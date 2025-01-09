Около трех тысяч пострадавших от разлива мазута птиц отправили на реабилитацию

Разлив нефтепродуктов после аварии танкеров в Черном море привел к гибели 32 дельфинов. На это указали в сводке научно-экологического центра спасения дельфинов «Дельфа», опубликованной в воскресенье, 5 января, в Telegram-канале организации.

Экологи пояснили, что всего нашли более 60 погибших особей, но основная часть дельфинов погибла после 15 декабря, когда танкеры потерпели крушение.

«Основная часть этих китообразных погибли в первые 10 дней после катастрофы. И сейчас их продолжает выносить море. Пострадали в основном азовки, которые всегда являлись наиболее уязвимыми», - заявили в «Дельфе».

Там отметили, что выбросов живых дельфинов из моря пока не было, но экологи ожидают, что процесс начнется в ближайшие месяцы и в больших, чем обычно, масштабах.

Экологи добавили, что в ходе экспедиции в море обнаружили много очагов загрязнения, где комки мазута остались в толще воды, а нефтяная пленка - на поверхности.

«Из позитивных наблюдений - дельфины (афалины) встречались только в чистой воде, то есть они держатся максимально далеко от этих участков», - добавили специалисты.

От разлива мазута в Черном море погибли не только морские обитатели, но и птицы, которых выпустили после спасения на море. Волонтеры Анапы нашли несколько десятков мертвых пернатых на берегу и в акватории Таманского залива, отпущенных на волю после оказания помощи в специализированных центрах.

Экологи пояснили , что, когда птиц отмывали от мазута, их перья получили повреждения и теперь не только не греют в холодной воде, но и намокают. Поэтому плавать спасенные пернатые пока не способны, и им требуется больше времени для восстановления.

По данным оперативного штаба Краснодарского края в Анапе и Темрюкском районе спасли более 4,8 тысяч птиц , пострадавших от разлива мазута в Черном море.