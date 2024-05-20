20 мая 2024, 10:39

Первые шаги лета. Москвичам сообщили о потеплении на неделе

РИА «Новости»
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До конца текущей недели в Москве потеплеет до 25 градусов. Об этом 360.ru рассказала метеоролог, главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

«Майская погода приблизилась к климатической норме. Не исключено, что в последних числах мая она даже превысит эту норму. Сейчас погоду определяют антициклоны. Погода будет более облачной, во вторник может пройти кратковременный дождь или гроза. Температура остается в пределах +22...+23 градусов», - сказала она.

Позднякова добавила, что после этого конца недели существенных осадков не ожидается, но новый антициклон окажется более холодным.

«В ночь на четверг минимальная температура в Московском регионе опустится до +5...+10 градусов тепла, а дневная останется на уровне +20...+25 градусов, что равно климатической норме. Можно считать, что в конце мая произойдут первые шаги лета», - добавила Позднякова.

Ранее в связи с потеплением в Московской области спрогнозировали третий класс пожарной опасности.

Погода Погода в Москве Татьяна Позднякова
20 мая 2024, 06:31
Режим ЧС ввели в Якутии
Пресс-служба МЧС
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Из-за сложной паводковой обстановки в Якутии ввели режим чрезвычайной ситуации регионального уровня. Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев объявил об этом в своем Telegram-канале.

«В связи со сложной паводковой обстановкой в ряде районов республики, подписал указ об объявлении с 20 мая 2024 года режима ЧС регионального уровня», - сказал он.

Николаев поручил правительству заняться восстановлением пострадавших от подтоплений населенных пунктов, оказать жителям социальную и материальную помощь.

Паводок в Якутии связан с ледоходом на реке Лена. Особенно сложная ситуация сложилась в Намском районе. Николаев сообщил 19 мая, что вода пошла на спад. Повышение воды прогнозировали в Кобяйском и Вилюйском районах.

МЧС Якутии заявило, что в зону подтопления попали 647 дворовых территорий, в том числе 489 жилых домов.

Режим ЧС федерального уровня ввели в Омской области. Вода в реке Иртыш у села Усть-Ишим, по данным на 19 мая, поднялась до 946 сантиметров, в реке Ишим у села Орехово - 1546 сантиметров.

Якутия Паводки Экология
19 мая 2024, 12:01
Чуть теплее, чем должно быть. Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Unsplash
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Небольшая облачность и теплая погода установятся в Москве в воскресенье. Об этом РИА «Новости» сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Столбики термометров 19 мая покажут до 18… 21 градуса, в Подмосковье - до 17… 22 градусов.

«Это даже чуть-чуть, буквально на один-два градуса теплее, чем должно быть в мае», - сказал синоптик.

По его словам, погоду определит западная периферия антициклона. Несмотря на облачность, осадков не ожидается. Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью от двух до семи метров в секунду. Атмосферное давление мало изменится и составит 751 миллиметр ртутного столба.

Весенний температурный рекорд в Москве обновится только на следующей неделе, рассказала специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. Сейчас максимальный показатель сохраняется за 2 апреля.

Погода Погода в Москве Москва
17 мая 2024, 09:34
В Москве потеплеет до +20 градусов
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Днем 17 мая температура воздуха в Москве и Подмосковье превысит +20 градусов. Местами пройдут дожди, сообщил РИА «Новости» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди», - сказал он.

По словам синоптика, днем в Москве столбик термометра поднимется до отметки около 20 градусов, в Подмосковье - от 17 до 22 градусов. Подует северный ветер от четырех до девяти метров в секунду, атмосферное давление к вечеру поднимется до 750 миллиметров ртутного столба и превысит норму.

Потепление в выходные спрогнозировала метеоролог Татьяна Позднякова. Зона осадков холодного фронта минует Москву около полудня 17 мая, а затем прекратится дождь и температура воздуха пойдет вверх. Следующие осадки пройдут лишь на следующей неделе.

Днем 17 мая температура воздуха в Москве и Подмосковье превысит 20 градусов. Местами пройдут дожди, сообщил РИА «Новости» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Прогноз погоды Погода Погода в Москве Москва
16 мая 2024, 17:16
Школьники презентовали проекты на Дне экологии в Капотне
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На юго-востоке Москвы в ДК «Капотня» состоялась конференция «Экология в действии». Школьники презентовали проекты по охране окружающей среды и пообщались с экспертами в этой области. На мероприятии побывал 360.ru.

Тематический день экологии в Капотне прошел с участием десятков людей. Подростки пообщались со специалистами и вышли на сцену с собственными проектами. Заместитель руководителя ДК «Капотня» Анна Коновалова заявила, что творческий подход позволит детям сделать мир лучше.

«Школьники, которые сидят сейчас за партой, гипотетически могут эти проблемы решать. У них обширное творческое мышление, они не загнаны в рамки, готовы предлагать интересные решения, которые помогут нашей планете стать чище и безопаснее», - сказала она.

Будущий биолог и ветеринар Варвара Таранова представила проект о животных, обитающих на набережной. Она решила помочь своему району и местной фауне.

Среди гостей конференции - Московский НПЗ, который вложил много ресурсов в заботу об окружающей среде. Экологическая служба завода постоянно отслеживает качество воздуха, а сотрудники принимают участие в озеленении района и образовательных проектах. За 10 лет предприятие сократило воздействие на окружающую среду в четыре раза.

«С 2011 года завод практически полностью перешел на замкнутый цикл водопотребления и более чем на 80% обновил производственное оборудование», - сообщил пресс-секретарь Федор Казанцев.

Конференция завершилась чествованием авторов экопроектов. Школьникам вручили грамоты и сувениры.

Школьники Экология Москва

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