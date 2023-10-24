24 октября 2023, 12:29

Овчинский: система сбора электронного лома для утилизации заработала в Москве

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Центр сбора электронного и электротехнического оборудования начал работу в Москве в октябре. Проект реализуют в рамках соглашения о государственно-частном партнерстве (ГЧП) в сфере экологии. Пункт сбора уже получил первую партию вышедшей из строя техники, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

По его словам, в конце 2021 года город заключил соглашение в сфере экологии со столичным заводом. Частный партнер бесплатно принимает и утилизирует электронное и электротехническое оборудование, находящееся в собственности Москвы, отметил министр столичного правительства. Городские предприятия уже направили на открывшийся пункт приема 3,5 тонны техники, потерявшей потребительские свойства, сказал глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.

Столица стала одним из первых регионов России, использующих различные механизмы ГЧП. Формат сотрудничества определяется целями и задачами, которые решает тот или иной инфраструктурный проект.

На сегодняшний день в Москве находится более четырех тысяч промплощадок, на которых трудятся свыше 720 тысяч работников. Ежегодно в городе открывают от 40 до 50 средних и крупных предприятий и около 100 малых. Эти компании производят самые разнообразные товары: косметику, одежду, медицинское оборудование, сложную технику, электронику и многое другое.

Для реализации партнерства 14 февраля 2023 года правительство Москвы подписало распоряжение, по которому с 1 октября все органы госвласти, бюджетные предприятия и учреждения города должны системно и по единым стандартам поставлять электронный лом на утилизацию на завод «Экотехпром».

Экологическое соглашение заключили на 20 лет. Инвестором выступил завод «Экотехпром», входящий в корпорацию «Экополис».

По условиям соглашения Москва передала компании два объекта на Остаповском проезде и на Алтуфьевском шоссе, куда будут свозить старую технику. После переработки из нее начнут изготавливать рециклированные материалы, которые вернутся в экономический оборот. Благодаря этому в столице сформируется экономика замкнутого цикла.

«Созданная в столице инфраструктура для сбора и утилизации отслужившей электроники задает эталонный стандарт обращения с электронным ломом и делает Москву одним из самых экологичных мегаполисов мира», - обратил внимание Сидоров.

Реализация соглашения о государственно-частном партнерстве несет важное экономическое и экологическое значение, отметил генеральный директор корпорации Игорь Сидоров. По его словам, этот проект посодействует исполнению указа президента России Владимира Путина «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» в части снижения количества отходов, направляемых на полигоны.

«Подобное взаимодействие выгодно обеим сторонам: город существенно сократит расходы на утилизацию электрооборудования, а предприятие сможет максимально использовать свои мощности и развивать производство», - пояснил Овчинский.

Экология Промышленность Москва 2023
26 октября 2023, 07:33
Погода в Москве поставила новый рекорд холода
Unsplash
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В Москве зафиксировали самую холодную ночь с начала осени 2023 года. Метеостанция на ВДНХ зафиксировала -2,4 градуса, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Прошедшей ночью на базовой метеостанции столицы, ВДНХ, минимальная температура воздуха составила -2,4 градуса - это самая низкая температура, зафиксированная в Москве с начала холодного сезона», - сказал он.

Предыдущий минимум зафиксировали ночью 11 октября, когда похолодало до -2 градусов. Михаил Леус сообщил, что в Подмосковье температура воздуха опускалась еще ниже. Самой морозной точкой на карте стал Клин, где подморозило до -5,7 градуса. В Дмитрове, Сергиевом Посаде и Талдоме столбик термометра показал -5 градусов и ниже.

В ближайшие дни в столичном регионе потеплеет. Вечером 26 октября снег пойдет в Подмосковье, ночью - в Москве. В пятницу осадки усилятся.

Погода Погода в Москве
25 октября 2023, 01:01
Москвичам пообещали первый снег на этой неделе
РИА «Новости»
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В Москве первый снег выпадет в четверг, 26 октября. Он будет наблюдаться до конца недели, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«К вечеру четверга начнутся небольшие осадки в виде снега, а в пятницу днем они станут уже заметными. Заметными они будут в субботу и воскресенье, и это приведет к тому, что в выходные сформируется временный снежный покров», - отметил он.

По словам синоптика, снег растает уже в начале следующей недели. В Москве ожидается потепление, поэтому на дорогах будет заметная гололедица.

Главный специалист «ИА Метеоновости» Татьяна Позднякова ранее сообщила, что в Москву придет долгожданное тепло. В первых числах ноября температура воздуха может подняться до 8… 10 градусов.

Однако ждать потепления москвичам придется будут целую неделю. Сначала столицу накроет снегом. В четверг и пятницу большую часть дня температура будет минусовой.

Прогноз погоды Погода Москва 2023
22 октября 2023, 11:08
«Порция очень теплого воздуха». Москвичам пообещали до +8 градусов и дожди
Unsplash
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Рабочая неделя в Москве начнется с обильных осадков. В понедельник, 23 октября, прогнозируются дожди и до +8 градусов, сообщила «360» метеоролог, главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова.

«Сегодня осадки будут продолжаться, но уже в виде дождя. Снег прекратится, и в последующие дни, в частности завтра, у нас уже будут настоящие дожди», - уточнила она.

Метеоролог отметила, что сегодняшний снег был единичным случаем, так как теплый воздух пришел на более холодную подстилающую поверхность.

«Атлантический циклон принесет нам порцию очень теплого воздуха. Температура воздуха в ночные часы в Москве составит около 3… 4 градусов», - добавила она.

По словам Поздняковой, следующая «порция» осадков (в том числе мокрый снег) вероятна только в конце недели.

Ранее синоптик «Фобос» Евгений Тишковец также пообещал потепление в Москве 23 октября. Кроме того, он предупредил о порывах юго-восточного ветра скоростью от четырех до девяти метров в секунду во второй половине дня.

Прогноз погоды Москва 2023 Погода в Москве
22 октября 2023, 09:58
Вильфанд заявил о наступлении предзимья в европейской части России
Unsplash
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Погода на европейской территории страны ожидается неустойчивая, так как наступило предзимье. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«[Прогнозируются] частые периоды похолодания, потепления, много облачности и осадков из-за барических депрессий», - отметил он.

Погода в европейской части страны станет более устойчивой после того, как предзимье закончится.

В азиатской части страны уже наступила зима, добавил Вильфанд в беседе с Ura.ru. Он сообщил, что здесь во многих регионах выпал снег, который не растает до весны.

«Можно сказать, что 50% территории России уже покрыто снегом. Дальний Восток - на 90%. Кольский полуостров почти весь покрыт снегом, до 10 см высотой», - констатировал научный руководитель Гидрометцентра.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец пообещал москвичам потепление с 23 октября. По его словам, начнутся дожди и температура в столице поднимется до 10 градусов.

Прогноз погоды Погода

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