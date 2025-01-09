Около трех тысяч пострадавших от разлива мазута птиц отправили на реабилитацию
В центры реабилитации Краснодарского и Ставропольского краев поступили около трех тысяч птиц, пострадавших в результате разлива мазута в Черном море. Об этом сообщили в Telegram-канале регионального оперативного штаба.
По данным оперштаба, волонтеры и ветеринары нашли 5678 птиц, вымазанных в нефтепродуктах. Пернатых обнаружили в Анапе и Темрюкском районе. Из них 2725 особей уже отправили в центры реабилитации в Краснодарском и Ставропольском крае.
«Пострадавших от нефтепродуктов пернатых доставляют в пункты, где им круглосуточно оказывают полный цикл помощи: от мойки и первичной обработки до стационарного лечения и отправки на реабилитацию», - рассказали в оперштабе.
Ранее на побережье Кубани выбросило мелкофракционную крошку мазута. Пятна мазута достигли Евпатория на западе Крыма.
Разлив мазута в Черном море произошел в результате кораблекрушения двух танкеров - «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» - в акватории Керченского пролива во время шторма 15 декабря. По информации Министерства транспорта России, в море оказалось около 2400 тонн нефтепродуктов.