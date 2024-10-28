28 октября 2024, 02:36

«Опасная погода». Россиян предупредили о «камнях» с неба

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На предстоящей рабочей неделе погода принесет «камни» с неба, ливни и мокрый снег в Центральную Россию, Поволжье, Урал и Западную Сибирь. Об этом ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец написал в своем Telegram-канале.

«„Камни“ с неба на сленге метеорологов означает, что в атмосфере намечаются тектонические сдвиги и погода будет крайне сложная и опасная!» - объяснил он.

Согласно прогнозу синоптика, в четверг, 31 октября, в регион придут мощные ливни с мокрым снегом и ухудшением видимости до двух-четырех километров. В пятницу показания барометров упадут на 23 единицы, а в субботу штормовое ненастье продолжится.

Тишковец предупредил, что на выходных могут выпасть осадки в виде снега с метелью, «холодный натиск усилится».

Ранее Тишковец предупредил жителей Москвы, что в этом году климатическая зима придет с отставанием от нормы на 20 дней. В декабре в столице сформируется «устойчивый снежный покров», а температура будет держаться ниже нуля.

Прогноз погоды Погода Москва
27 октября 2024, 04:15
Исландия оказалась на пороге катастрофы
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До сих пор ледники сдерживали вулканическую активность в Исландии. Глобальное потепление лишит островное государство этого щита и вызовет серию хаотичных извержений, сообщило агентство Reuters.

Вулканолог из Исландского метеорологического управления Мишель Паркс и ее коллеги получили грант на исследование связи между антропогенным изменением климата и активностью вулканов. Они решили проверить гипотезу о том, что таяние ледников способно изменить давление в земле и спровоцировать серию извержений.

Участники проекта изучили химический состав лавовых пород и нашли подтверждение теории. Они обнаружили, что частота извержений увеличивалась примерно в 30–50 раз по сравнению с предыдущим ледниковым периодом во время и после потери льда.

Теперь ученые регулярно измеряют температуру и кислотность геотермального озера Вити в кратере вулкана Аскья, чтобы отследить изменения и спрогнозировать будущее извержение. В 2021 году всего за несколько месяцев вулкан расширился и поднялся на 11 сантиметров, в последующие три года - еще на 80 сантиметров. Это произошло из-за накопления магмы и сжатого газа.

«Под Исландию поступает все больше магмы, и она нам просто не нужна. У нас ее достаточно», - сказала Паркс.

Несмотря на опасность извержений, Исландия вошла в число стран, способных перенести другой катаклизм - ядерную зиму. По мнению новозеландских ученых, ее жители смогут вести сельское хозяйство в изменившемся климате.

Европа Ученые Вулканы Глобальное потепление Экология Наука
27 октября 2024, 03:46
Лишь пять стран переживут ядерную зиму
Unsplash
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У стран, окруженных океаном, больше шансов пережить ядерную зиму, выяснили ученые из новозеландского Университета Отаго. Они перечислили пять государств с наиболее благоприятными условиями, сообщил журнал Risk Analysis.

Специалисты смоделировали последствия ядерного конфликта в северном полушарии. По их подсчетам, после взрывов случится выброс около 150 тераграммов сажи в атмосферу. Это приведет к дефициту солнечного света и снижению температуры воздуха.

Пострадает, в первую очередь, сельское хозяйство. Мировое производство продуктов сократится на 80%, а в некоторых странах изменившийся климат и загрязнение воздуха сделают территории полностью непригодными для выращивания растений.

В наилучшем положении окажутся государства, защищенные природными барьерами, например, водой. Ученые заявили, что у Австралии, Новой Зеландии, Исландии, Соломоновых островов и Вануату больше шансов пережить ядерную зиму.

Группа американских ученых ранее вычислила, что ядерная война между Россией и США обернется чередой муссонов и сильным похолоданием. Землю окутают облака сажи, которые рассеются лишь за 10 лет.

