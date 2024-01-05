Оранжевый уровень погодной опасности продлили в Москве и Подмосковье

«Очень низкая температура. Период предупреждения до 12:00 7 января. Аномально холодная погода со среднесуточной температурой на 7–15 градусов ниже климатической нормы», - пояснили метеорологи.

Оранжевый уровень опасности действует не только в Москве и Подмосковье, но и в Тульской, Рязанской, Калужской, Ярославской, Ивановской, Костромской, Тверской, Смоленской и Владимирской областях.

О сильном похолодании в Москве ранее сообщил глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он предупредил москвичей и гостей города о температуре воздуха до -23 градусов с 5 по 8 января. Сравнительно теплым днем, по его словам, станет суббота, 7 января.

О сильных морозах в столице предупреждали и в московском МЧС. В ведомстве отметили, что с 6 по 8 января в городе будет аномально холодная погода.

Те, кого не пугают морозы, смогут согреться безалкогольным глинтвейном в специальных пунктах раздачи горячих напитков. Они работают под контролем городского департамента культуры парков и созданы для создания комфортной атмосферы в холодную погоду.