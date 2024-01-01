Ответственность за утилизацию упаковки с 1 января ляжет на производителя
С 1 января в России вступил в действие закон о совершенствовании механизма расширенной ответственности производителей (РОП) и импортеров товаров и упаковки. Закон перекладывает ответственность за утилизацию упаковки с продавцов на ее производителей.
«За утилизацию упаковки отвечают ее производители и утилизаторы <…> Закон вступает в силу с 1 января 2024 года», - сказано в обзоре федерального законопроекта.
Если компания-производитель не может самостоятельно провести утилизацию, ей придется заплатить экологический сбор. Импортеры при ввозе товара также будут оплачивать экосбор, такое требование может начать работать в 2026 году.
Ранее в Торгово-промышленной палате признали обоснованность новых ставок экосбора с коэффициентом экологичности. Значения базовых ставок экосбора и значений коэффициента будут способствовать максимальной загрузке существующих мощностей по утилизации отходов.