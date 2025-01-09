09 января 2025, 10:23

Около трех тысяч пострадавших от разлива мазута птиц отправили на реабилитацию

РИА «Новости»
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В центры реабилитации Краснодарского и Ставропольского краев поступили около трех тысяч птиц, пострадавших в результате разлива мазута в Черном море. Об этом сообщили в Telegram-канале регионального оперативного штаба.

По данным оперштаба, волонтеры и ветеринары нашли 5678 птиц, вымазанных в нефтепродуктах. Пернатых обнаружили в Анапе и Темрюкском районе. Из них 2725 особей уже отправили в центры реабилитации в Краснодарском и Ставропольском крае.

«Пострадавших от нефтепродуктов пернатых доставляют в пункты, где им круглосуточно оказывают полный цикл помощи: от мойки и первичной обработки до стационарного лечения и отправки на реабилитацию», - рассказали в оперштабе.

Ранее на побережье Кубани выбросило мелкофракционную крошку мазута. Пятна мазута достигли Евпатория на западе Крыма.

Разлив мазута в Черном море произошел в результате кораблекрушения двух танкеров - «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» - в акватории Керченского пролива во время шторма 15 декабря. По информации Министерства транспорта России, в море оказалось около 2400 тонн нефтепродуктов.

Черное море Краснодар Птицы Крушение танкеров в Керченском проливе
06 января 2025, 01:27
Десятки тысяч жертв. Трещина на дне Тихого океана вызовет мегаземлетрясение в США
Unsplash
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В Северной Америке может произойти разрушительное землетрясение из-за разлома на дне Тихого океана. Из-за него могут погибнуть десятки тысяч человек, сообщил Daily Mail.

Ученые составили карту субдукции «Каскадия» - разлома протяженностью 965,6 километра от юга Канады до севера Калифорнии. Трещина состоит из четырех сегментов, поэтому тектонические плиты могут скользить друг под другом и создавать высокое давление.

Этот разлом способен спровоцировать землетрясение магнитудой более девяти баллов и вызвать цунами высотой 30,5 метра. Это приведет к гибели более 10 тысяч человек и нанесет ущерб на сумму более 80 миллиардов долларов только в штатах Орегон и Вашингтон.

Последнее подобное землетрясение в зоне «Каскадии» произошло в 1700 году. Интервал повторения крупных событий составил около 500 лет.

«У нас есть вероятность землетрясений и цунами, сопоставимых с крупнейшими из тех, что мы когда-либо пережили на планете», - предупредил геофизик из Вашингтонского университета Гарольд Тобин.

Это не единственная опасность, поджидающая американцев в ближайшие годы. На США движется снежный шторм , который накроет 12 штатов.

США Природа Землетрясения Экология
05 января 2025, 17:48
Свыше 30 погибших дельфинов нашли в Черном море после разлива мазута
Unsplash
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Разлив нефтепродуктов после аварии танкеров в Черном море привел к гибели 32 дельфинов. На это указали в сводке научно-экологического центра спасения дельфинов «Дельфа», опубликованной в воскресенье, 5 января, в Telegram-канале организации.

Экологи пояснили, что всего нашли более 60 погибших особей, но основная часть дельфинов погибла после 15 декабря, когда танкеры потерпели крушение.

«Основная часть этих китообразных погибли в первые 10 дней после катастрофы. И сейчас их продолжает выносить море. Пострадали в основном азовки, которые всегда являлись наиболее уязвимыми», - заявили в «Дельфе».

Там отметили, что выбросов живых дельфинов из моря пока не было, но экологи ожидают, что процесс начнется в ближайшие месяцы и в больших, чем обычно, масштабах.

Экологи добавили, что в ходе экспедиции в море обнаружили много очагов загрязнения, где комки мазута остались в толще воды, а нефтяная пленка - на поверхности.

«Из позитивных наблюдений - дельфины (афалины) встречались только в чистой воде, то есть они держатся максимально далеко от этих участков», - добавили специалисты.