Ядерное оружие Австралия Новая Зеландия Экология
24 октября 2024, 17:47
РЭО: объект ТКО мощностью 500 тысяч тонн построен на 70% в Крыму
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Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев осмотрел 24 октября совместно с Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрием Патрушевым и главой Республики Крым Сергеем Аксеновым ход строительства комплексного объекта обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Белогорском районе.

«В Белогорском районе строится один из трех комплексных объектов обращения с ТКО мощностью 500 тысяч тонн обработки в год. Сегодня проверили статус выполнения работ. Строительная готовность объекта составляет 72%. Еще два объекта строятся в Сакском (мощность 200 тысяч тонн) и Ленинском (160 тысяч тонн) районах. Создание объектов позволит Крыму выполнить цели нацпроекта „Экология“ и обеспечить 100%-ную обработку ТКО и снижение захоронения до 50%, причем на пять лет раньше обозначенного президентом срока», - сообщил Денис Буцаев.

«С 2019 года в нашей стране реализуется реформа отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами. У вас в рамках нацпроекта „Экология“ строятся три объекта для обработки твердых коммунальных отходов общей мощностью 860 тысяч тонн отходов в год. Два из них мы сегодня посещаем. Безусловно, надо вовремя завершить строительство и ввести их в эксплуатацию», - сказал Дмитрий Патрушев на встрече с главой региона.

На КПП объекта в Белогорском районе уже установлены весы для весового контроля мусоровозов, созданы ванна дезинфекции колес большегрузного транспорта, резервуар чистой воды, емкость накопления концентрата, очистные сооружения.

«Подрядчик задействует в работе порядка 220 специалистов ежедневно, налажен прямой контакт с производителями оборудования. В начале 2025 года в рамках лимитов будет произведена закупка необходимых материалов, чтобы не допустить последующего удорожания объекта», - отметил Сергей Аксенов.

Возведены железобетонные фундаменты, полы и колонны здания мусоросортировочного комплекса. Выполнен монтаж металлоконструкций бытовой пристройки, а также ограждающих конструкций. Ведутся работы по монтажу кровли.

На участке компостирования возведены железобетонные конструкции, установлено технологическое оборудование, смонтированы аэрационные лотки. Начались первичные индивидуальные испытания оборудования.

Также строители проложили сети наружного водопровода, пожарного водовода и питьевого водопровода.

Стартовали работы по благоустройству территории.

Ядерное оружие Австралия Новая Зеландия Экология
23 октября 2024, 12:26
Вовлечение сельхозотходов в циклическую экономику обсудили на РЭФ-2024
РЭО
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Результаты перехода к экономике замкнутого цикла в отрасли сельского хозяйства обсудили на сессии «Существует ли вторая жизнь у отходов сельского хозяйства и побочных продуктов животноводства в 21 веке» Российского экологического форума (РЭФ) 9 октября.

«Первые результаты реализации отраслевой программы „Применение вторичных ресурсов и вторичного сырья из отходов в сфере сельского хозяйства на 2022–2030 годы“ показали необходимость кооперации исполнителей федерального, регионального уровня государственной власти РФ, сельхозтоваропроизводителей, компаний, владеющих технологиями утилизации отходов сельского хозяйства, отраслевых союзов, общественных объединений и учреждений, заинтересованных в изменении ситуации в экологическом сегменте сельскохозяйственной отрасли», - отметил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

В сессии приняли участие первый заместитель председателя Совета по развитию экономики замкнутого цикла ТПП РФ Елена Семилетова, руководитель рабочей группы по органическим удобрениям Совета ТПП РФ по развитию экономики замкнутого цикла и экологии, генеральный директор ООО «АИК» Михаил Меламед, член правления промышленного кластера Республики Татарстан - координатор отраслевого комитета «Сельскохозяйственное и дорожно-строительное машиностроение» Артур Полев, генеральный директор ООО «Обезвреживание отходов» Алексей Леонов, исполнительный директор Ассоциации содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс» Валерия Гулимова.

