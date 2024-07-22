22 июля 2024, 15:25

Одежду из вторсырья представили на фестивале «Зеленый подиум» в Москве

Росприроднадзор
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Всероссийский фестиваль моды «Зеленый подиум» с показом одежды из вторсырья прошел в Москве. Глава Росприроднадзора Светлана Радионова отметила, что среди участников были победители и лауреаты международной детско-юношеской премии «Экология — дело каждого».

Юные дизайнеры представили свои коллекции одежды из вторсырья наравне с известными российскими брендами. Участники прибыли на фестиваль из разных регионов страны, в том числе из Москвы и Подмосковья.

Фестиваль «Зеленый подиум» - масштабное событие, направленное на развитие экологичных брендов и поддержку отечественных производителей. Проект объединил моду и экотренды, продвигая осознанное потребление.

На подиуме в саду имени Баумана выступили более 500 моделей, включая звезд театра, кино и спорта. Зрителям представили коллекции российских дизайнеров и участников премии «Экология - дело каждого». Ребята с заботой о природе подарили вторую жизнь старым, ненужным вещам. Сшили из них модные платья, сарафаны, джинсы, рубашки, сумки. Наряды и аксессуары сделали буквально из мусора - картона, бумаги, фантиков, пластика, лоскутов ткани.

Светлана Радионова отметила актуальность творческих решений участников и пригласила их в новый сезон премии «Экология - дело каждого». Он стартует 1 августа.

На фестивале обсудили вопросы экологии, защиты редких животных и переработки отходов. Звезды российского шоу-бизнеса поддержали экологичные тренды. В программу дня вошли показы коллекций, театрализованное представление, лекции, мастер-классы и выступления артистов. Площадку украсили экокартины и арт-объекты из вторсырья.

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Переработка Фестивали Экология Москва
22 июля 2024, 11:54
«Дожди без экстрима». Москвичам рассказали о погоде на текущей неделе
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В Москве ожидаются кратковременные осадки, вызванные прохождением атмосферного фронтального раздела с севера. Об этом 360.ru сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Не обойдут нас стороной дожди, но назвать их затяжными и неделю дождливой просто язык не поворачивается, потому что прогнозируются дожди только сегодня. <…> В четверг тоже вторичный холодный фронт, <…> он выражен в осадках, но не выражен в температуре», - добавил специалист.

В столице установится классическая июльская погода с температурой 21… 26 градусов. В понедельник столбики термометров покажут 21… 23 градуса.

«Температура уже во вторник на пару градусов выше - где-то 23-25, а в среду уже 25-27 и тоже без осадков. В четверг второй фронтальный раздел ждем, тоже небольшие кратковременные дожди без экстрима, и температура опять немножко приспустится вниз к 22-24 градусам, а в пятницу опять без осадков», - рассказал синоптик.

По его словам, на выходных дождей тоже не ожидается.

«Не надо из-за одного дня расстраиваться. Погода еще вполне летняя», - заключил эксперт.

На прошлой неделе из-за сильных дождей москвичам посоветовали пользоваться метро. Автомобилистов предупреждали о затруднениях движения на МКАД, вылетных магистралях и на дорогах в центре столицы.

Погода Погода в Москве Москва
20 июля 2024, 05:32
«Редчайшее событие». Температура воды в Черном море побила рекорды
РИА «Новости»
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Черное море в Сочи, Туапсе и Ейске прогрелось до рекордных для середины июля температур — 28 градусов, что является редчайшим событием. В Анапе вода чуть прохладнее, но зато аномальная жара под 40 градусов, рассказал РИА «Новости» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Черное море в Сочи, Туапсе и Ейске прогрелось до рекордных для середины июля температур - 28 градусов, что является редчайшим событием. В Анапе вода чуть прохладнее, но зато аномальная жара под 40 градусов, рассказал РИА «Новости» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Метеоролог оценил ситуацию с повышением температуры воды в Туапсе, Сочи и Ейске до 28 градусов словами «вот уж парное молоко наступило».

«В Геленджике - 27, в Анапе пониже - 25-26, зато рекордные значения температуры воздуха. Позавчера там было 39,9 градуса, выше температуры еще не было в Анапе», - сказал Вильфанд.

По его словам, повышение температуры воды Черного моря у берегов Краснодарского края до 28 градусов - это «редчайшее событие».

Ранее экологи пообещали москвичам новую климатическую реальность , а метеоролог Татьяна Позднякова предупредила, что до конца июля в столице ожидается похолодание - кратковременные дожди и снижение дневных температур.

Черное море Сочи Прогноз погоды Рекорды Роман Вильфанд Жара
19 июля 2024, 08:47
Четверть месячной нормы осадков выпадет в Москве в пятницу
РИА «Новости»
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В пятницу в московском регионе выпадет четверть месячной нормы осадков, в некоторых районах ожидается до 15-20 миллиметров осадков. Об этом РИА «Новости» рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Согласно нашим расчетам, 19 июля выпадет 5-10 миллиметров осадков. В ряде районов это значение увеличится до 15-20 миллиметров. Если сравнивать, что 20 миллиметров - четверть от месячной нормы июля», - сказал он.

На официальном сайте Гидрометцентра говорится, что 19 июля температура воздуха в российской столице снизится до 23 градусов тепла , а ночью станет еще прохладнее. Вероятны грозы. Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью до 11 метров в секунду.

Ранее синоптик Роман Вильфанд сообщал, что после 18 июля в Москве начнут отступать «египетские ночи». Причиной станет фронтальный раздел с осадками и облачностью.

Прогноз погоды Погода Москва
19 июля 2024, 04:30
Москвичей предупредили о грозе и понижении температуры 19 июля
Unsplash
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Гроза ожидается в Москве в пятницу, 19 июля. Температура воздуха в этот день понизится и дойдет до отметки +23 градуса, сообщили на сайте Гидрометцентра.

Согласно прогнозу, днем столбики термометров в городе будут показывать значения от 23 до 25 градусов. Ночью станет еще прохладнее, синоптики обещают 15 градусов.

В Подмосковье днем воздух прогреется от 22 до 27 градусов, ночью температура может составить 12 градусов. Ветер будет дуть северо-западный со скоростью от шести до 11 метров в секунду. Атмосферное давление составит 744–745 миллиметров ртутного столба.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что «египетские ночи» начнут отступать в Москве после 18 июля. Причиной стал фронтальный раздел с облачностью и осадками.

Гроза ожидается в Москве в пятницу, 19 июля. Температура воздуха в этот день понизится и дойдет до отметки 23 градуса, сообщили на сайте Гидрометцентра.

Прогноз погоды Погода Погода в Москве

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