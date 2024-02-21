21 февраля 2024, 12:47

Охота на груперов. В Черном море нашли рыб-чужаков, способных наполовину проглотить человека

Телеканал «360»
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В Черном море появились груперы, сообщили специалисты Алуштинского аквариума. Эти лучеперые способны запросто подъесть кормовую базу местной рыбы. Профессор Института биотехнологий и рыбного хозяйства Юрий Симаков рассказал «360», что чужаки относятся к хищникам и могут быть опасны для человека.

Почти наверняка груперы попали в Черное море из какого-нибудь местного аквариума. Однако едва ли они смогут расплодиться - им не подходит черноморская вода. Она слишком малосоленая для этих рыб.

К тому же груперы - последовательные протогинические гермафродиты, то есть способны менять пол. Как минимум лет до пяти (в зависимости от вида) все рыбы исключительно самки и лишь потом некоторые из них становятся самцами.

Груперы в Черном море Групер - это морская рыба из семейства каменных окуней, очень интересная. Она довольно наблюдательна, иногда достигает размера человека, поэтому может представлять для него опасность: полностью проглотить не сможет, но наполовину - вполне.

Далее - прямая речь.

Эту рыбу относятся к хищникам. Благодаря сильно выдвижной верхней челюсти груперы могут с силой засасывать добычу: мелких акул и других рыб, омаров, скатов, молодых морских черепах.

Некоторые виды самих груперов - промысловые, их мясо нежирное и низкокалорийное.

Черное море Крым Ученые Рыбалка
18 февраля 2024, 04:58
Синоптик рассказал, когда сойдет снег в европейской части России
Freepik
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Снег в европейской части России, в том числе в Москве, сходит в первой декаде апреля. Нынешняя зима оказалась очень снежной, поэтому этот год не станет исключением, заявил Lenta.ru метеоролог, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Сейчас середина февраля, недолго осталось до марта. Но надо свыкнуться с тем, что март у нас - это тоже зимний месяц. <…> Последние 30 лет снег сходит, как правило, в первой декаде апреля», - сообщил Вильфанд.

Метеоролог отметил, что в марте сугробы самые высокие. Оттепели бывают, но не чаще чем сильные морозы. По прогнозу синоптика, теплые выходные сменятся похолоданием в начале недели. В понедельник погода будет малооблачной и солнечной.

Сугробы в Москве 16 февраля впервые за зиму достигли рекордной высоты в 62 сантиметра. Это значение превышает полторы климатических нормы. Зима 2024 года стала самой снежной за десятилетия. Плотность снежного покрова превысила многолетние значения.

Прогноз погоды Россия Погода Роман Вильфанд Погода в Москве Москва
17 февраля 2024, 16:11
Циклон и потепление превратили дороги Петербурга и Ленобласти в полноводные реки
РИА «Новости»
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Пришедший в Санкт-Петербург и Ленинградскую область циклон с юга Финляндии принес рекордное количество осадков. Только за минувшую ночь в городе их выпало 19 миллиметров — показатель побил рекорд 2020 года. Об этом в Telegram-канале написал синоптик Александр Колесов.

На опубликованных кадрах водители старались соблюдать скоростной режим в сложных условиях.

Он добавил, что ночью ушедшие вверх столбики термометров преодолели нулевую отметку и снегопад сменил сильный дождь.

Telegram-канал «Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер» поделился видео от подписчиков, которые показали залитые водой трассы города и области.

Отработанные сегодня навыки по прохождению оледеневших трасс жителям пригодятся завтра.

По прогнозу синоптика Александра Колесова, уже к вечеру температура в городе вернется к отрицательным значениям и вся скопившаяся на дороге вода превратится в лед.

Если транспорт еще может как-то преодолеть водные препятствия, то пешеходам пришлось особенно туго.

Пришедший в Санкт-Петербург и Ленинградскую область циклон с юга Финляндии принес рекордное количество осадков. Только за минувшую ночь в городе их выпало 19 миллиметров - показатель побил рекорд 2020 года. Об этом в Telegram-канале написал синоптик Александр Колесов.

В Зеленогорске ситуацию с затопленным участком под железнодорожным мостом усугубила застрявшая фура, перекрывшая одну полосу.

«Фонтанка» в своем Telegram-канале опубликовала фотографии с улиц Санкт-Петербурга с жителями, которые ценой невероятных усилий переходили затопленные дороги и шли по покрытым гололедом тротуарам.

Ленинградская область Дороги Погода Водители
16 февраля 2024, 20:43
Часть вредного производства Челябинского комбината закроют
Пресс-служба Кремля
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Президент России Владимир Путин предложил закрыть часть вредного производства Челябинского электрометаллургического комбината, чтобы улучшить экологическую обстановку в городе. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

На встрече с губернатором региона Алексеем Текслером глава государства отметил, что вредное производство находится в центре Челябинска, поэтому его нужно вынести за пределы города.

Путин призвал проработать вопрос продолжения работы и сохранения рабочих мест вместе с правительством России.

Владимир Путин прибыл 16 февраля с рабочей поездкой в Челябинск. Он посетил завод роботов на базе Челябинского кузнечно-прессового завода и индустриальный парк «Станкомаш». Глава государства побывал на выставке с образцам импортозамещающих компонентов для производства отечественных роботов.

Владимир Путин
15 февраля 2024, 20:16
Единственный в России хоспис для больших кошек спас лапу пострадавшего тигренка
РИА «Новости»
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Хоспис для больших кошек «Дом тигра» в Ленинградской области — единственная организация в России, где содержат и оказывают помощь зверям, получившим серьезную травму или достигших преклонного возраста. В начале года к специалистам доставили молодого тигренка, у которого агрессивные сородичи практически отгрызли лапу. О том, как спасали хищника, «360» рассказала основатель хосписа Яна Олейник.

Она пояснила, что агрессия среди животных к своим и чужим детям была всегда. В хоспис владельцы тигренка обратились потому, что знали о лучших ветеринарных специалистах.

«К нам обратились за помощью: 1 января привезли ее к нам и положили в госпиталь дикой природы. Наши ветеринары до сих пор ей занимаются», - рассказала собеседница «360».

В лечении тигренка принимала участие врач-анестезиолог Вера Щитько. Она пояснила, что сначала на лапу установили специальную конструкцию, а потом провели операцию по наложению лоскута кожи.

«Проводим хирургическую обработку. Это непростая работа, которую в домашних условиях сделать не получится. Все проходит под общей анестезией, но сам процесс лечения пока не закончился», - отметила она.

Яна Олейник добавила, что тигренка назвали Каталиной. Так как ей нужен постоянный уход, то временно большую кошку поселили в доме. Как только животное подрастет, его отправят в вольер.

Всего в хосписе живут 23 зверя, из которых 13 тигров. Сейчас в организации ожидают пополнения. На свет появятся еще три новых котенка.

Ленинградская область Россия Животные

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