29 февраля 2024, 16:10

Острова Арктики начали подъем из воды из-за изменения климата

Unsplash
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Арктические острова начали подниматься над водой из-за таяния ледяных куполов, которые оказывали на них давление. Это происходит в связи с изменением климата, пояснил «360» директор национального парка «Русская Арктика» Александр Кирилов.

Он подчеркнул, что ничего страшного в изменении морского ландшафта нет, так как это обычный природный процесс.

«Ледяной купол, который находится на острове, оказывает большое давление. Масса льда - тяжелая штука. В связи с изменением климата ледовый купол становится меньше, и острова начали подниматься. Ничего страшного в этом деле нет, это природный процесс, которые Земля переживает много миллиардов лет», - заявил Кирилов.

Директор национального парка подчеркнул, что управлять этим процессом невозможно, но его необходимо зафиксировать и вести наблюдение.

Отвечая на вопрос о влиянии глобального потепления на Арктический регион, Кирилов заявил, что у явления есть две коннотации: политическая, которая говорит об угрозе для человечества и географическая, где считается, что происходит очередная смена климатических эпох.

Эксперт напомнил, что Земля переживала разные климатические периоды: засухи, наводнения, ледники, добиравшиеся до экватора. Но каждый раз природа приспосабливалась.

В конце сентября прошлого года генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в своем выступлении на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи заявил, что человечество обречено, пока не добьется прогресса в вопросах изменения климата. Руководитель международной организаци подчеркнул, что решение этой проблемы нужно найти как можно скорее.

Природа Арктика Глобальное потепление Климат
28 февраля 2024, 22:59
На Кубани нашли мертвыми более 2 тысяч голубей
Freepik
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В Динском районе Краснодарского края нашли мертвыми 2055 голубей вяхирей, причина их гибели пока не установлена. Об этом сообщил Telegram-канал Министерства природных ресурсов Краснодарского края.

«В лесополосе, прилагающей к руслу реки Кочеты, в границах земель ООО „Агрофирма Луч“, должностными лицами министерства выявлен факт нарушения правил охраны окружающей среды, повлекший за собой массовую гибель голубя вяхиря в количестве 2055 особей», - уточнило ведомство.

Инспектор охотнадзора министерства подал заявление в полицию, чтобы установить причину гибели птиц и лиц, которые это допустили. На месте были взяты все необходимые пробы для проведения лабораторных ветеринарных исследований. Все погибшие голуби были уничтожены.

Ранее в Подмосковье провели последний этап акции «Покорми птиц» , в которой участвовали более 185 тысяч человек. Они установили свыше 36 тысяч кормушек, причем Одинцовский городской округ выбился в лидеры по числу участников акции.

Смертность Птицы Экология Краснодарский край
23 февраля 2024, 04:44
На Солнце произошла крупнейшая вспышка за 7 лет
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На Солнце в ночь на 23 февраля произошла крупнейшая с 2017 года вспышка. Об этом РИА «Новости» сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Эксперты заявили, что потоки солнечного излучения составили около одного киловатта на квадратный километр.

Мощность взрыва классифицировали на уровне X6.3 - то есть приближающимся к экстремальным значениям.

Новая вспышка стала уже третьей, высшего балла X, менее чем за 24 часа и «наиболее крупной с 2017 года, когда произошли последние мощные события предыдущего цикла активности», отметили специалисты.

Астрономическое событие окажет влияние на Землю и может стать причиной геомагнитной бури уровня G4 (из пяти возможных) уже в воскресенье 25 февраля.

Ранее ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт рассказал, что, если до нашей планеты дойдут сгустки плазмы от произошедшей минувшей ночью двойной вспышке на Солнце, на Земле в ближайшие несколько дней возможны сильные магнитные бури.

Природа Планета Земля Магнитные бури Солнце
21 февраля 2024, 12:47
Охота на груперов. В Черном море нашли рыб-чужаков, способных наполовину проглотить человека
Телеканал «360»
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В Черном море появились груперы, сообщили специалисты Алуштинского аквариума. Эти лучеперые способны запросто подъесть кормовую базу местной рыбы. Профессор Института биотехнологий и рыбного хозяйства Юрий Симаков рассказал «360», что чужаки относятся к хищникам и могут быть опасны для человека.

Почти наверняка груперы попали в Черное море из какого-нибудь местного аквариума. Однако едва ли они смогут расплодиться - им не подходит черноморская вода. Она слишком малосоленая для этих рыб.

К тому же груперы - последовательные протогинические гермафродиты, то есть способны менять пол. Как минимум лет до пяти (в зависимости от вида) все рыбы исключительно самки и лишь потом некоторые из них становятся самцами.

Груперы в Черном море Групер - это морская рыба из семейства каменных окуней, очень интересная. Она довольно наблюдательна, иногда достигает размера человека, поэтому может представлять для него опасность: полностью проглотить не сможет, но наполовину - вполне.

Далее - прямая речь.

Эту рыбу относятся к хищникам. Благодаря сильно выдвижной верхней челюсти груперы могут с силой засасывать добычу: мелких акул и других рыб, омаров, скатов, молодых морских черепах.

Некоторые виды самих груперов - промысловые, их мясо нежирное и низкокалорийное.

Черное море Крым Ученые Рыбалка
18 февраля 2024, 04:58
Синоптик рассказал, когда сойдет снег в европейской части России
Freepik
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Снег в европейской части России, в том числе в Москве, сходит в первой декаде апреля. Нынешняя зима оказалась очень снежной, поэтому этот год не станет исключением, заявил Lenta.ru метеоролог, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Сейчас середина февраля, недолго осталось до марта. Но надо свыкнуться с тем, что март у нас - это тоже зимний месяц. <…> Последние 30 лет снег сходит, как правило, в первой декаде апреля», - сообщил Вильфанд.

Метеоролог отметил, что в марте сугробы самые высокие. Оттепели бывают, но не чаще чем сильные морозы. По прогнозу синоптика, теплые выходные сменятся похолоданием в начале недели. В понедельник погода будет малооблачной и солнечной.

Сугробы в Москве 16 февраля впервые за зиму достигли рекордной высоты в 62 сантиметра. Это значение превышает полторы климатических нормы. Зима 2024 года стала самой снежной за десятилетия. Плотность снежного покрова превысила многолетние значения.

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