29 июля 2024, 10:37

«Охладим летний пыл». Москвичам пообещали неустойчивую погоду с ливнями

РИА «Новости»
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До конца текущей рабочей недели в Москве сохранится неустойчивая погода, в первые несколько дней возможны дожди. Об этом 360.ru сообщила метеоролог, главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

«До конца текущей рабочей недели сохранится неустойчивая погода. Если в понедельник и вторник возможны сильные дожди с грозой, то с середины недели будет больше прояснений. Но на общем температурном фоне это не скажется. Мы находимся в тыловой части циклона, будет преобладать плотный северо-западный ветер», - сказала она.

Позднякова отметила, что температура до конца недели сохранится в пределах +22…23 градусов. Но к следующим выходным ситуация уже наладится.

«Погода будет менее облачная, поменьше дождя. Температура поднимется до +25 градусов тепла. Сейчас же мы немного охладим летний пыл. Кстати, во второй половине текущего понедельника может произойти ливневой дождь», - добавила синоптик.

Ранее москвичей предупредили о похолодании после «симпатичных» выходных.

Прогноз погоды Погода Москва
28 июля 2024, 15:41
Спорт со смыслом. В Филевском парке прошел экозабег «Роснефти»
Телеканал «360»
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Экозабег «Роснефти» состоялся в Филевском парке Москвы. В мероприятии поучаствовали 70 человек — от экологов до IT-специалистов. Все они являются сотрудниками столичных офисов «Роснефти». Каждый пришел сюда, чтобы помочь природе.

Плоггинг - молодой экологичный вид спорта, который сочетает в себе бег трусцой и параллельный сбор мусора. Его основатель - швед Эрик Альстрем. Однажды он вернулся в Стокгольм из отпуска и решил, что в столице слишком много мусора. Эколог стал брать на пробежки пакеты и собирать по пути всевозможные отходы.

В 2018 году этот вид спорта распространился по всему миру. Плоггинг популярен более чем в 50 странах, в том числе в России. Такой экозабег - одна из активностей корпоративной программы «Роснефти» - «Энергия жизни». Волонтеры и сотрудники компании в разных регионах России преодолевают дистанцию, очищая городские территории и популярные места отдыха от мусора. Сегодня забег прошел в Москве.

«Участвую в первый раз. Я часто бегаю в парке, сегодня решил совместить тренировку со сбором мусора, чтобы помочь природе», - отметил один из участников мероприятия.

Экозабег объединил десятки активных и неравнодушных сотрудников. Многие из них пришли вместе с семьями и детьми. Общая цель бегунов - собрать как можно больше мусора и сделать парк чище.

«Люди смотрели. Я думаю, они воодушевились как-то. Один человек такой даже: оп! - и свой мусор решил в мусорку выкинуть, а не на пол. Так что, думаю, мы замотивировали людей», - добавила еще одна участница.

По итогу мероприятия сотрудники компании собрали более 250 килограммов мусора в Филевском парке. Мероприятие приносит пользу не только природе, но и самим участникам: наклоны, приседания, настоящая кардиотренировка. За 30 минут плоггинга человек сжигает в среднем 288 калорий - к такому делу стоит присоединиться.

Роснефть Экология Мусор Парки Москва
25 июля 2024, 19:11
Москвичей предупредили о похолодании после «симпатичных» выходных
Global Look Press
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Температура в ближайшие субботу и воскресенье в Москве будет доходить до 28 градусов тепла, однако с 29 июля столбик термометра опустится до +20. Об этом «Интерфаксу» заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Температура в ближайшие субботу и воскресенье в Москве будет доходить до 28 градусов тепла, однако с 29 июля столбик термометра опустится до 20. Об этом «Интерфаксу» заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«До конца этой недели погода комфортная, симпатичная, тут и солнца много и даже повышение температуры в последние два дня недели до 26», - подчеркнул он.

По его словам, уже с понедельника ситуация сильно изменится. Температура будет сохраняться на уровне 18… 22 градуса до середины недели. Вильфанд добавил, что в понедельник пройдет сильный дождь, а в последующие дни наступит облачная погода.

В августе жителей и гостей столицы ожидает температура 19… 24 градуса, подчеркнул он.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус спрогнозировал, что 25 июля на столицу обрушатся ливни с грозами. Также ожидается северо-восточный ветер и атмосферное давление ниже нормы.

Прогноз погоды Погода Погода в Москве
24 июля 2024, 10:41
На Камчатке произойдет мощное извержение вулкана Безымянный
Пресс-служба МЧС
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Пепловый шлейф с вулкана Безымянный на Камчатке может накрыть село Атласово. Такое предупреждение сделали в пресс-службе ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

«Вулкан Безымянный 24 июля выбросил пепел на высоту три километра», - сообщили спасатели.

Выброс произошел дважды, передали в институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

При изменении направления ветра пепел может выпасть в селе Атласово Мильковского округа. Жителям напомнили, что в таком случае необходимо оставаться в помещениях с плотно закрытыми дверьми и окнами.

«В случае необходимости передвигаться по улицам - используй средства защиты», - предупредили в МЧС.

В ближайший месяц ожидается мощное извержение Безымянного с выбросом пепла на высоту до 15 километров. Возможен сход обломков пород в юго-восточном направлении протяженностью до 10 километров.

«Спутниковые данные KVERT показывают значительное увеличение размеров и температуры термальной аномалии над вулканом», - уточнили в министерстве.

Жителям и гостям края настоятельно рекомендовали воздержаться от поездок и походов в окрестности вулкана Безымянного.

Ранее вулкан Эбеко выбросил пепел на высоту 1,5 километра на Курилах. Шлейф распространился в югo-западном направлении на расстояние более пяти километров. Угроз для населения не было.

Спасатели Россия Вулканы Камчатка Походы
23 июля 2024, 08:51
Режим ЧС ввели в Бурятии из-за бушующих лесных пожаров
РИА «Новости»
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Режим чрезвычайной ситуации ввели в Курумканском районе Бурятии из-за разбушевавшегося лесного пожара. Постановление подписал глава района Леонид Будаев.

«Ввести режим чрезвычайной ситуации в лесах Курумканского района Республики Бурятия», - указано в тексте постановления.

С 15 июля в районе также действует режим ЧС из-за атмосферной и почвенной засухи.

Сложная обстановка из-за пожаров также в Верхне-Баргузинском лесничества. По данным администрации района, на тушение очагов возгорания стянуты 50% спецтехники и личного состава огнеборцев. Как сообщила ГТРК «Бурятия» , жителям строго запретили ходить в леса.

Всего в Бурятии спасатели продолжают тушить 2З лесныx пожара в Баргузинском, Баунтовском, Еравнинском, Kурумканском, Муйском, Севepo-Байкальском и Хоринском районax.

Крупные лесные пожары разгорелись в Якутии. Спасатели эвакуируют 17 жителей населенных пунктов.

Спасатели Пожары Лесные пожары Бурятия

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