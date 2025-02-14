Оползни и наводнения начались в Лос-Анджелесе после лесных пожаров

Февраль напомнит жителям Москвы и Московской области, что он зимний месяц уже на следующей неделе. Похолодание начнется в ночь на понедельник, 17 февраля, а пик придется на первые рабочие дни. Об этом в комментарии 360.ru рассказал начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

Синоптик пояснил что воздух на предстоящей неделе опустится на три-четыре градуса ниже климатической нормы из-за наступления циклона. К понедельнику Москва и Московская область окажутся в его тылу, и температура воздуха опустится на три - четыре градуса ниже нормы.

Основной холодный удар примут на себя городские округа Подмосковья на северо-востоке, севере и северо-западе. В ночные часы столбики термометров опустятся до −13…−16 градусов. Днем ожидается −8…−12 градусов.

В Москве окажется из-за городского микроклимата окажется чуть потеплее, но ниже климатической нормы на два - три градуса.

«Получается, что первая половина недели, с понедельника по четверг, окажется самой холодной в феврале. Январь мы вообще не берем, потому что он был самым теплым месяцем за весь период наблюдений. в декабре таких морозов, чтобы -15, мы не помним, кроме снегопадов, которые были в начале зимы», - заявил Варакин.

Синоптик добавил, что к 23 февраля циклон разрушится: в регион с запада придет воздух с Атлантики, который приведет температуру к климатической норме. Но она все равно останется отрицательной до конца следующей недели.

Ранее о похолодании в Москве до −10 градусов в ближайшие выходные сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Он добавил, что ночью столбики термометра в столице опустятся до −12 градусов, пойдет небольшой снег. На начало рабочей недели придется пик холодов.