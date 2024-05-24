Оренбургской области выделили деньги на восстановление объектов ЖКХ после паводка

В первых числах июня в Москве установится по-настоящему теплая погода, воздух прогреется до +27 градусов. Об этом 360.ru сообщил руководитель прогностического центра «Метео», синоптик Александр Шувалов.

«Нужно ждать тепла, которое мы заслужили долготерпением в первой половине мая. Погода испытывала нас снегом и заморозками. Теперь в первые числа июня она будет баловать нас солнцем еще больше. В столице потеплеет до 27 градусов», - сказал он.

Шувалов добавил, что делать прогнозы сразу на весь сезон не стоит, потому что у них невысокая оправданность.

«В прогнозе на май в Москве давали положительную температуру. Вот вам и ответ о достоверности долгосрочных прогнозов», - добавил синоптик.

Ранее главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что в столице летом начнется с рекордно жаркой погоды. По ее словам, первый день июня может стать самым теплым за последние 80 лет.