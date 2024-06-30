30 июня 2024, 20:40

«Опасные явления». Москвичей предупредили о супержаркой погоде

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Температура в Москве и области в ближайшую неделю поднимется до отметок выше 30 градусов. Об этом в интервью RT заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Погода будет <…> супержаркая. Завтра (в понедельник - прим. ред.) дневная температура поднимется до +31…33 <…> В пятницу +32…34», - отметил он.

Ночью также будут фиксировать рекордные значения - от +19…21 до +23…25 в спальных районах из-за нагрева асфальта и стен высотных домов.

«Человеческому организму будет тяжело восстановиться при таких температурах. Это тоже опасные явления», - подчеркнул специалист.

При этом он сказал, что в ближайшее время существенных осадков не предвидится.

Ранее на юге Москвы и в области прошел сильный дождь с градом. Из-за сильного ветра сносило деревья.

Погода в Москве Москва Жара
29 июня 2024, 22:31
Тропические ночи. Ливень пришел в Москву и область на фоне летней жары
Freepik
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На юге Москвы и в области прошел сильный дождь на фоне жары. Улицы города ушли под воду. В столице из-за сильного ветра сносило деревья. Припаркованные под ними машины оказались в зоне опасности. Местные жители сообщали, что местами прошелся град.

В столице, по словам синоптиков, ожидаются тропические ночи. Температура не будет опускаться ниже 20 °С.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил , что жара в Москве побьет столетние рекорды. Уже к понедельнику, 1 июля, температура может подняться до 33 градусов. При этом ожидаются ливни с грозами. Москвичам посоветовали воздержаться от долгого пребывания под палящим солнцем.

Погода в Москве Москва
28 июня 2024, 10:55
Москвичам пообещали самое жаркое начало июля более чем за 100 лет
РИА «Новости»
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В начале июля жара в Москве побьет столетние рекорды. Уже к понедельнику, 1 июля, может быть до +33 градусов. До сих пор самым жарким этот день был в 1898 году — +32,6. Об этом РИА «Новости» рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, уже в пятницу, 28 июня, столбик термометра в столице может подняться до 30, а в выходные - до 32. Во вторник, 2 июля, воздух может прогреться до 34, и этот день тоже претендует на то, чтобы побить давний рекорд - 31,9 градуса в 1890 году.

«В среду к вечеру ожидаются ливни с грозой, при этом температура в дневные часы удержится на пике - 30... 33, она может побить рекорд 1917 года в 32,2», - добавил Тишковец.

Ночи тоже будут теплыми - минимальная температура воздуха составит 15 градусов.

Синоптик посоветовал москвичам воздержаться от долгого пребывания под палящим солнцем - показатели ультрафиолетового излучения могут достигнуть опасных значений.

В жару следует быть осторожнее и с едой - по словам инфекциониста Михаила Лебедева, готовые блюда в такую погоду может быть опасно есть уже через пару часов после приготовления.

В начале июля жара в Москве побьет столетние рекорды. Уже к понедельнику, 1 июля, может быть до 33 градусов. До сих пор самым жарким этот день был в 1898 году - 32,6. Об этом РИА «Новости» рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Прогноз погоды Погода Погода в Москве Жара
26 июня 2024, 16:14
Пятый сезон премии «Экология — дело каждого» начнется 1 августа
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V сезон Международной детско-юношеской премии «Экология — дело каждого» начнется 1 августа. Об этом сообщила глава Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова.

По ее словам, участники премии становятся примером для подражания, а также возрождают интерес к профессии эколога. Звание лучших присуждается тем, кто выступает с интересными идеями, инициативами и проектами, посвященными сохранению окружающей среды.

«Число людей - и детей, и взрослых, которые сегодня хотят помогать природе, выросло многократно. Мы это видим на примере нашей премии „Экология - дело каждого“. С начала проекта мы получили свыше 210 тысяч работ из 78 стран», - отметила Радионова.

Те, кто проявили себя лучше всех, получили ценные призы - смартфоны, планшеты, путевки на Черное море, а главное, преимущество при поступлении в российские вузы.

Природа Экология
26 июня 2024, 09:26
Жителей Камчатки предупредили о пеплопаде
Unsplash
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В населенных пунктах Мильковского муниципального округа в ближайшие три дня может выпасть пепел из вулкана Карымского. Об этом предупредило МЧС Камчатки.

Пепловый выброс до пяти тысяч метров произошел 26 июня, высота самого вулкана - почти полторы тысячи метров. Пепловый шлейф, по информации спасателей, устремился в западном и северо-западном направлении.

На его пути оказались населенные пункты Мильковского муниципального округа. МЧС предупредило о возможном выпадении вулканического пепла вплоть до 28 июня. До сих пор пеплопада в этом районе не регистрировали.

Вулкан Карымский не извергался около двух лет, в июне ученые объявили о его пробуждении. Пепловый выброс достиг Петропавловска-Камчатского.

На Сахалине активизировался вулкан Эбеко. Он выбросил пепел на высоту около 3,5 тысячи метров.

МЧС РФ Вулканы Камчатка

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