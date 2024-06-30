«Опасные явления». Москвичей предупредили о супержаркой погоде
Температура в Москве и области в ближайшую неделю поднимется до отметок выше 30 градусов. Об этом в интервью RT заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Погода будет <…> супержаркая. Завтра (в понедельник - прим. ред.) дневная температура поднимется до +31…33 <…> В пятницу +32…34», - отметил он.
Ночью также будут фиксировать рекордные значения - от +19…21 до +23…25 в спальных районах из-за нагрева асфальта и стен высотных домов.
«Человеческому организму будет тяжело восстановиться при таких температурах. Это тоже опасные явления», - подчеркнул специалист.
При этом он сказал, что в ближайшее время существенных осадков не предвидится.
Ранее на юге Москвы и в области прошел сильный дождь с градом. Из-за сильного ветра сносило деревья.