском крае пройдут ливни, заявил РИА «Новости» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Рекорды на следующей неделе тоже ждем. В Астраханской, Волгоградской, Ростовской областях в ближайшие дни будет 40-42 градуса, в Краснодарском крае будет 39-41», - сказал он.

Вильфанд отметил, что несмотря на высокие температуры, в Ростовской области и Ставропольском крае ожидается сильный дождь. А также гроза и ветер до 23-25 метров в секунду.

Ранее синоптик заявил, что во многих регионах России на этой неделе температуры били рекорды и стояла небывалая жара. Он добавил, что такая погода сейчас наблюдается по всей Москве. На этой неделе в столице России погода соответствовала климатической июльской норме в Астрахани.

Прогноз погоды Погода Роман Вильфанд Погода в Москве Москва
07 июля 2024, 02:39
Череда магнитных бурь накроет Землю в июле
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Российские ученые предупредили метеозависимых россиян, что им стоит приготовиться к длительным магнитным шторам в июле. Об этом сообщили на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН.

Июль начался с серии небольших магнитных бурь, причем его первая половина будет относительно геомагнитно спокойной. Неожиданные вспышки возможны, но до 13-го числа возмущений не ожидается.

Возмущение уровня три балла спрогнозировали на 14 июля. Четырехбалльная магнитная буря накроет Землю 15 июля, а в последующие дни активность магнитосферы будет постепенно снижаться.

Потом магнитное возмущение ожидается с 20 июля, а затем активность опять пойдет на спад и не превысит двух баллов.

Ранее врач-невролог Кира Шульц рекомендовала отказаться от кофе , крепкого чая и какао людям, страдающим гипертензией и сердечно-сосудистыми заболеваниями. По ее словам, Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников до этого заявил, что в дни магнитных бурь нужно отказаться от фастфуда , жареных и соленых продуктов.

Планета Земля Ученые Магнитные бури Солнце
06 июля 2024, 05:15
В Гидрометцентре заявили о небывалой жаре в России
РИА «Новости»
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Во многих российских регионах на этой неделе температуры «бились как орешки». Жара была небывалой, рассказал РИА «Новости» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Так, по словам метеоролога, рекордные температуры можно было наблюдать в четырех-пяти областях Центрального федерального округа, причем только за день их число достигало от 25 до 30, а иногда и до 40. Аналогичная ситуация сложилась и в Приволжском федеральном округе.

Вильфанд добавил, что жаркая погода сейчас стоит «от Москвы до самых до окраин». В российской столице погода на этой неделе соответствовала климатической июльской норме в Астрахани. Последний, к слову, считается самым жарким регионом в европейской части страны.

«Когда говорят „небывалая“ жара, иногда это преувеличение, а сейчас это действительно соответствует истине, потому не бывало таких температур», - добавил синоптик.

Ранее синоптики предупредили жителей Ставрополья, что 40-градусная жара продержится до 7 июля.

Гидрометцентр РФ Прогноз погоды Погода Роман Вильфанд Жара
05 июля 2024, 14:58
Появление богомолов в Москве и Подмосковье объяснили сменой климата
Unsplash
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Жители Москвы и Московской области заявили о появлении богомолов. Раньше насекомые жили в южных регионах России, но теперь появились в столичном регионе. Научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский в беседе с 360.ru объяснил миграцию богомолов на север теплыми зимами и общим смягчением климата.

Он отметил, что на юге Московской области богомолы появились еще несколько лет назад. Но теперь начали продвигаться все дальше на север.

«Несмотря на то, что богомолы не выглядят, как хорошие летуны, они летают очень хорошо и преодолевают большие расстояние, залетая далеко на север. В последние годы на юге Московской области появились устойчивые популяции этого вида насекомых», - рассказал Марьинский.

Эксперт добавил, что причиной миграции богомолов стало смягчение климата и мягкие зимы. Если в ближайшие годы ситуация продолжится, то эти насекомые станут неотъемлемой частью фауны столичного региона.

«Для человека богомолы не представляют никакой опасности. Но у них довольно мощные челюсти, поэтому если их схватить, то они обязательно попытаются укусить. Но их челюсти не способны пробить кожу. Кроме того богомолы не ядовиты и сами по себе в атаку на человека не пойдут», - добавил Марьинский.

Он подчеркнул, что в какой-то мере богомолы даже полезны, потому что питаются комарами и мухами. Поэтому, если они поселились на дачном участке, то прогонять их не стоит.

В начале июля министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов заявил, что в Луховицах нашли осу породы сколия-гигант. Это крупнейший представитель своего семейства в Европе. При этом в отличие от своих собратьев это вид отличается мирным нравом и слабым ядом, поэтому особой опасности для человека они не представляют.

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