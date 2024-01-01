Ответственность за утилизацию упаковки с 1 января ляжет на производителя

Снегопад в Екатеринбурге поставил новый рекорд. За сутки 26 декабря выпал 21 миллиметр снега против максимальных девяти. Синоптик Алексей Пулин сообщил об этом в своем Telegram-канале.

«В Екатеринбурге за сутки выпал 21 миллиметр осадков, своеобразный рекорд. В предыдущие годы за 26 декабря не выпадало больше девяти миллиметров (2002 год, по данным за 138 лет). Более того, с 1 декабря 1917 года в декабре за сутки не выпадало столько осадков», - заявил он.

Алексей Пулин заявил, что масштабы снегопада в Свердловской области недооценили в полтора-два раза. Суточный максимум пришелся на Каменск-Уральский, где выпало 26 миллиметров осадков, из них только днем 19 миллиметров.

По прогнозу синоптика, к середине дня 27 декабря циклон приблизится к границе с ХМАО - Югрой, и на Среднем Урале осадки стихнут. Днем в Екатеринбурге пройдет небольшой снег, подует западный и юго-западный ветер скоростью 5-10 миллиметров в секунду порывами до 12 миллиметров. Столбик термометра и днем, и ночью покажет -4…-6 градусов.

В Челябинской области из-за сильной метели временно перекрыли трассы. Новый год в Центральной России встретят при температуре от 0 до -3 градусов.