Первичную очистку пляжей Анапы от мазута завершили

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Сотрудники городских служб, специалисты МЧС и волонтеры сейчас устраняют незначительные повторные выбросы. Также в Веселовке проводят мониторинг территории.

На пляже между Витязево и Благовещенской еще остались загрязненные участки, поэтому для работы в районе базы отдыха «Малахит» планируют увеличить количество техники. У реки Можепсин вывозят замазученный песок, который свезли с пляжной территории, оттуда его перенаправят в пункт временного накопления.

С начала работ по ликвидации последствий разлива мазута с пляжей региона вывезли 47,5 тысячи тонн загрязненного грунта. В МЧС предупредили о сохранении угрозы утечки мазута в Черном море.

Крушение танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Черном море произошло 15 декабря. Это привело к разливу мазута.