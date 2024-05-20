Первые шаги лета. Москвичам сообщили о потеплении на неделе

«Майская погода приблизилась к климатической норме. Не исключено, что в последних числах мая она даже превысит эту норму. Сейчас погоду определяют антициклоны. Погода будет более облачной, во вторник может пройти кратковременный дождь или гроза. Температура остается в пределах +22...+23 градусов», - сказала она.

Позднякова добавила, что после этого конца недели существенных осадков не ожидается, но новый антициклон окажется более холодным.

«В ночь на четверг минимальная температура в Московском регионе опустится до +5...+10 градусов тепла, а дневная останется на уровне +20...+25 градусов, что равно климатической норме. Можно считать, что в конце мая произойдут первые шаги лета», - добавила Позднякова.

Ранее в связи с потеплением в Московской области спрогнозировали третий класс пожарной опасности.