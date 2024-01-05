05 января 2024, 21:50

Оранжевый уровень погодной опасности продлили в Москве и Подмосковье

Читайте нас в: Google Новости

Оранжевый уровень погодной опасности продлили в московском регионе до воскресенья, 7 января. Такое решение в Гидрометцентре приняли из-за сильных морозов, сообщили на сайте организации.

«Очень низкая температура. Период предупреждения до 12:00 7 января. Аномально холодная погода со среднесуточной температурой на 7–15 градусов ниже климатической нормы», - пояснили метеорологи.

Оранжевый уровень опасности действует не только в Москве и Подмосковье, но и в Тульской, Рязанской, Калужской, Ярославской, Ивановской, Костромской, Тверской, Смоленской и Владимирской областях.

О сильном похолодании в Москве ранее сообщил глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он предупредил москвичей и гостей города о температуре воздуха до -23 градусов с 5 по 8 января. Сравнительно теплым днем, по его словам, станет суббота, 7 января.

О сильных морозах в столице предупреждали и в московском МЧС. В ведомстве отметили, что с 6 по 8 января в городе будет аномально холодная погода.

Те, кого не пугают морозы, смогут согреться безалкогольным глинтвейном в специальных пунктах раздачи горячих напитков. Они работают под контролем городского департамента культуры парков и созданы для создания комфортной атмосферы в холодную погоду.

Россия Погода Роман Вильфанд Погода в Москве Москва
05 января 2024, 01:08
Утечка газовой смеси с метанолом произошла в Сыктывкаре
Википедия
Читайте нас в: Google Новости
Выброс загрязняющих веществ в атмосферу произошел на территории промышленной зоны «Сыктывкарского ЛПК». Прокуратура Республики Коми организовала проверку. Информация об этом появилась на сайте ведомства.

По данным прокуратуры, выброс загрязняющих веществ произошел в четверг, 4 января.

«Прокуратура Республики Коми во взаимодействии с Печорским управлением Ростехнадзора организовала проверку соблюдения законодательства о промышленной безопасности опасных производственных объектов», - сообщили в ведомстве.

Главное управление МЧС по региону сообщило об утечке газовой смеси с содержанием метанола. По данным ведомства, авария произошла из-за прорыва диафрагмы на пятой выпарной станции Сыктывкарского ЛПК.

«Утечка силами предприятия устранена в течение 10 минут. Автоматические датчики предприятия превышения предельно допустимой концентрации метанола не зафиксировали. Сложившиеся погодные условия способствуют удержанию смеси в приземных слоях атмосферы», - добавили в МЧС.

В среду, 3 января, четыре человека насмерть отравились угарным газом в Люберцах.

Газ Заводы Экология
04 января 2024, 23:28
Рекорд минимальной температуры побит в Санкт-Петербурге
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Морозы в Санкт-Петербурге побили температурный рекорд 1950 года. Об этом сообщил главный метеоролог города Александр Колесов в своем Telegram-канале.

По словам синоптика, в Санкт-Петербурге утром 4 января температура воздуха опустилась до отметки -25,3 градуса. До этого самым морозным в истории наблюдений считалось 4 января 1950 года - тогда градусники показывали температуру -25,1 градуса.

«Кстати, -25 градусов сейчас на территории всего Санкт-Петербурга, в окрестностях на юге и востоке города -27…-28 градусов. На северо-востоке Ленинградской области снова до -36 градусов», - сообщил Колесов.

Метеоролог добавил, что температура в Санкт-Петербурге начнет повышаться под влиянием циклона с 5 на 6 января. Но не очень значительно: петербуржцев ждут морозы до -15…-20 градусов и небольшой снег.

Ранее специалист «Фобоса» Евгений Тишковец сообщил, что минувшая ночь в Москве стала самой холодной за последние 42 года: столбики термометров опустились ниже 27 градусов мороза. Это на 15 градусов ниже климатической нормы января.

Санкт-Петербург Ленинградская область Прогноз погоды Рекорды Погода История Москва
03 января 2024, 00:19
Жители некоторых регионов России увидели «зимнюю радугу»
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Жители ряда российских регионов увидели в небе эффект гало. Такое оптическое явление появляется, когда свет рассеивается на кристаллах льда перистых облаков, сообщило издание RT.

Во вторник, 2 января, астрономическое явление увидели жители Тюмени, Ярославля, Подмосковья, Нижегородской и Кировской областей.

Эффект гало еще называют «зимней радугой», потому что оно светящееся и в форме круга или дуги, что напоминает радугу. Другое название - «три Солнца», так как часто во время этого оптического обмана видно несколько ярких бликов, похожих на солнце. Специалисты различают несколько видов гало в зависимости от типа свечения.

В ноябре гало видели жители Ставрополья. Сообщалось, что светящийся круг говорил о скором похолодании в регионе. Жители Подмосковья видели не только несколько обманных солнц , но и световые столбы.

Такой оптический эффект чаще всего происходит зимой. Однако в Петербурге гало видели в середине лета. В тот раз свечение тоже было солнечным, хотя оно бывает и лунным, сообщила газета «Петербургский дневник».

Тюмень Россия Погода Солнце Астрономия
02 января 2024, 23:36
Жителей центральных регионов России предупредили о морозах до -35 градусов
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Похолодание до -27…-35 градусов ожидается в регионах Центрального федерального округа в ближайшую среду, 3 января. Об этом свидетельствуют данные региональных управлений МЧС и Гидрометцентра России.

Похолодание до -27…-35 градусов ожидается в регионах Центрального федерального округа в ближайшую среду, 3 января. Об этом свидетельствуют данные региональных управлений МЧС и Гидрометцентра России.

По прогнозам синоптиков, погодные условия в центральных регионах страны станет диктовать циклон, который придет с Поволжья. Он принесет снегопады в восточную часть центрального округа и серьезные холода. Средняя температура днем составит от -21 до -28 градусов, а ночью опустится до -34 градусов, что намного ниже климатической нормы.

В ярославском главке МЧС жителей предупредили, что ночью столбики термометра опустятся до -35 градусов. Такая температура останется до утра. На один градус больше ожидается в Тверской и Костромской областях.

Не дотянут до -30 градусов столбики термометров в Калужской, Рязанской, Орловской, Смоленской и Тульской областях. Они останутся на уровне -27 градусов.

Не обойдут морозы и Московскую область. Как рассказал синоптик прогностического центра «Метео ТВ» Александр Ильин, пик холодной погоды в регионе придется на среду, 3 января. До этого дня столбики термометра станут опускаться все ниже до -28 градусов днем и -30 по ночам.

Небольшое повышение температуры начнется в четверг, но станет очень коротким. К рождественскому сочельнику холода вернутся в Подмосковье.

Прогноз погоды Россия Погода

Новости по теме