От разлива мазута в Черном море погибли не только морские обитатели, но и птицы, которых выпустили после спасения на море. Волонтеры Анапы нашли несколько десятков мертвых пернатых на берегу и в акватории Таманского залива, отпущенных на волю после оказания помощи в специализированных центрах.

Экологи пояснили , что, когда птиц отмывали от мазута, их перья получили повреждения и теперь не только не греют в холодной воде, но и намокают. Поэтому плавать спасенные пернатые пока не способны, и им требуется больше времени для восстановления.

По данным оперативного штаба Краснодарского края в Анапе и Темрюкском районе спасли более 4,8 тысяч птиц , пострадавших от разлива мазута в Черном море.

Черное море Волонтеры Животные Экология Краснодарский край Крушение танкеров в Керченском проливе
05 января 2025, 14:02
Более 96 тысяч тонн грунта с мазутом собрали в Анапе и Темрюкском районе
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Спасатели продолжают устранять последствия разлива нефтепродуктов на Черноморском побережье. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Специалисты обследовали более 809 квадратных километров в акватории Керченского пролива. Сильный ветер и волны выбросили мазут на некоторые участки берега, отметили в пресс-службе.

«В Анапе и Темрюкском районе собрано более 96 тысяч тонн загрязненного грунта», - подчеркнули в ведомстве.

Два факта незначительного загрязнения нефтепродуктами также зафиксировали в Крыму. За сутки сотрудники МЧС очистили свыше восьми километров берега, для этого ведомство задействовало более 200 человек и 54 единицы техники.

Всего специалисты обследовали свыше 2 369 километров территорий и очистили более 68 километров берега. Они собрали и вывезли около 249 тонн загрязненного мазутом грунта.

После крушения двух танкеров в Керченском проливе произошел разлив нефтепродуктов. Из-за ЧП погибли многие морские обитатели, а также водоплавающие птицы.

Черное море МЧС РФ Анапа Крушение танкеров в Керченском проливе
05 января 2025, 13:55
Более десятка птиц умерли после спасения от мазута и выпуска на волю на Кубани
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Мертвых птиц нашли на берегу Таманского залива волонтеры Анапы. За день до этого Министерство природных ресурсов Краснодарского края отчиталось, что на этом участке на волю выпустили пернатых, которых спасли после попадания в мазут. В распоряжении 360.ru оказалось видео с места происшествия.

Судя по опубликованному видео, птиц доставили на побережье в картонных коробках. Выпуском их на воду занимались представители Министерства природных ресурсов Краснодарского края.

«Все птички здоровы. Поплыли. Некоторые начинают нырять. Кормиться», - заявил автор ролика.


О выпуске птиц на территории Тамано-Запорожского заказника заявлял республиканский оперативный штаб. Там подчеркнули, что на волю отпустили пернатых, чье состояние здоровья не вызвало опасения.

Приехавшие на место выпуска птиц на следующий день волонтеры из Анапы обнаружили, что не менее десятка птиц скончались. Часть трупов лежит на побережье, остальные плавают в воде.

Одна из работавших в центре спасения птиц волонтеров в беседе с 360.ru заявила, что во время работы купали каждые три часа в тазах с теплой подсоленной водой, куда пускали рыбу, чтобы они чувствовали себя как в море.

«Они тонули. Поэтому наливали немного, чтобы лапками держались. Могу сказать, что птицы из коробок, которых выпустили, не жильцы», - заявила собеседница 360.ru.

Волонтеры объяснили, что, когда птиц отмывали от мазута , их перья перестали греть, а стали только намокать, поэтому на воде пернатые держаться не могут. Также они подчеркнули, что занимающиеся лечением птиц ветеринары специализируются на кошках и собаках, а орнитологов, которые могли бы рассказать, как действовать правильно, там нет.

Оперативный штаб Краснодарского края 5 января сообщил, что в Анапе и Темрюкском районе спасли более 4,8 тысячи птиц после разлива мазута. Всех пострадавших пернатых доставили в центры реабилитации региона.

Птицы Экология Краснодарский край Крушение танкеров в Керченском проливе

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