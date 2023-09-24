Первый снег выпал в трех регионах России

Читайте нас в:

В Республике Алтай предвестник зимы засняли жители села Беш-Озек в Шебалинском районе. Снег также выпал на Семинском перевале, в Улаганском районе и в селе Барагаш. Свидетелями зимних пейзажей стали жители Междуреченска в Кемеровской области.

Водителей Красноярского края предупредили о снеге на федеральной трассе Р-257 «Енисей». Осадки выпали и в районе природного парка «Ергаки».

В столице России зимой будут работать 56 стационарных снегоплавных пунктов. Их мощность позволит утилизировать около 650 тысяч кубометров снега в сутки, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

В Химках бороться с наледью и расчищать снег будут 170 комбинированных дорожных самосвалов, машин, тракторов и погрузчиков.