Участники сессии обменялись идеями и рекомендациями по механизмам внедрения высокотехнологичного оборудования в субъектах РФ с учетом разных климатических зон страны и сезонных периодов работы. Спикеры рассказали участникам о современных высокотехнологичных решениях не только для крупных сельхозтоваропроизводителей, но и для мелких крестьянско-фермерских хозяйств.

В приветственном слове заместитель руководителя департамента экономики замкнутого цикла Святослав Удинцев обратил особое внимание на недостаточное использование и внедрение наилучших доступных технологий в сфере утилизации отходов сельского хозяйства, побочных продуктов животноводства, а также на слабую организацию этой работы на местах и повсеместное применение «устаревших» методов лагунного перепревания при утилизации отходов сельского хозяйства.

Как отметила модератор Елена Семилетова, необходима экосистема взаимодействия, обязательное сопровождение «пилотных» проектов, определение рынка сбыта с обобщением всей экспертизы реализации отраслевой программы и регулярное обсуждение в отрасли механизмов удаления административных барьеров. Семилетова отметила, что в 2025 году в рамках РЭФ необходимо организовать бизнес-игру для сельхозтоваропроизводителей.

Ежегодно в России образуется более 300 млн тонн отходов сельского хозяйства и побочных продуктов животноводства, из которых возможно произвести 15 млн тонн органических удобрений. По оценкам РЭО, объем рынка составляет порядка 300 млрд рублей, что должно дополнительно привлечь новых игроков в развитие отрасли утилизации сельского хозяйства в Российской Федерации, сообщил Михаил Меламед.

Создание в Республике Татарстан отрасли производства биогаза имеет несколько основных преимуществ: импортозамещение, использование зеленой энергии, а также исключение экологических рисков для сельхозтоваропроизводителей. Реализация «пилотного» проекта в Менделеевском районе Татарстана позволит в будущем создать 43 биогазовых станции, по одной - в каждом районе Республики. Проект обеспечит сбор и утилизацию всех отходов сельского хозяйства и побочных продуктов животноводства региона, отметил Артур Полев.

Спикеры акцентировали внимание на том, что без личной заинтересованности глав Республик и руководителей регионов невозможно положительно осуществить этапы выполнения мероприятий при реализации «пилотных» проектов, по вовлечению вторичных ресурсов и вторичного сырья из отходов сельского хозяйства и побочных продуктов животноводства в хозяйственный оборот.

Гендиректор «Обезвреживание отходов» Алексей Леонов презентовал комплексные системы обращения с отходами сельского хозяйства и побочными продуктами животноводства, как твердой и жидкой фракции. По его словам, при утилизации жидкой фракции сельхозтоваропроизводители достигли значимых результатов при использовании шланговой системы и дополнительной аэрации, при этом твердая фракция требует внедрения более современных технологий, которые необходимо предложить отраслевому сообществу.

«Необходима организация государственного контроля за обращением с отходами сельского хозяйства и побочными продуктами животноводства, что позволит в реальном времени сельхозтоваропроизводителю внедрять наилучшие доступные технологии», - добавила Валерия Гулимова.

Для широкого круга специалистов в отрасли сельского хозяйства, сельхозтоваропроизводителей, сельхозпереработчиков предложены меры экономической поддержки, в том числе со стороны РЭО за счет «зеленого финансирования», которое используется при реализации других программ и других мероприятий компании.

В рамках исполнения мероприятий отраслевых программ сформированы «пилотные» проекты по применению вторичных ресурсов и вторичного сырья, перечень перспективных НИОКР для развития технологической инфраструктуры, предложены законодательные изменения в части утилизации отходов сельского хозяйства и побочных продуктов животноводства.

Эксперты РЭО обсудили с представителями регионов важность своевременной финансовой поддержки со стороны ППК, в том числе на первых этапах реализации отраслевой программы и масштабирования результатов «пилотных» проектов для широко круга потребителей в разных регионах Российской Федерации.

Ядерное оружие Австралия Новая Зеландия Экология

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