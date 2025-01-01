01 января 2025, 23:04

Обрушившаяся на Землю магнитная буря усилилась до уровня G4

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Мощность магнитной бури на Земле развилась до уровня G4, который классифицируется как «очень сильно». Об этом ТАСС сообщили в Институте прикладной геофизики имени Федорова.

«Степень возмущенности магнитного поля Земли, согласно данным мониторинга космической погоды, в настоящее время поднялась до уровня G4 - „очень сильно“ по шкале из пяти показателей, где G5 - „экстремально сильно“, а G1 - „слабо“», - говорится в материале.

При уровне G4 на Земле могут возникнуть такие проблемы, как серьезные нарушения радиосвязи, многочасовые нарушения спутниковой и радиочастотной навигации. Существует вероятность формирования полярных сияний, причем даже в тропиках.

Кроме того, специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСФЗ предупредили, что в четверг, 2 января, магнитная буря обрушится на Землю, сообщило издание Ura.ru.

Ранее ведущий специалисты центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщал о слабой геомагнитной буре , отметив, что жители ряда регионов России смогут увидеть полярные сияния в новогоднюю ночь.

Планета Земля Магнитные бури Солнце
01 января 2025, 16:10
Число спасенных птиц от разлива нефтепродуктов в Анапе превысило 1800
РИА «Новости»
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Работающие на пляжах Анапы волонтеры доставили в центры спасения пернатых 1861 птицу, которая пострадала от разлива мазута в Черном море. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

В ведомстве уточнили, что самый крупный центр помощи пернатым расположен в поселке Витязево, куда доставляют увязших в мазуте птиц. Ими занимаются 26 ветеринаров при поддержке групп волонтеров.

Пернатых отмывают от нефтепродуктов и оказывают первую помощь, после чего передают специалистам, которые отправляют птиц в центры реабилитации.

«Птиц, которым нужна помощь, ежедневно становится больше, темпы поступления таких пациентов увеличиваются. Поэтому рассматривается возможность расширить площади центров спасения в Анапе», - заявили в оперативном штабе.

Для спасения птиц в Краснодарский край отправились волонтеры со всей России. Об этом со ссылкой на орнитолога-любителя из Перми Марию Ермакову сообщило Ura.ru. Девушка рассказала, что сейчас работает в центре «Гагара», через который каждый день проходят до 300 птиц, пострадавших от разлива мазута. Спасти удается не всех.

Оперативный штаб Краснодарского края ранее сообщил, что обрушившийся на побережье Анапы в новогоднюю ночь шторм вынес на городские пляжи новые порции мазута. На место уже выехали волонтеры и специалисты для расчистки территорий.

Черное море Волонтеры Птицы Россия Краснодарский край Анапа Крушение танкеров в Керченском проливе
01 января 2025, 15:58
Морспасслужба не обнаружила утечку мазута из затонувших судов «Волгонефть»
РИА «Новости»
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Специалисты Морспасслужбы закончили обследование затонувших фрагментов танкеров «Волгонефть» и не обнаружили утечки мазута. Об этом сообщила пресс-служба оперативного штаба Кубани.

«Морспасслужба завершила обследование затонувших фрагментов танкеров „Волгонефть“. Несколько дней в декабре подошли для работ в перерывах между штормами. Утечек мазута из затонувших фрагментов нет», - заявили в оперштабе.

По данным властей, небольшие радужные пятна нерегулярно появляются в районе затопления частей танкеров, их оперативно обрабатывают сорбентом.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение 15 декабря в районе Керченского пролива. Экстренные службы эвакуировали 27 моряков, один погиб. Всего танкеры перевозили порядка 9,2 тысячи тонн мазута. В Краснодарском крае 26 декабря ввели режим ЧС федерального характера после попадания нефтепродуктов в морскую акваторию , писал RT.

Крушение танкеров в Керченском проливе
01 января 2025, 14:34
Ночной шторм выбросил новые порции мазута на пляжи Анапы
РИА «Новости»
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Обрушившийся на побережье Анапы в новогоднюю ночь шторм вынес новые порции мазута из потерпевших крушение танкеров в Черном море. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

На уборку вышли более двух тысяч человек, среди которых представители муниципалитетов, казаки, сотрудники МЧС и добровольцы. Также к работе привлекли более 300 единиц техники.

«Главная задача - убрать новые порции мазута, которые выбросило на пляжи Анапы. Выбросы в зависимости от участков разного характера: от небольших до достаточно крупных», - подчеркнули в оперативном штабе.

Следящие за экологической обстановкой группы не нашли новых загрязнений в Темрюкском районе, а также на мысе Железный Рог. Поэтому общая протяженность территории, где проводится уборка, осталась прежней и составила 63 километра, из которых большая часть пришлась на Анапу.

Первые выбросы мазута в новогоднюю ночь обнаружили на Центральном пляже Анапы, напомнило Ura.ru. Тогда же власти города предупредили горожан и туристов не подходить к воде, чтобы не попасть в черные липкие пятна на песке.

Кроме расчистки побережья, идет работа по сбору мазута в акватории Черного моря. В минувший вторник, 31 декабря, Министерство транспорта сообщило, что морская спасательная служба не нашла новых утечек мазута из потерпевших крушение танкеров. Следующим шагом специалистов станет откачка топлива, которое осталось в трюмах.

Черное море Топливо Шторм Краснодарский край Анапа Крушение танкеров в Керченском проливе
01 января 2025, 12:26
Северное сияние заметили в новогоднюю ночь в ряде регионов России
РИА «Новости»
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Жители некоторых регионов России в ночь на 1 января увидели северное сияние. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

«Ночью небо вместо фейерверков украсило северное сияние в Тверской, Тульской и Ярославской областях», - говорится в сообщении.

В ноябре пользователи Сети из Томской, Иркутской и Ленинградской областей, а также Алтайского края делились кадрами сияния. Северное сияние заметили также над Москвой и Московской областью на фоне магнитной бури.

Эксперты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН ранее предупреждали о возобновлении солнечной активности. Ученые сообщили, что Землю накроет серия магнитных бурь.

Руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев заявлял о мощной вспышке на Солнце высшего балла X.

Россия

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